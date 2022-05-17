Начос, сетка-рабица и шрапнель: как выглядели люди, чьим именем назвали всем известные вещи

Все эти вещи известны каждому. Известны и их названия, появившиеся благодаря тому или иному человеку. Но как выглядели те люди, чьи имена стали нарицательными?
Юрист Сэмюэл Маверик, проживающий в Техасе в 19 веке, стал обладателем ранчо, в придачу к которому шли несколько сотен голов скота. Маверику, в целом, было не до содержания хозяйства, и он оставил их без клейма бегать на свободе. Теперь мавериком называют неклеймёный скот. Также эпоним обозначает индивидуалиста, действующего вне группы.
Игнасио Анайя Гарсия, которого в детстве называли просто Начо, работал шеф-поваром в мексиканском ресторане. Однажды гостья заведения попросила повара приготовить что-то необычное. Он пошел на кухню, взял кукурузные лепешки, приправил их специями и положил в духовку. Все были в восторге от закуски, которую позже назвали начос.
Сейчас популярны футболки с покроем реглан, в котором рукав находит на лопатку и грудь. Такой стиль ткани носил лорд Реглан, скрывающий травму.
Сетку из проволоки называют сеткой-рабица. Она изобретена строителем из Германии Карлом Рабицем в 1864 году, который получил на своё и сегодня популярное творение патент.
Одна из теорий гласит, что пицца Маргарита названа в честь королевы Италии Маргариты Савойской, а цвета на продукте (красный, белый и зеленый) повторяют флаг страны.
Цветок Бегония получил своё название в честь французского чиновника Мишеля Бегона.
Британский офицер Генри Шрапнель изобрел противопехотное оружие, которое разрывается из-за заряда взрывчатки на маленькие дроби и осколки. Собственно, изобретение назвали его именем.
Одна из теорий появления сорта яблок Гренни Смит гласит, что вдова Мария Энн Смит, однажды увидев гнилые яблоки, собрала их и выбросила, но потом с удивлением обнаружила, что они дали саженец. После этого она распространила сорт, получивший её имя.
В 1963 году владелец ресторана в Венеции впервые приготовил карпаччо, пытаясь угодить вновь прибывшей графине, которой врачи посоветовали есть сырое мясо. Само блюдо ресторатор назвал в честь художника Витторе Карпаччо, картины которого написаны в красных и белых цветах, напоминающих цвета блюда.
Лемюэль Бенедикт как-то решил позавтракать в отеле и дал повару четкие указания, что тому приготовить: тосты с маслом, на которых лежат яйца пашот, бекон и соус. Так шеф-повар внес в меню это блюдо, назвав его яйцами Бенедикт.
Сорт сладких мандаринов клементины назвали в честь Клемента Родье, работавшего с цитрусовыми растениями и скрестившего несколько сортов разных цитрусовых.
Мундштучный офиклеид – первичное название саксофона, созданного Адольфом Саксом в 1840-х годах. Затем музыкальный инструмент переименовали непосредственно в честь изобретателя.
Известно, что телефон изобрел Александр Грейам Белл. Фамилия ученого спрятана и в слове «децибел» - обозначающем интенсивность звука.
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АНТИФИШКИ
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