"Тут бы им дали люлей, а там дадут жильё!": Шура высказался о звёздах, покинувших Россию

Ведущая шоу показала Шуре фотографии иностранных агентов Ильи Прусикина из группы Little Big и Артура Смольянинова, где они позируют в женском нижнем белье и женской одежде. Шура высказал недоумение.

- Я настолько люблю эту Родину... Какой бы у меня имидж ни был, Россия меня даже с этим имиджем приняла в те 90-е. Сейчас я уже такое не творю, вы-то куда поперлись?.." - эмоционально воскликнул певец.

- Может, они наряжаются в женщин, потому что там это приветствуется, и им легче устроится? Их сразу на парад с флагами возьмут, им дадут жилье как ущемленным. - предположила ведущая.

- Да, тут бы им дали …., а там дадут жилье! Ну да, хорошо. - резюмировал Шура.