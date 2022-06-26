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Женщины, в честь которых назвали известные всем и каждому вещи &nbsp;

Женщины, в честь которых назвали известные всем и каждому вещи

Автор:
26 июня 2022 23:04
Сообщество : Истории
Метки: Знаменитые женщины   женщины   известные вещи   истории   названия вещей   неизвестные лица   
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Все знают, что многие использующиеся в обиходе привычные для нас вещи названы в честь реально существующих людей. Например, салаты Цезарь или Оливье. Здесь мы расскажем еще несколько примеров, когда что-либо называли в честь женщин.

Любимый многими из-за простоты приготовления десерт Шарлотка назван в честь принцессы Шарлоты, которая очень любила яблоки.

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По аналогии так называемая слива «Виктория» названа в честь королевы Великобритании Виктории. Кстати, выращивать этот сорт начали в 1844 году на территории Швеции.

Безе, взбитые сливки и ягоды – именно так в Новой Зеландии увидели гастролирующую балерину Анну Павлову. Десерт «Павлова» назван в честь нее.

Топы с открытыми плечами стали популярны благодаря Брижит Бардо, из-за чего сейчас такая одежда называется бардотка. Также называется и такой вид декольте.

Вкуснейшая паста Тетраццини с мясом птицы или морепродуктами, приправленная сливочным соусом и пармезаном, получила свою название в честь итальянской оперной певицы Луизы Тетраццини.

Печенье «Мария» известна не только в постсоветском пространстве, но и за рубежом. Его впервые изготовили в Англии, а сейчас изготавливают в более, чем сорока странах мира. Оно названо в честь княгини Марии Александровны.

Источник:

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Метки: Знаменитые женщины   женщины   известные вещи   истории   названия вещей   неизвестные лица   
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Daniel Rumiantsev Полчаса назад
а как же мерседес?
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Антибиотик
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48376



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