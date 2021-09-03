15 фактов, от которых мороз по коже

В большом французском монастыре в 1844 году был официально зарегистрирован случай массовой "кошачьей истерии". Одна монахиня вдруг начала мяукать, как кошка, к ней присоединились другие, и вскоре все монахини в монастыре мяукали хором по несколько часов. Это продолжалось до тех пор, пока ко входу в монастырь не подошла полиция в сопровождении солдат. Монахиням сообщили, что солдаты будут пороть их розгами до тех пор, пока они не перестанут мяукать, - после чего истерия быстро улеглась.