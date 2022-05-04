Могучий русский язык: простые слова, в значении которых элементарно запутаться

Русский язык богат, и в нем хватает слов, значения которых мы порой не помним. А если и знаем, то где гарантия, что мы правильно назвали тот или иной объект? Ведь порой спутать не так-то трудно.
Так, например, слова «портной» и «швея» кроме очевидной разницы в роде слова, есть и семантическое отличие. Представители обеих профессий шьют одежду, однако портной – это профессия, а швея – работа.
Портной может с самого нуля сшить что угодно: снять мерки, вырезать лекало. А швея – это, скорее фабричный рабочий, находящийся на какой-то одной ступени создания единого продукта, например, делать швы или отрезать лишнюю ткань.
Или вот курага и кайса: оба – высушенные абрикосы. Однако в первом случае фрукт разрезают пополам и высовывают косточку, а во втором абрикос высушивают полностью, а косточку выдавливают.
Многие сталкивались во время сделок по купле-продаже с внесением предоплаты за выбранный объект. Можно внести аванс, а можно задаток. Многие путают эти понятия, считая их тождественными, однако аванс – это возвращаемая предоплата в случае, если сделка срывается по вашей вине, а задаток вам уже не вернется.
«Различие» и «отличие» тоже часто путаемые понятия. Но если различие – это разница, то отличие – это конкретный признак. «Ноутбуки Асер и Асус различаются производительностью» или «Асер отличается от Асуса более низкой производительностью».
Многие думают, что если разбить кокос, то мы получим кокосовое молоко. Это далеко не так. Да, есть кокосовая вода, которую добывают из незрелых кокосов, однако кокосовое молоко производят из кокосовой мякоти.
Село и деревня – названия крестьянских поселений только с той разницей, что в селе церковь была, а в деревне нет.
Зал и гостиная, в целом, одно и то же, однако слово «зал» ассоциируется больше с торжественным и огромным помещением, поэтому в современности больше прижилось слово гостиная.
Альпинизм и скалолазание – понятия похожие, однако альпинизм – это преодоление горных препятствий и лазание именно по горам, а скалолазание – преодоление, в том числе, искусственных рельефов. Также альпинисты восходят на высокие горы, а скалолазы на невысокие горы и скалы.
Батат и картофель – совершенно разные овощи. Батат оранжевый и сладкий, более того, его можно употреблять в сыром виде, в отличие от картофеля.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Приходит козёл в ресторан.
Садится, подходит официант.
Козёл просит принести капусты.
Официант:
- Извините, но капусты нет.
- Как же нет, когда я вижу, что за соседним столиком два козла едят капусту?
- Но это другие козлы. Вот вы какой козёл?
- Горный.
- А это Подгорный и Полянский.