Могучий русский язык: простые слова, в значении которых элементарно запутаться

«Различие» и «отличие» тоже часто путаемые понятия. Но если различие – это разница, то отличие – это конкретный признак. «Ноутбуки Асер и Асус различаются производительностью» или «Асер отличается от Асуса более низкой производительностью».

Многие думают, что если разбить кокос, то мы получим кокосовое молоко. Это далеко не так. Да, есть кокосовая вода, которую добывают из незрелых кокосов, однако кокосовое молоко производят из кокосовой мякоти.