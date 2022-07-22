Почему в Азии крыши загнуты вверх?

Загнутая к верху крыша — визитная карточка азиатской архитектуры. Эти экзотические силуэты императорских дворцов и религиозных сооружений привлекают внимание туристов на протяжении многих веков.
Однако, как появилась такая традиция? В чем суть причудливой китайской крыши?
Таинственная Азия
Загнутые к верху крыши — явление, получившее распространение в последние 50 лет. Теперь их возводят в каждом парковом здании, над магазином или рестораном.
В Средневековье подобные крыши возводились лишь над храмовыми и дворцовыми комплексами. Такая архитектура встречалась не только Китае, но также других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, где главенствовал буддизм.
Считалось, что подобная кровля защищала жилье от злых духов. По местным поверьям, демоны могли передвигаться только по прямой линии. Чтобы запутать злое существо, перед дверьми устанавливали камни или изображение лабиринта.
Однако, хитрые бестии могли попытаться проникнуть в дом по крыше. Остроконечная кровля этому препятствовала.
Кроме того, согласно даосской практике «фен-шуй» округлая форма крыши накапливала положительную энергию и отражала негативную.
Мастера на вес золота
Помимо религиозных суеверий изогнутая кровля позволяла лучше отводить дождевую воду.
В сезон дождей, когда регион накрывали непрекращающиеся ливни, приподнятые углы крыши помогали отводить осадки дальше от стен.
Однако, позволить себе такую крышу мог далеко не каждый житель Азии. Местную систему крепления кровли именуют «доугун». В отличие от европейских стропил, азиатскую крышу держала многоярусная стоечно-балочная конструкция с кронштейнами.
Чем больше было ярусов с кронштейнами, тем выше считался статус здания. Обычным домам устанавливать подобную кровлю запрещалось.
Строительство такой крыши требовало непростых инженерных расчетов. Мастера, имевшие опыт «доугун» ценились на вес золота.
Источник:
АНТИФИШКИ
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