Женщины, в честь которых назвали известные всем и каждому вещи

Все знают, что многие использующиеся в обиходе привычные для нас вещи названы в честь реально существующих людей. Например, салаты Цезарь или Оливье. Здесь мы расскажем еще несколько примеров, когда что-либо называли в честь женщин.
Любимый многими из-за простоты приготовления десерт Шарлотка назван в честь принцессы Шарлоты, которая очень любила яблоки.
По аналогии так называемая слива «Виктория» названа в честь королевы Великобритании Виктории. Кстати, выращивать этот сорт начали в 1844 году на территории Швеции.
Безе, взбитые сливки и ягоды – именно так в Новой Зеландии увидели гастролирующую балерину Анну Павлову. Десерт «Павлова» назван в честь нее.
Топы с открытыми плечами стали популярны благодаря Брижит Бардо, из-за чего сейчас такая одежда называется бардотка. Также называется и такой вид декольте.
Вкуснейшая паста Тетраццини с мясом птицы или морепродуктами, приправленная сливочным соусом и пармезаном, получила свою название в честь итальянской оперной певицы Луизы Тетраццини.
Печенье «Мария» известна не только в постсоветском пространстве, но и за рубежом. Его впервые изготовили в Англии, а сейчас изготавливают в более, чем сорока странах мира. Оно названо в честь княгини Марии Александровны.
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АНТИФИШКИ
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