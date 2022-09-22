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14 записей в школьных дневниках, от которых у родителей волосы на голове шевелятся от стыда

14 записей в школьных дневниках, от которых у родителей волосы на голове шевелятся от стыда

Автор:
22 сентября 2022 22:14
Сообщество : Юмор
Метки: Дневник   дети   забавно   учеба   фото   школа   школьный дневник   
1963
15

Школьное время сегодня уже кажется таким беззаботным. Однако тогда оно таким не было. Для школьников, получивших замечание или плохую оценку, не было иного выхода порой, как вырывать страницы и прятать дневники.

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А вы храните свой старый дневник?


Источник:

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Метки: Дневник   дети   забавно   учеба   фото   школа   школьный дневник   
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4  комментария
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8k
Mowgley Z ⚔ 19 минут назад
Мои дневники были скучные. И тонкие
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789
Йожик 6 минут назад
Какой почерк! Я в экстазе
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10k
Vacony 11 минут назад
да.. есть такое.. храню дневник... очень жаль что нынешнее поколение лишено всякой памяти .. нет ни писем от руки.. ни фотографий в рамочке... ни даже дневника бумажного...
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6k
Allmaster Час назад
У меня мама бережно хранит дневники с 1 по 8 класс.
Взял обещание не показывать их моим сыновьям.
Там красного больше чем синего )))
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