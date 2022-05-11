Путешествуйте против Путина! Немецким пенсионерам предложили ради экономии газа ехать зимовать в тёплые страны

Бывшие западные партнёры продолжают соревноваться в креативе, относительно способов выживания в условиях возможного недостатка энергоресурсов. Последняя свежая идея по экономии газа, назло нашей с вами Федерации, поступила от председательницы Ассоциации независимых туристических агентств Германии Марии Линнхофф.
Согласно своей деятельности, очередная претендентка на международную премию "Назло Путину отморозим..." предложила немецким пенсионерам, в целях экономии газа, сниматься с насиженных мест и ехать зимовать в тёплые края - в Турцию, Тунис или даже на Майорку.
"Это же какую пенсию должны получать пенсионеры на Западе, чтобы всю зиму прожить на Майорке", завистливо вздохнёте вы (правда, в глубине души вас будет немного грызть вопрос, отчего немецкие пенсионеры массово не выезжали в теплые края до этого заманчивого предложения, но не обращайте на него внимания).
А теперь самое интересное. Понимая, что вопрос упирается в размер пенсий, фрау Линнхофф всё расчитала:
"Начальная цена такой поездки на Майорку в настоящее время составляет около 1300 евро на человека“, - говорит она в интервью „Mallorca Zeitung“. Это включает в себя 50 дней пребывания в отеле среднего класса, включая полупансион и перелеты. При самообслуживании (это, видимо, без питания? - ред.) стоимость проезда составляет вообще всего около 950 евро с человека.
Чтобы увеличить число желающих покинуть Германию на период зимнего сезона, Линнхофф предлагает государству выплачивать каждому пенсионеру субсидию размером 500 евро:
"Тогда они могли бы отключить свое отопление здесь", - победно рапортует Линнхофф в интервью изданию “Рейнская почта".
И далее сражает наповал совсем уж железным аргументом: "Путешествовать против Путина все же лучше, чем замерзать из-за Путина".
Всё. Бинго!
Впрочем, мадам лукавит. Под тонким налётом политических лозунгов скрывается вполне коммерческий интерес, о котором и пишет издание "Mallorca Zeitung".
Линнхофф, в ассоциацию под руководством которой входит более 7000 туристических агентств по всей Германии, видит, что отрасль сильно пострадала сначала от пандемии, а теперь ей угрожают резко поднявшиеся цены: "Если семьи с детьми сейчас столкнутся с финансовыми проблемами, то, вероятно, первое, что они сделают, это откажутся от отпуска. Нам нужны способы субсидирования поездок прямо сейчас", - добавляет фрау Линнхоф.
Вот с этого и надо было начинать.
Интересно, какие цели преследует министр экономики Северного Рейна-Вестфалии Андреас Пинкварт (FDP), который незадолго до этого предложил отправлять по осени миллионы немецких работников на дистант, чтобы сэкономить на отоплении офисов?
В общем, картина вырисовывается не весёлая:
трудоспособная часть немцев, по замыслу чиновников, работает из дома, нетрудоспособная (пенсионеры) улетают в тёплые края. Пустят ли зимой сэкономленные немецкими пенсионерами средства на отопление центров для проживания украинских беженцев, пока никто не говорит.
Ну, ничего, скоро сами узнаем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Немецкие пенсионеры могут себе это позволить, поехать зимовать в любую страну мира.
А вот могут ли Российские пенсионеры себе это позволить! НЕТ !
привет из СПб.
- А это здесь, типа, крупнейший свиносовхоз!
- Так вы же свинину не едите!
- Мы, да, но к нам на зиму приезжает очень много немецких пенсионеров! На 3-4 месяца! говорят, им так дешевле...
Если немцы что-то делают, они сто раз это обдумывают.
А она хоть понимает все эти последствия ? Похоже нет, в отличие от немецких промышленников, которые открыто говорят, что без российского газа перспективы немецкой промышленности очень туманны.
Они за немцев переживают.
Проблема в том, что и уехать теперь далеко не у всех получится :) Керосин дорожает, жрачка дорожает, так что если этой зимой только в англии замерзло около 30к человек из-за того, что не могло отапливать жилище должным образом ( и заметьте, что и уехать в тёплые края им было то же не на что!), то в 22-м году эта цифра станет существенно выше