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Смешные и до боли знакомые тонкости родительства: 19 комиксов от мамы-художницы

Смешные и до боли знакомые тонкости родительства: 19 комиксов от мамы-художницы

Автор:
18 августа 2022 09:44
Сообщество : Комиксы
Метки: Марина Быстрова   Юмор   дети   забавно   комиксы   родительство   фото   художница   
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Марина Быстрова — мама двоих непоседливых детей и иллюстратор по совместительству. Уж она не понаслышке знает, что такое прелесть родительских будней, которые включают в себя кучу обязательных забот и сложностей.

Чтобы как-то разнообразить свой тяжёлый труд, она стала рисовать смешные, но правдивые комиксы о своей жизни с детьми и выкладывать их в социальные сети. В работах Марии многие мамы и папы узнали себя, поэтому её творчество быстро привлекло внимание. Иллюстрации мамы-художницы не только поднимают настроение, но и заставляют поразмышлять и сделать определённые выводы. Предлагаем взглянуть на эти чудесные, добрые комиксы и вам.


Любители редких имён

×
×

Ещё немного!

Незабываемый опыт

Мама-художница живёт в Сочи. По профессии она переводчик французского языка. Однако Марина решила посвятить себя творчеству и развитию в сфере иллюстрации.


Наверное, именно так бы и выглядела эта банда

Когда папа просто паникует

Учитесь!

Помыться — целая задача

Мать-художница рисует с четырёх лет. Обычную художественную школу она не оканчивала. Однако в течение 10 школьных лет посещала скульптурную студию, которая вероятно и определила творческое будущее Марины.


Когда устроит только единственный ответ

Иногда родителям просто не хватает тишины

Великий кулинар

Тупиковые диалоги

О чём говорят мужчины?

Инструкция по возвращению к жизни

Чайное рабство

Когда не королева, но тоже постоянно переодеваешься

Существуют препятствия, которые требуют особых усилий

В творчестве Марину вдохновляют детективы. Неожиданно, правда? Шерлок Холмс, например, является её любимым героем. Также художница обожает телесериал «Секретные материалы».


Передумал

В родительстве без сложностей никуда

Не спрятаться, не скрыться

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Марина Быстрова   Юмор   дети   забавно   комиксы   родительство   фото   художница   
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1  комментарий
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Олег Полчаса назад
Интересно, а теперь еще рисуют на тему радости материнства и отцовства, поддерживая традиционные семейные ценности? Или только под видом юмора насаждают идеи чайлдфри?
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