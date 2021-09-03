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15 фактов, от которых мороз по коже

15 фактов, от которых мороз по коже (16 фото)

Автор:
03 сентября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: загадочное   зловещее   интересно   мрачное   познавательно   страхи   таинственное   факты   
2492
16
Вокруг нас прячется много страшного и зловещего, только оно не всегда бросается в глаза. Давайте заглянем в самые мрачные закоулки нашей реальности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загадочное   зловещее   интересно   мрачное   познавательно   страхи   таинственное   факты   
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919
Irenne Mustafina 2 часа назад
Главное, чтоб не летал
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15k
Пумба 3 минуты назад
"У вас на ресницах и в порах лица живут тучи микроскопических паразитов, называемых демодексами. Они выходят ночью, чтобы отложить яйца и съесть сальные выделения на вашем лице."
Чушь. По статистике, около 60 % людей заражены демодексом. Так что у 40% людей демодексов нет вообще.
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3k
Дмитрий 57 минут назад
Демодексы, интересно, от куда выходят ночью? И куда уходят потом [мат]....шись сала?
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63k
Viktor Час назад
И нет никакого мороза!
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