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Простое и сложное: привычные вещи и явления, названия которых известны не каждому

Простое и сложное: привычные вещи и явления, названия которых известны не каждому

Автор:
30 апреля 2022 20:10
Сообщество : Факты
Метки: значения слов   привычные вещи   слова   слова и их знач   состояния   языки мира   
3585
10

Есть многие вещи и состояния, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и даже не задумываемся об их названии. После прочтения вы точно пополните свой словарный запас и узнаете что-то новое о привычном!

Так, например, вы знали, что внутренний уголок глаза называется «слезный карункул»? А его воспаление в медицине называется каналикулит.

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F-образные вырезы на скрипке предназначены для лучшей передачи колебаний воздуха в зал. И даже у них есть мелодичное название – «эфа».

«Сегодня весь день меня мучает борборигмус!» Навряд ли вы когда-либо слышали такое выражения. Зато все слышали фразу «у меня урчит живот». Собственно, два этих выражения тождественны.

В современном мире имена и фамилии есть у всех, однако некоторых известных личностей узнают только по одному слову. Таких, например, как Мадонна или Сократ. Это называется «мономим», когда в имени человека присутствует лишь одно слово.


Даже у группы сов есть свое название, причем достаточно солидное – «совиный парламент». Известно, что эти птицы – символы мудрости.

Знак решетки, который мы называем хештегом, на самом деле имеет другое название – октоторп. Наименование придумали в 70-х годах прошлого столетия.

Мондегрин… Кажется, что-то французское? На самом деле так называется «ослышка», когда человек не расслышал или неверно расслышал какое-то слово в диалоге или в песне, из-за чего поменялся контекст.

Многие на отдыхе фотографировались с тантамаресками, а именно засовывали головы в отверстие для лица.

Слушая красивую музыку, иногда начинаешь испытывать такое наслаждение, что по коже бегут мурашки. Это называется фриссон.


Нарциссизм – слово уже слишком скучное, гораздо красивее и новее звучит «идиолатрия», что означает поклонение себе же.

Общеизвестная истина или что-то очевидное обозначается английским словом «трюизм», что в переводе обозначает «правда».


Оказывается, бородатые хипстеры занимаются «погонотрофией», ведь в греческом языке «pogono» - борода, а «trophy» - отращивание.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: значения слов   привычные вещи   слова   слова и их знач   состояния   языки мира   
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10  комментариев
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972
bgv 2 часа назад
"личностей узнают только по одному слову. Таких, например, как Мадонна или Сократ."
Не по имени, а по погонялу
так то Луиза Вероника Чиконе, а Мадонна это - псевдоним
ну и Сократ это пока очередная голливудская фигня не выйдет, как к примеру с Гомером стало
или еще хуже - с мутантами из канализации
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11k
Mike Минуту назад
борборигмус! звучит как заклинание!
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5k
Subic 21 минуту назад
В русском языке все группы диких птиц это либо "стая" (часто), либо "клин"(журавлей, к примеру), редко (и не очень правильно) про "клин", говорят "косяк"(уток), это допустимо, про не летающих птиц допустимо сказать "стадо"(пингвинов) - правильнее тоже "стая", иногда можно группу птиц обозначить словом (куриная)"семья" и "выводок"(птенцов). В том числе и сов. "Стая сов" - правильно. В английском основное сочетание для стаи сов "flock of owls", тоже никакого отношения к парламенту не имеет. Тем не менее выражение "Parliament of Owls" вполне присутствующее в английском (и аналоги в других европейских языках) выражение. НЕ основное для обозначения "стаи сов", но приемлемое и понятное. Пришло как ироничное из французской журналистики начала прошлого века. Во Франции в начале прошлого века был финансовый кризис (пик 1912 год), который сочетался с полным бездействием парламента. Который очень критиковали за это. И это про них "парламент сов", прижилось. А уже потом расширилось на "настоящих" сов. Но повторю "парламент сов" это копирка с английского и никакого отношения к реалиям современного русского языка не имеет.
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2k
Copycat 55 минут назад
Не Си-шарп а Си-октоторп)

буду на этой неделе программистов этим подкалывать)
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19k
Вишенка Крокодилова Час назад
Truism - прописная истина, а не просто правда.
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7k
Алекс. К. Час назад
Когда я узнал слово ,,пипидастр ", открылись новые возможности для подколок знакомых .
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20k
BiZ Час назад
а если бородатый не хипстер, тогда какое слово?
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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