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Путешествуйте против Путина! Немецким пенсионерам предложили ради экономии газа ехать зимовать в тёплые страны

Путешествуйте против Путина! Немецким пенсионерам предложили ради экономии газа ехать зимовать в тёплые страны

Автор:
11 мая 2022 15:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Германия   Линнхоф   Россия   кризис   отъезд   пенсионеры   тёплые страны   экономия   
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Бывшие западные партнёры продолжают соревноваться в креативе, относительно способов выживания в условиях возможного недостатка энергоресурсов. Последняя свежая идея по экономии газа, назло нашей с вами Федерации, поступила от председательницы Ассоциации независимых туристических агентств Германии Марии Линнхофф.

Согласно своей деятельности, очередная претендентка на международную премию "Назло Путину отморозим..." предложила немецким пенсионерам, в целях экономии газа, сниматься с насиженных мест и ехать зимовать в тёплые края - в Турцию, Тунис или даже на Майорку.

"Это же какую пенсию должны получать пенсионеры на Западе, чтобы всю зиму прожить на Майорке", завистливо вздохнёте вы (правда, в глубине души вас будет немного грызть вопрос, отчего немецкие пенсионеры массово не выезжали в теплые края до этого заманчивого предложения, но не обращайте на него внимания).

А теперь самое интересное. Понимая, что вопрос упирается в размер пенсий, фрау Линнхофф всё расчитала:

"Начальная цена такой поездки на Майорку в настоящее время составляет около 1300 евро на человека“, - говорит она в интервью „Mallorca Zeitung“. Это включает в себя 50 дней пребывания в отеле среднего класса, включая полупансион и перелеты. При самообслуживании (это, видимо, без питания? - ред.) стоимость проезда составляет вообще всего около 950 евро с человека.

Чтобы увеличить число желающих покинуть Германию на период зимнего сезона, Линнхофф предлагает государству выплачивать каждому пенсионеру субсидию размером 500 евро:

"Тогда они могли бы отключить свое отопление здесь", - победно рапортует Линнхофф в интервью изданию “Рейнская почта".

И далее сражает наповал совсем уж железным аргументом: "Путешествовать против Путина все же лучше, чем замерзать из-за Путина".

Всё. Бинго!

Впрочем, мадам лукавит. Под тонким налётом политических лозунгов скрывается вполне коммерческий интерес, о котором и пишет издание "Mallorca Zeitung".

Линнхофф, в ассоциацию под руководством которой входит более 7000 туристических агентств по всей Германии, видит, что отрасль сильно пострадала сначала от пандемии, а теперь ей угрожают резко поднявшиеся цены: "Если семьи с детьми сейчас столкнутся с финансовыми проблемами, то, вероятно, первое, что они сделают, это откажутся от отпуска. Нам нужны способы субсидирования поездок прямо сейчас", - добавляет фрау Линнхоф.

Вот с этого и надо было начинать.

Интересно, какие цели преследует министр экономики Северного Рейна-Вестфалии Андреас Пинкварт (FDP), который незадолго до этого предложил отправлять по осени миллионы немецких работников на дистант, чтобы сэкономить на отоплении офисов?

В общем, картина вырисовывается не весёлая:

трудоспособная часть немцев, по замыслу чиновников, работает из дома, нетрудоспособная (пенсионеры) улетают в тёплые края. Пустят ли зимой сэкономленные немецкими пенсионерами средства на отопление центров для проживания украинских беженцев, пока никто не говорит.

Ну, ничего, скоро сами узнаем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ГАЗ   Германия   Линнхоф   Россия   кризис   отъезд   пенсионеры   тёплые страны   экономия   
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38  комментариев
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65
WORLD 17 часов назад
Автор, Ты понимаешь в чём дело.
Немецкие пенсионеры могут себе это позволить, поехать зимовать в любую страну мира.
А вот могут ли Российские пенсионеры себе это позволить! НЕТ !

привет из СПб.
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7k
Sergey 38 минут назад
да и х...й с ними со всеми, со всей этой пид...рской европой!!!! тупорылые дал...бы
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1k
Алексей 2 часа назад
Пусть к нам едут , экскурсию по газохранилищам им устроить ))
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14k
Александр 11 часов назад
Ну, не знаю... Приятель,(давненько, правда) рассказывал:"Едем на какую-то эккурсию, проезжаем какую-то деревушку... Вонища адская! спрашиваем экскурсовода - что за хрень?"
- А это здесь, типа, крупнейший свиносовхоз!
- Так вы же свинину не едите!
- Мы, да, но к нам на зиму приезжает очень много немецких пенсионеров! На 3-4 месяца! говорят, им так дешевле...
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17k
satris 13 часов назад
А крылья отращивать она еще не посоветовала, чтобы сэкономить на перелётах?
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65
WORLD 14 часов назад
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2
Денис 15 часов назад
Сдам в Питере однокомнатную квартиру пенсионерам из Германии. Рядом магазин Лента. Есть горячая вода, все удобства.
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2k
Григорий Водениктов 15 часов назад
а ещё квартиры уехавших можно хохлопитекам сдавать за дорого
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23k
ПаганецЪ 15 часов назад
А вместо них из южных стран приедет ещё больше мигрантов.
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65
WORLD 16 часов назад
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65
WORLD 16 часов назад
За немцев не переживайте, они выберутся из положения.
Если немцы что-то делают, они сто раз это обдумывают.

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65
WORLD magic32 11 часов назад
Если прям припрет, то будут газ у США покупать.

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65
WORLD 16 часов назад
У нас треть России без газа живёт, топят дома валежником и чем пнидется.
Они за немцев переживают.
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28k
Max Z Shtirlic 16 часов назад
Да они и раньше уезжали на зимовку куда-нибудь - поинтересуйтесь, каким образом те же турецкие отели существуют в не сезон :)
Проблема в том, что и уехать теперь далеко не у всех получится :) Керосин дорожает, жрачка дорожает, так что если этой зимой только в англии замерзло около 30к человек из-за того, что не могло отапливать жилище должным образом ( и заметьте, что и уехать в тёплые края им было то же не на что!), то в 22-м году эта цифра станет существенно выше
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6k
Алексей 17 часов назад
Такими темпами они скоро доберутся до "Пенсионеры, умирайте против Путина"
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58k
pynh 17 часов назад
Главно не забывать подтявкивать "получайпутин" в то время, как их будут драть местные аборигены.
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20k
Serg2001 17 часов назад
Пусть в Сирию едут. Там тепло и недорого. А страну свою беженцам оставят. Что-то их политики явно такое убойное курят... )
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14k
Александр 17 часов назад
Сами себе злобные буратины.
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1k
Мурчелло 17 часов назад
Ну чо,в добавок к хохлам,которые там уже есть(а где их нет)приедет ещё туева хуча немцев.Майорцы,вешайтесь.
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