15 фактов, от которых мороз по коже

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Вокруг нас прячется много страшного и зловещего, только оно не всегда бросается в глаза. Давайте заглянем в самые мрачные закоулки нашей реальности.
В большом французском монастыре в 1844 году был официально зарегистрирован случай массовой "кошачьей истерии". Одна монахиня вдруг начала мяукать, как кошка, к ней присоединились другие, и вскоре все монахини в монастыре мяукали хором по несколько часов. Это продолжалось до тех пор, пока ко входу в монастырь не подошла полиция в сопровождении солдат. Монахиням сообщили, что солдаты будут пороть их розгами до тех пор, пока они не перестанут мяукать, - после чего истерия быстро улеглась.
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Синдром Котара, также называемый "синдромом ходячего трупа", - это состояние, при котором пациент считает, что он мертв, умирает, у него отсутствуют части тела или его не существует. Некоторые люди с синдромом Котара могут перестать говорить или есть, так как считают, что они мертвы.
В Мехико есть Остров кукол, на котором повсюду сидят, стоят и висят тысячи кукол. Их оставляют тут в память маленькой девочки, которая утонула в 1950-х годах. Остров считается одним из самых жутких и чаще всего посещаемых привидениями мест на планете.
Единственный человек, переживший казнь на электрическом стуле, 17-летний Вилли Фрэнсис, так описал свой опыт: «Я попытался попрощаться со всеми, но мой язык застрял словно в арахисовом масле, и я почувствовал ожог в голове и левой руке и ноге, и тело чуть не выпрыгнуло из ремней".
У вас на ресницах и в порах лица живут тучи микроскопических паразитов, называемых демодексами. Они выходят ночью, чтобы отложить яйца и съесть сальные выделения на вашем лице.
Согласно исследованию, проведенному Университетом Саймона Фрейзера, человеческое тело в насыщенной кислородом глубокой воде может превратиться в скелет менее чем за четыре дня.
Существует редкое генетическое заболевание, называемое фатальной семейной бессонницей, при котором в течение нескольких месяцев вы буквально не можете уснуть, что бы вы ни принимали и что бы ни делали. Симптомы становятся все более сильными, пока ваш мозг не откажет, и вы не умрете от истощения.
При спаривании глубоководных удильщиков самец деформирует свое тело и буквально сливается с самкой. И они живут вместе до конца своих дней.
Тела 29 членов экипажа судна "Эдмунд Фитцжеральд", внезапно затонувшего в озере Верхнее в 1975 году, так и не были обнаружены и остаются погребенными внутри судна. Во время подводной экспедиции 1994 года команда Фреда Шеннона заметила тело на дне озера, за пределами корабля. Как его туда прибило, загадка.
Индийские последователи зороастризма не хоронят и не сжигают своих мертвецов. Вместо этого они оставляют тела в специальных башнях, открытыми всем стихиям, чтобы их съели стервятники.
Теоретически потребуется примерно 400 человек, чтобы добыть из крови достаточно железа для ковки меча. В теле среднестатистического человека находится от 3,5 до 4 граммов железа, а один полуторный меч весит 1,5 килограмма (1500 граммов). 1500 граммов, разделенных на 3,75 грамма, дают 400.
В 2015 году бывший начальник элитного отдела серийных преступлений ФБР Джон Дуглас сказал: «По очень скромным оценкам, в Соединенных Штатах в любой момент времени насчитывается от 25 до 50 активных серийных убийц».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чушь. По статистике, около 60 % людей заражены демодексом. Так что у 40% людей демодексов нет вообще.