Почему в Азии крыши загнуты вверх?

Однако, как появилась такая традиция? В чем суть причудливой китайской крыши?

Таинственная Азия

Загнутые к верху крыши — явление, получившее распространение в последние 50 лет. Теперь их возводят в каждом парковом здании, над магазином или рестораном.

В Средневековье подобные крыши возводились лишь над храмовыми и дворцовыми комплексами. Такая архитектура встречалась не только Китае, но также других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, где главенствовал буддизм.