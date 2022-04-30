Простое и сложное: привычные вещи и явления, названия которых известны не каждому

В современном мире имена и фамилии есть у всех, однако некоторых известных личностей узнают только по одному слову. Таких, например, как Мадонна или Сократ. Это называется «мономим», когда в имени человека присутствует лишь одно слово.

Даже у группы сов есть свое название, причем достаточно солидное – «совиный парламент». Известно, что эти птицы – символы мудрости.