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"Тут бы им дали люлей, а там дадут жильё!": Шура высказался о звёздах, покинувших Россию

"Тут бы им дали люлей, а там дадут жильё!": Шура высказался о звёздах, покинувших Россию

Автор:
03 марта 2023 12:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   знаменитости   интервью   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   шура   
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Известный российский певец Александр Медведев или Шура пришёл на шоу "Алёна, блин!" и дал интервью. Артист высмеял знаменитостей, которые покинули Россию и теперь живут за границей.

Ведущая шоу показала Шуре фотографии иностранных агентов Ильи Прусикина из группы Little Big и Артура Смольянинова, где они позируют в женском нижнем белье и женской одежде. Шура высказал недоумение.


- Я настолько люблю эту Родину... Какой бы у меня имидж ни был, Россия меня даже с этим имиджем приняла в те 90-е. Сейчас я уже такое не творю, вы-то куда поперлись?.." - эмоционально воскликнул певец.

- Может, они наряжаются в женщин, потому что там это приветствуется, и им легче устроится? Их сразу на парад с флагами возьмут, им дадут жилье как ущемленным. - предположила ведущая.

- Да, тут бы им дали …., а там дадут жилье! Ну да, хорошо. - резюмировал Шура.

В этом же интервью Шура рассказал, что готовится стать отцом.

"Уже есть зазноба. И там больше она, чем я. Девочка меня полюбила, хочет родить. Там не о суррогатном материнстве идёт речь", — признался артист.

По словам певца, женщина не хочет публичности.

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Метки: видео   знаменитости   интервью   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   шура   
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22  комментария
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25k
Serg2001 2 часа назад
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59k
pynh 6 минут назад
какая девочка? он же пдорас
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132
Охинец Сахалинцев 10 минут назад
По фото показалось что это Константин Генич))))
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−7
африканский партнер 18 минут назад
он забыл сказать: Гойда
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−7
африканский партнер 22 минуты назад
Известный российский певец Александр Медведев или Шура


очередной жополиз. ничтожество беззубое
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
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119
Obrval 50 минут назад
В связи с правильным поведением Шуры, предлагаю не считать его больше геем и причислить к нормальным людям.
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227
Человек Наблюдающий 54 минуты назад
Нормальный мужик оказался. Отцом стать готовится. Не матерью, а отцом!
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826
AlexG Час назад
наш)
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20k
иванов дмитрий Час назад
Теперь гомиков будут делить на правильных и не правильных ?
Правильные , это которые в Пугачеву и Галкина ( не правильный гомик) плюются ?
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2k
Vladislav Grigorenko Час назад
"дайтиявнихтожеплюнуяжелучшечемони! дайтимнезаэтоденегяищонетакмогу! обосрусяпрямостоятолько вспомнитеминя!"
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3k
cnob7 Час назад
СВО показала, кто является настоящим пидосаром
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20k
Davy Jones 2 часа назад
И кто 6оворит, что в России не толеоантны к меньшинствам?
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Levyathan 2 часа назад
Хоспаде, и этот туда же.... Кто следующий, Джигурда или Панин?
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peperX Levyathan 2 часа назад
так он вроде за наших )) в смысле за нормальных )
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35
Vidvar Levyathan Час назад
Текст не читай, комментарий высирай. Все правильно)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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