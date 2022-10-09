Погребальные костюмы династии Хань, III век до нашей эры. Сделаны из нефритовых пластин, скрепленных золотой проволокой.
Холодные и гладкие нефритовые камни создавали невероятно красивую мозаику, символизирующую богатство династии Хань. Ими покрывали останки членов семьи китайских правителей. Их погребальные костюмы, сделанные из полированных кусочков нефрита, являются одним из самых удивительных элементов древних китайских погребальных традиций.
По-китайски они называются 玉 衣 (пиньинь: yù yī ), что означает «нефритовый костюм». На протяжении многих веков считалось, что использование нефрита для погребений — просто легенда. Люди не могли себе представить, что правители были настолько богаты, чтобы полностью покрыть свои тела драгоценным нефритом.
Тем не менее, в 1968 году исследователи объявили об открытии гробницы, описанной в старых текстах. Это была настоящая сенсация для Китая и всего мира. После столетий путаницы относительно легендарных захоронений династии Хань правда была наконец-то раскрыта.
Династия Хань была чрезвычайно мощной и правила с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. Это одна из самых знаковых китайских династий. И сегодня ханьцы остаются основной этнической группой Китая. Есть два основных периода династии Хань: Западная Хань (206 г. до н.э.–9 г. н.э.) и Восточная Хань (25–220 н.э.). Период Троецарствия продолжался с 220 г. по 280 г.
Гробницы правителей династии Хань изменили представления о китайских погребальных практиках. В гробнице, датируемой периодом Вёсен и Осеней (771–476 гг. до н.э.), захоронены правители Цзюнь в Цюйво, тела которых помещены в нефритовые костюмы. В 1983 году в Динсянь провинции Хэбэй исследователи обнаружили один из самых дорогих нефритовых костюмов в истории, который принадлежал правителю Хуай. Костюм изготовлен из 1 203 кусочков нефрита, соединённых золотыми нитями, общий вес которых составляет 2 580 грамм. Самый сложный костюм состоял из 2 498 кусочков нефрита.
Видео
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Тунгусская загадка. Человечество так и не узнало, что это было
- Что находится внутри Пизанской башни, и продолжает ли она падать сегодня?
- Зачем мужчины в Китае раньше носили косички на выбритой голове?
- Почему раньше были популярны письма крест-накрест
- Кто разбил Царь-колокол