Америка, Америка. Бес попутал: судный день для бруклинского мажора-епископа

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Служителя церкви с женой грабанули прямо во время его проповеди, транслировавшейся в прямом эфире соцсетей.
Благочестивая епископская семья одномоментно лишилась украшений из золота и бриллиантов на сумму около 25 миллионов рублей
Благочестивая епископская семья одномоментно лишилась украшений из золота и бриллиантов на сумму около 25 миллионов рублей
Епископ Ламор Уайтхед приехал на своем автомобиле Rolls Royce на воскресную службу, он читал проповедь в помещении храма «Лидеры завтрашнего дня» в Канарси. В помещение ворвались трое вооруженных людей в масках.
По злой иронии судьбы он спрашивал свою паству “сколько из вас потеряли веру, потому что видели, как кто-то другой умирал?” прямо перед тем, как заметил вооруженных злоумышленников.
Епископ пробормотал «о, кэй, о, кэй» и благоразумно опустился на четвереньки. А потом покорно вместе с женой отдал все нажитое непосильным трудом грабителям.
По злой иронии судьбы он спрашивал свою паству “сколько из вас потеряли веру, потому что видели, как кто-то другой умирал?” прямо перед тем, как заметил вооруженных злоумышленников.
Епископ пробормотал «о, кэй, о, кэй» и благоразумно опустился на четвереньки. А потом покорно вместе с женой отдал все нажитое непосильным трудом грабителям.
По данным полиции налетчики забрали драгоценности на сумму 400 000 долларов у Уайтхеда, его жены и, возможно, у некоторых прихожан. Уайтхед, одетый в темно-бордовый костюм с воротником и манжетами, отделанными золотом, во время службы носил длинную золотую цепь и большое кольцо на каждом пальце.
Грабители сбежали на восток по авеню D после преступления.
Грабители сбежали на восток по авеню D после преступления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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да современная религия это такая туфта конечно на мой взгляд
Где можно купить 400000 баксов за 25 лямов наших?
Где видео?
В мобильном приложении банка.
К примеру сбера
Америка то прекратила поставку долларов
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Евангелие от Матфея, 6:19-21