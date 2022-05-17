Начос, сетка-рабица и шрапнель: как выглядели люди, чьим именем назвали всем известные вещи

Сетку из проволоки называют сеткой-рабица. Она изобретена строителем из Германии Карлом Рабицем в 1864 году, который получил на своё и сегодня популярное творение патент.

Одна из теорий гласит, что пицца Маргарита названа в честь королевы Италии Маргариты Савойской, а цвета на продукте (красный, белый и зеленый) повторяют флаг страны.