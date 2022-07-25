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Америка, Америка. Бес попутал: судный день для бруклинского мажора-епископа

Америка, Америка. Бес попутал: судный день для бруклинского мажора-епископа

Автор:
25 июля 2022 14:55
Метки: Правo   город   мораль   общество   
772
3
Служителя церкви с женой грабанули прямо во время его проповеди, транслировавшейся в прямом эфире соцсетей.
Благочестивая епископская семья одномоментно лишилась украшений из золота и бриллиантов на сумму около 25 миллионов рублей

Источник:

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16  комментариев
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7k
Mowgley Z ⚔ 4 часа назад
Бог дал, Бог взял
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2k
Трям 16 минут назад
Обычная чунга-чанга, падкая на цацки. Какой нах проповедник?
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85k
Taras Kozalupko Час назад
Бог дал, бог взял
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3k
Copycat Час назад
Не кисло) выходит не только у нас священнослужители живут дорого-богато
да современная религия это такая туфта конечно на мой взгляд
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21k
Слепой Пью 3 часа назад
А неверующие грабители, вангую, - ниггеры?
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33k
Нанук Паналык 3 часа назад
Два вопроса;
Где можно купить 400000 баксов за 25 лямов наших?

Где видео?
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24k
Юрий 3 часа назад
А ведь Христос советовал -
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Евангелие от Матфея, 6:19-21
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6k
azuver 3 часа назад
На проповедует исшо.
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3
ivkondr 4 часа назад
На всё воля божья
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