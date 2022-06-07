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19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства

19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства

Автор:
07 июня 2022 09:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   записки   надписи   объявление   подборка   фото   
1536
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Кажется, мы несколько недооцениваем искусство написания объявлений. А ведь некоторые достигают в этом особого мастерства, из-за чего их тексты на этих белых бумажках заставляют читателя остановиться и задуматься.

Потому что за какими-то объявлениями очевидно скрываются целые истории, а над какими-то просто хочется посмеяться. Мы собрали для вас несколько занятных экземпляров.


Столовая медколледжа

×
×

Простите за тавтологию, но…

Вот теперь ещё интереснее…

Жизь — жестокая штука

Мастер своего дела

Вопросы и ответы

Любимым соседям

Сразу видно, что экстрасенс

Покайтесь

Кое-где нужен кое-кто

Объявление в магазине

Обидненько

Тайна, покрытая мраком

Кто первый надел халат, тот и доктор

Придёшь на приём, в очередь встанешь.
Тихонько откроешь дверь в кабинет,
А там сидят двое — запомни, товарищ!
Что в верхней одежде не терапевт.


Загадочные педоги

Видимо, в японский ресторанчик

Кто упорот? Я упорот?

В маркетинг могут…

Сильная вещь — мотивация

А вам доводилось встречать забавные объявления?


Источник:

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Метки: Юмор   забавно   записки   надписи   объявление   подборка   фото   
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Doctor I 10 минут назад
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