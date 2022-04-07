Случаи, когда время одаривает, а не забирает

Время – великий обманщик. Ведь оно так многообещающе в юности и так разрушительно в старости. Но бывают исключения: люди, которые с годами расцветают и раскрываются, подобно хорошему вину или коньяку, удивляя злопыхателей и недоброжелателей, смеявшихся над гадкими утятами в детстве.
В прошлом остаются угловатость, сутулость, плохая кожа и брекеты. И вот их – вчерашних неудачников уже провожают не насмешками, а взглядами, которые полны удивления, восторга и возможно даже чего-то большего.
14-летний подросток и 25-летняя девушка
Парень в 19 лет и в 24 года
23 и 36. Неужели это одна и та же женщина?
18-летняя девушка и она же в 32 года
Современная ортодонтия и пара десятилетий: так одиннадцатилетка стала выглядеть в 30
15-летний подросток через 3 года активных занятий собой и спортом
Плавный переход из 2011 в 2022 год
Милая булочка в 15 и знойная красотка в 25
Очаровательная скромница в 15 лет и она же в 21 год
И она изменила не только внешность, а ещё и уехала из города, оставив токсичных родственников, и изменила отношение к миру, пройдя курс терапии.
14-летний подросток и 23-летний мужчина
Интересно, его парикмахера-«виртуоза» посадили?
13 и 28 лет
Наушники те же, пробор тоже. Но что-то в образе определённо изменилось.
11, 13 и 22 года
Отличный результат полового созревания, как считает сам герой.
Да-да, это та же самая девушка. Но спустя 10 лет
Поразительно, но разница между фото… всего год!
И 27-летний герой приносит искреннюю благодарность всем, кто его когда-то обижал. Ведь это стало отправной точкой метаморфоз.
13-летний подросток и парень в возрасте 22 лет
Улыбка осталась прежней
Девочка-подросток в 14 лет и она же спустя 12 лет
А вам встречались в жизни люди, кардинально изменившие внешность, которые стали выглядеть с возрастом гораздо лучше?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось23
сам нихера не делаешь, всё природа
вы мне покажите, как они после 40-ка выглядят, как с пУзом борюЦЦа
(ЗЫ/Уроки Фотошопа- дорого, професиАнально)
Вообще есть еще такое понятие как внутренняя уверенность.
Если с детства человек в себе уверен, то у него эта уверенность на всю жизнь остается.
А у аутсайдеров, сходивших к хирургу или посидевших на лютой диете все равно остается этот затравленный взгляд и желание найти одобрение окружающих... что в общем-то и выдает их, несмотря на относительно гламурный вид.
Фигуру или лицо можно подкорректировать или подфотошопить, а вот характер не изменишь с помощью фильтра.
Правильно нас бабушки в детстве булочками, кашками и молочком кормили!