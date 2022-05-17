FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Факты 4526 постов • 1014 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Начос, сетка-рабица и шрапнель: как выглядели люди, чьим именем назвали всем известные вещи

Начос, сетка-рабица и шрапнель: как выглядели люди, чьим именем назвали всем известные вещи

Автор:
17 мая 2022 22:20
Сообщество : Факты
Метки: известные вещи   имена нарицательные   истории   названия   слова   эпонимы   
1989
12

Все эти вещи известны каждому. Известны и их названия, появившиеся благодаря тому или иному человеку. Но как выглядели те люди, чьи имена стали нарицательными?

Юрист Сэмюэл Маверик, проживающий в Техасе в 19 веке, стал обладателем ранчо, в придачу к которому шли несколько сотен голов скота. Маверику, в целом, было не до содержания хозяйства, и он оставил их без клейма бегать на свободе. Теперь мавериком называют неклеймёный скот. Также эпоним обозначает индивидуалиста, действующего вне группы.

×
×

Игнасио Анайя Гарсия, которого в детстве называли просто Начо, работал шеф-поваром в мексиканском ресторане. Однажды гостья заведения попросила повара приготовить что-то необычное. Он пошел на кухню, взял кукурузные лепешки, приправил их специями и положил в духовку. Все были в восторге от закуски, которую позже назвали начос.

Сейчас популярны футболки с покроем реглан, в котором рукав находит на лопатку и грудь. Такой стиль ткани носил лорд Реглан, скрывающий травму.

Сетку из проволоки называют сеткой-рабица. Она изобретена строителем из Германии Карлом Рабицем в 1864 году, который получил на своё и сегодня популярное творение патент.


Одна из теорий гласит, что пицца Маргарита названа в честь королевы Италии Маргариты Савойской, а цвета на продукте (красный, белый и зеленый) повторяют флаг страны.

Цветок Бегония получил своё название в честь французского чиновника Мишеля Бегона.

Британский офицер Генри Шрапнель изобрел противопехотное оружие, которое разрывается из-за заряда взрывчатки на маленькие дроби и осколки. Собственно, изобретение назвали его именем.

Одна из теорий появления сорта яблок Гренни Смит гласит, что вдова Мария Энн Смит, однажды увидев гнилые яблоки, собрала их и выбросила, но потом с удивлением обнаружила, что они дали саженец. После этого она распространила сорт, получивший её имя.

В 1963 году владелец ресторана в Венеции впервые приготовил карпаччо, пытаясь угодить вновь прибывшей графине, которой врачи посоветовали есть сырое мясо. Само блюдо ресторатор назвал в честь художника Витторе Карпаччо, картины которого написаны в красных и белых цветах, напоминающих цвета блюда.

Лемюэль Бенедикт как-то решил позавтракать в отеле и дал повару четкие указания, что тому приготовить: тосты с маслом, на которых лежат яйца пашот, бекон и соус. Так шеф-повар внес в меню это блюдо, назвав его яйцами Бенедикт.

Сорт сладких мандаринов клементины назвали в честь Клемента Родье, работавшего с цитрусовыми растениями и скрестившего несколько сортов разных цитрусовых.


Мундштучный офиклеид – первичное название саксофона, созданного Адольфом Саксом в 1840-х годах. Затем музыкальный инструмент переименовали непосредственно в честь изобретателя.

Известно, что телефон изобрел Александр Грейам Белл. Фамилия ученого спрятана и в слове «децибел» - обозначающем интенсивность звука.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: известные вещи   имена нарицательные   истории   названия   слова   эпонимы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Corvus Corax 15 минут назад
"Одна из теорий появления сорта яблок Гренни Смит гласит, что вдова Мария Энн Смит, однажды увидев гнилые яблоки, собрала их и выбросила, но потом с удивлением обнаружила, что они дали саженец. После этого она распространила сорт, получивший её имя."

Чушь. Из семян могут вырасти только дички. Потому-то все яблони и размножают прививками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44838



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова
Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Когда ты в душе инженер, но даже не стараешься это скрывать
Набирающие популярность в сообществах
Макс Барских появился на американском шоу в военной фуражке и с флагом через плечо
Макс Барских появился на американском шоу в военной фуражке и с флагом через плечо
Плавун: Кит-экстремал. Забрался в самые полярные области, ныряет на глубину 1200 метров и не дышит целый час!
Плавун: Кит-экстремал. Забрался в самые полярные области, ныряет на глубину 1200...
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#подборка#факты#Приколы#забавно#позитив#кот#дтп
#фото#интересно#история#интересное#Разное#Ynews#знаменитости#автомир#аварии#коты
#прикол#Ватермарк#в мире#картинки#Россия#автомобили#кино#Реакция#добро#милота
WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда WWW: 3 буквы, изменившие мир навсегда Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью

На что жалуетесь?

Вернуться