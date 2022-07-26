Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных марок

Их первые автомобили слабо похожи на современные модели, представленные в салонах. Многие из них напоминают странные устройства, которые словно были изобретены в стимпанк-мире, но никак не в нашей реальности. Лишь время и новые технологии помогли им преобразиться, стать лучше и быстрее. Теперь мы имеем возможность наслаждаться их красотой и функциональностью, а также покупать для улучшения собственного комфорта.

Honda T360 (1963) и Honda Civic (2022)