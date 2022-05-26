Неудачные общественные пространства, которые спроектированы так, чтобы общество страдало

Одна из главных миссий хорошего дизайнера — сделать так, чтобы всем было удобно пользоваться результатом его труда. А уж когда речь идёт о проектировании общественных пространств, где каждый день будут проходить десятки людей, то нужно быть максимально внимательным к деталям!
Но, мягко говоря, не всегда всё удаётся продумать идеально, и в итоге люди получают не удобство, а порцию некоторых мучений. Например, вот таких.
Из нового туалета на работе открывается отличный вид на внутренний дворик
Поднялся по лестнице и упёрся в бесполезные перила
Сколько времени? Время купить другие часы в фойе!
Присаживайтесь на скамейку и чувствуйте себя комфортно
Не самый удачный выбор материала для урн
Стулья в клинике лазерной коллекции зрения
Плохой дизайн или идеальный маркетинг! Когда с первого раза не увидишь стулья, тут же захочешь улучшить зрение.
Выход по стрелке. Угадайте, по какой именно
Дверь в уборную с ещё одной дверцей внутри, которая не закрывается
Из-за зеркал вас можно будет рассмотреть буквально со всех углов
Стоп, а на каком я этаже?
Эта скамейка выглядит довольно удобной. Но вообще-то это фонтан!
Представляю, сколько человек решают туда присесть и слишком поздно осознают свою ошибку.
Забор, который преграждает пешеходам путь на тротуаре
Максимально тесное пространство и сушилка для рук в самом углу
Ступенька-сюрприз!
Стулья в зале для боулинга, куда я обычно хожу
С этого балкона не видно сцену. И вообще ничего не видно
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://www.archpaper.com/2011/03/septa-station-benches-veyko/https://www.archpaper.com/2011/03/septa-station-benches-veyko/
"Дверь в уборную с ещё одной дверцей внутри, которая не закрывается"
Дверь в туалет в больнице. Большая дверь на случай проезда коляски, маленькая - чтобы выручить человека, которому стало плохо. В больницах двери туалетов, обычно, вообще не закрываются.