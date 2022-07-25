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От макарон до террасы: известные названия вещей, значение которых чаще всего путают

От макарон до террасы: известные названия вещей, значение которых чаще всего путают

Автор:
25 июля 2022 19:22
Метки: запутаться можно   значения слов   названия вещей   различия   слова   слова и их значения   
2152
12

В нашей жизни очень много различных понятий и слов, значение которых довольно легко спутать. От этого никто не застрахован, однако лучше лишний раз проверить, правильно ли вы называли те или иные вещи.

Например, многие считают, что Великобритания и Соединенное королевство – это одно и то же, но это не так. В Великобританию входят Англия, Уэльс и Шотландия, а Соединенное Королевство включает в себя все субъекты Великобритании вместе с Северной Ирландией.

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Мы привыкли называть все макаронные изделия макаронами, а спагетти – пастой, но это не правильно. Их отличие в том, что макароны – это трубчатая паста, полая внутри. Сама же паста – это абсолютно любые макаронные изделия.

Маргарин и масло отличается составом. Масло делают из молока и животного жира, маргарин же делают из растительного масла.

Специи и приправы тоже не совсем одно и тоже. Специи – то, что придает еде солоноватость, сладость, горчинку или остроту (соль, сахар, уксус и т. д.). Приправы – смесь различных трав и соусы (кари, кетчуп). Есть еще пряности – это растения (укроп, корица).

Бокал и фужер отличаются площадью соприкосновения напитка с воздухом. Другими словами, бокал – это любое изделие с тонкими стенками от рюмки до граненого стакана, а фужер –разновидность бокала для игристых вин и шипучих коктейлей с такой конструкцией, чтобы напиток не выдыхался.

Терраса – что-то типа открытого балкона, который может быть расположен на крышах, во дворах, на берегу моря. Веранда же – это помещение при выходе из дома, построенное на одном фундаменте с домом, застекленное или открытое. Отличие веранды от основной постройки в ее не отапливаемости.

Бетон и цемент также не одно и то же. Точнее, бетон делается из цемента путем смешивания цемента с водой и песком или гравием, за счет чего материал выходит очень прочным.

Поезд и электричка отличаются не только длиной маршрута. У поезда один локомотивный вагон везет остальные, а у электрички локомотивов нет, ее вагоны получают энергию от рельсов и проводов. Отличие поезда и электрички в экологичности последней. Также – она быстрее тормозит и является более маневренной.

Шторы – это ткань для занавешивания окон, а занавески – это тряпка, которой занавешивали и дверные проемы, в том числе. В общем, занавеска – это очень простая шторы, говорящая о небогатой жизни.

Профитроли и эклеры отличаются формой, эклер – продолговатый, профитроли –  круглый. Еще одно отличие заключается в том, что начинкой у профитролей может быть не только заварной крем, но и мясо, грибы и т.д.

Источник:

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Метки: запутаться можно   значения слов   названия вещей   различия   слова   слова и их значения   
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20  комментариев
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14k
Александр Час назад
Шторы это ткань, а занавеска это тряпка

Да уж
Эти слова весьма близки по смыслу друг другу. Тем не менее, в обиходе занавесками чаще всего называют легкие шторы, в частности те, которые шьются из тюля или шифона. А вот под шторами в большинстве случаев понимаются, как минимум, портьеры или другие шторы из непрозрачного материала.
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6k
BirdTalk 14 минут назад
Спагетти, мы привыкли называть спагетти.
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6k
Горец Ю 21 минуту назад
Чем отличаются конденсатор от конденсатора?
Первый - электрический элемент в цепях радиоэлектронных приборов и электрических сетей. Предназначен для накопления электрического тока, фильтрации сигналов, помех и т.п.
А конденсатор - элемент замкнутой трубопроводной системы, предназначенный для превращения насыщенных паров в жидкость.
)))
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3k
Сергей Семенов Полчаса назад
Это сейчас маргарин делают из говна и палок. изначальный маргарин - это просто дешевый аналог масла.
Вот советский ГОСТ
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3k
Copycat 37 минут назад
А Макарон(правда единственное число) это вот такое французское кондитерское изделие из яичных белков, сахара и молотого миндаля)
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2k
Yus Час назад
То есть недалекий автор не знает слова электровоз? Застрял в эпохе паровозов и тепловозов?
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2k
Yus Час назад
Из молока И ЖИВОТНОГО ЖИРА??? Пойду пожалуй сделаю пару кило сливочного масла из молока и сала.
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18k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
У эклеров тоже. Эклеры с форшмаком, как пример. Было такое весьма распространенное блюдо-закуска.
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18k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
А что такое гардины тогда?
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Антибиотик
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