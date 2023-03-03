"Тут бы им дали люлей, а там дадут жильё!": Шура высказался о звёздах, покинувших Россию

Известный российский певец Александр Медведев или Шура пришёл на шоу "Алёна, блин!" и дал интервью. Артист высмеял знаменитостей, которые покинули Россию и теперь живут за границей.
Ведущая шоу показала Шуре фотографии иностранных агентов Ильи Прусикина из группы Little Big и Артура Смольянинова, где они позируют в женском нижнем белье и женской одежде. Шура высказал недоумение.
- Я настолько люблю эту Родину... Какой бы у меня имидж ни был, Россия меня даже с этим имиджем приняла в те 90-е. Сейчас я уже такое не творю, вы-то куда поперлись?.." - эмоционально воскликнул певец.
- Может, они наряжаются в женщин, потому что там это приветствуется, и им легче устроится? Их сразу на парад с флагами возьмут, им дадут жилье как ущемленным. - предположила ведущая.
- Да, тут бы им дали …., а там дадут жилье! Ну да, хорошо. - резюмировал Шура.
В этом же интервью Шура рассказал, что готовится стать отцом.
"Уже есть зазноба. И там больше она, чем я. Девочка меня полюбила, хочет родить. Там не о суррогатном материнстве идёт речь", — признался артист.
По словам певца, женщина не хочет публичности.
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очередной жополиз. ничтожество беззубое
Правильные , это которые в Пугачеву и Галкина ( не правильный гомик) плюются ?