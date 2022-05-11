Путешествуйте против Путина! Немецким пенсионерам предложили ради экономии газа ехать зимовать в тёплые страны

Согласно своей деятельности, очередная претендентка на международную премию "Назло Путину отморозим..." предложила немецким пенсионерам, в целях экономии газа, сниматься с насиженных мест и ехать зимовать в тёплые края - в Турцию, Тунис или даже на Майорку.

"Это же какую пенсию должны получать пенсионеры на Западе, чтобы всю зиму прожить на Майорке", завистливо вздохнёте вы (правда, в глубине души вас будет немного грызть вопрос, отчего немецкие пенсионеры массово не выезжали в теплые края до этого заманчивого предложения, но не обращайте на него внимания).