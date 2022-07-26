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Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных марок

Как выглядели самые первые автомобили всемирно известных марок

Автор:
26 июля 2022 08:39
Сообщество : Автомир
Метки: авто   было стало   изменились   машины   тогда и сейчас   фото   
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Каждая крупная компания и всемирно известный мировой бренд с чего-то начинали. Сложно поверить, но такие автомобильные гиганты как «Рено», «Форд», «Ягуар» когда-то были маленькими рыбками в огромном море, где встречалось невероятное количество сложностей и непреодолимых препятствий.

Их первые автомобили слабо похожи на современные модели, представленные в салонах. Многие из них напоминают странные устройства, которые словно были изобретены в стимпанк-мире, но никак не в нашей реальности. Лишь время и новые технологии помогли им преобразиться, стать лучше и быстрее. Теперь мы имеем возможность наслаждаться их красотой и функциональностью, а также покупать для улучшения собственного комфорта.


Honda T360 (1963) и Honda Civic (2022)

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Ранее компания Honda специализировалась только на выпуске комплектующих, а также велосипедов и мотоциклов. Грузовичок, выпущенный в 1963 году, стал настоящим прорывом фирмы на автомобильном рынке.


Peugeot Type 1 (1888) и Peugeot 308 (2021)


Первые автомобили Peugeot были представлены на Всемирной выставке, проходившей в Париже. Всего продемонстрировали четыре паровых автомобиля. Историки предполагают, что было выпущено около 64 машин. До наших дней сохранился лишь один экземпляр.


Ford Quadricycle (1896) и Ford Maverick (2021)


Свой первый автомобиль Генри Форд построил за шесть лет до основания Ford Motor Company.


Toyota A1 (1935) и Toyota GR86 (2021)


BMW 3/15s (1927) и BMW X4 (2014)


Renault Type A (1898) и Renault Arkana (2021)


Свой первый автомобиль Луи Рено разработал в крайне молодом возрасте. Парню был всего 21 год.


Chevrolet Series C Classic Six (1913) и Chevrolet Silverado (2020)


Opel Patentmotorwagen System Lutzmann (1899) и Opel Astra 2022


Hyundai Pony (1975) и Hyundai Tucson (2022)


Hyundai Pony был сконструирован южнокорейскими инженерами по примеру лучших европейских автомобилей тех времён.


Mazda R360 (1960) и Mazda CX-30 (2019)


Benz Patent-Motorwagen (1885) и Mercedes-Benz CLS-Class (2022)

Первому мерседесу требовалось около 10 литров бензина, чтобы проехать приблизительно 100 километров.


Bentley 3-litre (1919) и Bentley Continental GT Speed (2021)

Jaguar D-Type (1954) и Jaguar F-Type R (2021)

Изначально компания выпускала коляски для мотоциклов, что не приносило особого дохода. В дальнейшем фирма расширила своё производство и начала выпускать комплектующие для автомобилей. Заработав достаточно средств, Jaguar стала сама проектировать и разрабатывать новые модели машин.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   было стало   изменились   машины   тогда и сейчас   фото   
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