19 забавных объявлений, составители которых достигли особого мастерства

Кажется, мы несколько недооцениваем искусство написания объявлений. А ведь некоторые достигают в этом особого мастерства, из-за чего их тексты на этих белых бумажках заставляют читателя остановиться и задуматься.
Потому что за какими-то объявлениями очевидно скрываются целые истории, а над какими-то просто хочется посмеяться. Мы собрали для вас несколько занятных экземпляров.
Столовая медколледжа
Простите за тавтологию, но…
Вот теперь ещё интереснее…
Жизь — жестокая штука
Мастер своего дела
Вопросы и ответы
Любимым соседям
Сразу видно, что экстрасенс
Покайтесь
Кое-где нужен кое-кто
Объявление в магазине
Обидненько
Тайна, покрытая мраком
Кто первый надел халат, тот и доктор
Придёшь на приём, в очередь встанешь.
Тихонько откроешь дверь в кабинет,
А там сидят двое — запомни, товарищ!
Что в верхней одежде не терапевт.
Загадочные педоги
Видимо, в японский ресторанчик
Кто упорот? Я упорот?
В маркетинг могут…
Сильная вещь — мотивация
А вам доводилось встречать забавные объявления?
Источник:
АНТИФИШКИ
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