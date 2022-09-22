14 записей в школьных дневниках, от которых у родителей волосы на голове шевелятся от стыда

1963
15
Школьное время сегодня уже кажется таким беззаботным. Однако тогда оно таким не было. Для школьников, получивших замечание или плохую оценку, не было иного выхода порой, как вырывать страницы и прятать дневники.
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А вы храните свой старый дневник?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Взял обещание не показывать их моим сыновьям.
Там красного больше чем синего )))