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Неудачные общественные пространства, которые спроектированы так, чтобы общество страдало

Неудачные общественные пространства, которые спроектированы так, чтобы общество страдало

Автор:
26 мая 2022 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: дизайн   креатив   неудобно   общество   страдание   фантазия   
1302
17

Одна из главных миссий хорошего дизайнера — сделать так, чтобы всем было удобно пользоваться результатом его труда. А уж когда речь идёт о проектировании общественных пространств, где каждый день будут проходить десятки людей, то нужно быть максимально внимательным к деталям!

Но, мягко говоря, не всегда всё удаётся продумать идеально, и в итоге люди получают не удобство, а порцию некоторых мучений. Например, вот таких.


Из нового туалета на работе открывается отличный вид на внутренний дворик

×
×

Поднялся по лестнице и упёрся в бесполезные перила

Сколько времени? Время купить другие часы в фойе!

Присаживайтесь на скамейку и чувствуйте себя комфортно

Не самый удачный выбор материала для урн

Стулья в клинике лазерной коллекции зрения

Плохой дизайн или идеальный маркетинг! Когда с первого раза не увидишь стулья, тут же захочешь улучшить зрение.


Выход по стрелке. Угадайте, по какой именно

Дверь в уборную с ещё одной дверцей внутри, которая не закрывается

Из-за зеркал вас можно будет рассмотреть буквально со всех углов

Стоп, а на каком я этаже?

Эта скамейка выглядит довольно удобной. Но вообще-то это фонтан!

Представляю, сколько человек решают туда присесть и слишком поздно осознают свою ошибку.


Забор, который преграждает пешеходам путь на тротуаре

Максимально тесное пространство и сушилка для рук в самом углу

Ступенька-сюрприз!

Стулья в зале для боулинга, куда я обычно хожу

С этого балкона не видно сцену. И вообще ничего не видно

Источник:

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Метки: дизайн   креатив   неудобно   общество   страдание   фантазия   
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5  комментариев
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73
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
Предполагаю, что балкон, с которого ничего не видно, предназначен для незрячих людей
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3k
Алексей Лыков 11 минут назад
Комментарий к фото
ну так кресло те левее, с прохода может и не видно, но с него и не должно быть.
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10k
Antilles Полчаса назад
Эти стулья выдвигаются из-под стола на шарнирах и убираются обратно пружинами, когда человек встал.
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37k
KiploksAKS Полчаса назад
"Присаживайтесь на скамейку и чувствуйте себя комфортно" - скамейки в метро Филадельфии, спроектированы так, чтобы на них не валялись бомжи. Средняя часть - полочка, чтобы прислониться спиной и поставить, например, рюкзак. Без перевода, но во всех подробностях:
https://www.archpaper.com/2011/03/septa-station-benches-veyko/https://www.archpaper.com/2011/03/septa-station-benches-veyko/

"Дверь в уборную с ещё одной дверцей внутри, которая не закрывается"
Дверь в туалет в больнице. Большая дверь на случай проезда коляски, маленькая - чтобы выручить человека, которому стало плохо. В больницах двери туалетов, обычно, вообще не закрываются.
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7
Евгения 53 минуты назад
Наверное, ступенька-сюрприз придумана платной травматологий где-то неподалеку.
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