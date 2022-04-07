FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6795 постов • 760 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Случаи, когда время одаривает, а не забирает

Случаи, когда время одаривает, а не забирает (17 фото)

Автор:
07 апреля 2022 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   изменение   люди   тогда и сейчас   фото   
7889
17

Время – великий обманщик. Ведь оно так многообещающе в юности и так разрушительно в старости. Но бывают исключения: люди, которые с годами расцветают и раскрываются, подобно хорошему вину или коньяку, удивляя злопыхателей и недоброжелателей, смеявшихся над гадкими утятами в детстве.

В прошлом остаются угловатость, сутулость, плохая кожа и брекеты. И вот их – вчерашних неудачников уже провожают не насмешками, а взглядами, которые полны удивления, восторга и возможно даже чего-то большего.


14-летний подросток и 25-летняя девушка

×
×

Парень в 19 лет и в 24 года


23 и 36. Неужели это одна и та же женщина?


18-летняя девушка и она же в 32 года


Современная ортодонтия и пара десятилетий: так одиннадцатилетка стала выглядеть в 30


15-летний подросток через 3 года активных занятий собой и спортом


Плавный переход из 2011 в 2022 год


Милая булочка в 15 и знойная красотка в 25


Очаровательная скромница в 15 лет и она же в 21 год

И она изменила не только внешность, а ещё и уехала из города, оставив токсичных родственников, и изменила отношение к миру, пройдя курс терапии.

14-летний подросток и 23-летний мужчина

Интересно, его парикмахера-«виртуоза» посадили?


13 и 28 лет

Наушники  те же, пробор тоже. Но что-то в образе определённо изменилось.

11, 13 и 22 года

Отличный результат полового созревания, как считает сам герой.

Да-да, это та же самая девушка. Но спустя 10 лет


Поразительно, но разница между фото… всего год!

И 27-летний герой приносит искреннюю благодарность всем, кто его когда-то обижал. Ведь это стало отправной точкой метаморфоз.

13-летний подросток и парень в возрасте 22 лет

Улыбка осталась прежней

Девочка-подросток в 14 лет и она же спустя 12 лет

А вам встречались в жизни люди, кардинально изменившие внешность, которые стали выглядеть с возрастом гораздо лучше?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   внешность   изменение   люди   тогда и сейчас   фото   
0
36
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Aleks 3 часа назад
Когда руки твоего пластического хирурга заточены под х.уй... А парень походу про это даже не в курсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
17k
Наталья Полчаса назад
Оказывается, всё просто: отшопить фотку и забабахать сториз га тему "какой я крутой".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
scorpio1965 39 минут назад
вот, пля, делов -- из подростка взрослым стать

сам нихера не делаешь, всё природа

вы мне покажите, как они после 40-ка выглядят, как с пУзом борюЦЦа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
The Graff 59 минут назад
Комментарий к фото
Здесь то точно наоборот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
The Graff Час назад
Комментарий к фото
А улучшение то в чем? Бухать начала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич Час назад
завистники скажут что фотошоп, но я не мог смотреть

(ЗЫ/Уроки Фотошопа- дорого, професиАнально)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter Час назад
что с сосками парня??? как так то?? там же мышци как раз грудные и находятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ф Ив Час назад
Лучше стали выглядеть далеко не все, а кое-кто и вовсе хуже. Девушка с кадра "Разница в 10 лет" стала выглядеть однозначно хуже. Была симпатичной, а теперь у нее септумом, который смотрится как сопли, нарисованные брови, наращенные ресницы и подкаченные губы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Час назад
Лицом прекрасным станет жопа, пройдя все фильтры фотошопа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель Час назад
Я пролистал до комментариев чтобы почитать что с сиськой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SerGProS 2 часа назад
Энистон вообще не узнать - красавец

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
329
Никита SerGProS 2 часа назад
Дженнифер Энистон - красотулька!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
sever84 2 часа назад
Фастфудить меньше надо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
harlamov 2 часа назад
Большинство так и остались несимпатичными. Чуть подкрасились, приоделись, схуднули, но глобально не изменились.
Вообще есть еще такое понятие как внутренняя уверенность.
Если с детства человек в себе уверен, то у него эта уверенность на всю жизнь остается.
А у аутсайдеров, сходивших к хирургу или посидевших на лютой диете все равно остается этот затравленный взгляд и желание найти одобрение окружающих... что в общем-то и выдает их, несмотря на относительно гламурный вид.
Фигуру или лицо можно подкорректировать или подфотошопить, а вот характер не изменишь с помощью фильтра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vlamir 2 часа назад
Я сделал для себя такой вывод! Чтобы стать красавчиком (красулей) нужно сначала потолстеть! Потом этот строительный материал можно использовать на преображение!
Правильно нас бабушки в детстве булочками, кашками и молочком кормили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
не всем стало лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex Ato 3 часа назад
треть персонажей изменились не благодаря годам, а либо тренировкам, либо операциям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Aleks 3 часа назад
Носков в лифчик напихала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 3 часа назад
у него хорошее средство
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 3 часа назад
Там помимо возрастных изменений и ортодонтов еще и пластические хирурги руку приложили. Этому точно что-то отрезали лишнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RenamedUser_007 3 часа назад
А не фотошоп ли это?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vasilykopkov 3 часа назад
Некоторые -действительно изменились сами, стали интереснее, у других - куча пластики, силикона и ботокса, у третьих - чудеса фотошопа, парень на 6-м фото явно перестарался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1283680



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
3
50
Забавная, но глуповатая подборка каламбуров и лингвошуток
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
4
64
"Ой, грибы, грибочки" в исполнении талантливой девушки
Набирающие популярность в сообществах
От брака по расчёту к взаимной любви
0
1
От брака по расчёту к взаимной любви
Воспоминания о школьных годах «гражданина СССР» Евгения Теплякова
0
10
Воспоминания о школьных годах «гражданина СССР» Евгения Теплякова
Что стало с актерами легендарного "Маски-шоу" спустя годы (44 фото)
Что стало с актерами легендарного "Маски-шоу" спустя годы (44 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он пытался
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Ватермарк#Россия#шоу бизнес#Приколы#СССР#знаменитости#Китай#история
#прикол#фото#факты#автомобили#мир#в мире#подборка#истории#новости#фейл
#животные#интересное#автомир#Разное#люди#картинки#Украина#кино#США#красота
Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Переговоры об урегулировании: какие требования предъявляют российская и украинская сторона Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее Люди, которые сделали пластическую операцию и почувствовали себя счастливее Мир меняется так стремительно, что не успеешь глазом моргнуть Мир меняется так стремительно, что не успеешь глазом моргнуть Почему в электричках изменили форму кабины Почему в электричках изменили форму кабины 12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания 12 повседневных вещей, которые сильно изменились с момента создания Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций Как выглядела Дженис Дикинсон до многочисленных пластических операций

На что жалуетесь?

Вернуться