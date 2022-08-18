Смешные и до боли знакомые тонкости родительства: 19 комиксов от мамы-художницы

Марина Быстрова — мама двоих непоседливых детей и иллюстратор по совместительству. Уж она не понаслышке знает, что такое прелесть родительских будней, которые включают в себя кучу обязательных забот и сложностей.
Чтобы как-то разнообразить свой тяжёлый труд, она стала рисовать смешные, но правдивые комиксы о своей жизни с детьми и выкладывать их в социальные сети. В работах Марии многие мамы и папы узнали себя, поэтому её творчество быстро привлекло внимание. Иллюстрации мамы-художницы не только поднимают настроение, но и заставляют поразмышлять и сделать определённые выводы. Предлагаем взглянуть на эти чудесные, добрые комиксы и вам.
Любители редких имён
Ещё немного!
Незабываемый опыт
Мама-художница живёт в Сочи. По профессии она переводчик французского языка. Однако Марина решила посвятить себя творчеству и развитию в сфере иллюстрации.
Наверное, именно так бы и выглядела эта банда
Когда папа просто паникует
Учитесь!
Помыться — целая задача
Мать-художница рисует с четырёх лет. Обычную художественную школу она не оканчивала. Однако в течение 10 школьных лет посещала скульптурную студию, которая вероятно и определила творческое будущее Марины.
Когда устроит только единственный ответ
Иногда родителям просто не хватает тишины
Великий кулинар
Тупиковые диалоги
О чём говорят мужчины?
Инструкция по возвращению к жизни
Чайное рабство
Когда не королева, но тоже постоянно переодеваешься
Существуют препятствия, которые требуют особых усилий
В творчестве Марину вдохновляют детективы. Неожиданно, правда? Шерлок Холмс, например, является её любимым героем. Также художница обожает телесериал «Секретные материалы».
Передумал
В родительстве без сложностей никуда
Не спрятаться, не скрыться
Источник:
АНТИФИШКИ
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