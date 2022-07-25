Америка, Америка. Бес попутал: судный день для бруклинского мажора-епископа

Епископ Ламор Уайтхед приехал на своем автомобиле Rolls Royce на воскресную службу, он читал проповедь в помещении храма «Лидеры завтрашнего дня» в Канарси. В помещение ворвались трое вооруженных людей в масках.

По злой иронии судьбы он спрашивал свою паству “сколько из вас потеряли веру, потому что видели, как кто-то другой умирал?” прямо перед тем, как заметил вооруженных злоумышленников.

Епископ пробормотал «о, кэй, о, кэй» и благоразумно опустился на четвереньки. А потом покорно вместе с женой отдал все нажитое непосильным трудом грабителям.