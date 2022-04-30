Простое и сложное: привычные вещи и явления, названия которых известны не каждому

Есть многие вещи и состояния, с которыми мы сталкиваемся ежедневно и даже не задумываемся об их названии. После прочтения вы точно пополните свой словарный запас и узнаете что-то новое о привычном!
Так, например, вы знали, что внутренний уголок глаза называется «слезный карункул»? А его воспаление в медицине называется каналикулит.
F-образные вырезы на скрипке предназначены для лучшей передачи колебаний воздуха в зал. И даже у них есть мелодичное название – «эфа».
«Сегодня весь день меня мучает борборигмус!» Навряд ли вы когда-либо слышали такое выражения. Зато все слышали фразу «у меня урчит живот». Собственно, два этих выражения тождественны.
В современном мире имена и фамилии есть у всех, однако некоторых известных личностей узнают только по одному слову. Таких, например, как Мадонна или Сократ. Это называется «мономим», когда в имени человека присутствует лишь одно слово.
Даже у группы сов есть свое название, причем достаточно солидное – «совиный парламент». Известно, что эти птицы – символы мудрости.
Знак решетки, который мы называем хештегом, на самом деле имеет другое название – октоторп. Наименование придумали в 70-х годах прошлого столетия.
Мондегрин… Кажется, что-то французское? На самом деле так называется «ослышка», когда человек не расслышал или неверно расслышал какое-то слово в диалоге или в песне, из-за чего поменялся контекст.
Многие на отдыхе фотографировались с тантамаресками, а именно засовывали головы в отверстие для лица.
Слушая красивую музыку, иногда начинаешь испытывать такое наслаждение, что по коже бегут мурашки. Это называется фриссон.
Нарциссизм – слово уже слишком скучное, гораздо красивее и новее звучит «идиолатрия», что означает поклонение себе же.
Общеизвестная истина или что-то очевидное обозначается английским словом «трюизм», что в переводе обозначает «правда».
Оказывается, бородатые хипстеры занимаются «погонотрофией», ведь в греческом языке «pogono» - борода, а «trophy» - отращивание.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Кукин", "мысык", "писикух": как звучит слово "кот" на 20 языках мира
- 15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
- Нейросеть превратила слова и имена в портреты
- Иностранные слова, которые можно перевести только целым предложением
- Великий и могучий: русизмы, перекочевавшие в иностранные языки
Не по имени, а по погонялу
так то Луиза Вероника Чиконе, а Мадонна это - псевдоним
ну и Сократ это пока очередная голливудская фигня не выйдет, как к примеру с Гомером стало
или еще хуже - с мутантами из канализации
буду на этой неделе программистов этим подкалывать)