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Погребальные костюмы династии Хань

Погребальные костюмы династии Хань

Автор:
09 октября 2022 09:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: Китай   Погребальные костюмы   династия   интересно   познавательно   факты   фото   
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Погребальные костюмы династии Хань, III век до нашей эры. Сделаны из нефритовых пластин, скрепленных золотой проволокой.

Холодные и гладкие нефритовые камни создавали невероятно красивую мозаику, символизирующую богатство династии Хань. Ими покрывали останки членов семьи китайских правителей. Их погребальные костюмы, сделанные из полированных кусочков нефрита, являются одним из самых удивительных элементов древних китайских погребальных традиций.

По-китайски они называются 玉 衣 (пиньинь: yù yī ), что означает «нефритовый костюм». На протяжении многих веков считалось, что использование нефрита для погребений — просто легенда. Люди не могли себе представить, что правители были настолько богаты, чтобы полностью покрыть свои тела драгоценным нефритом.

Тем не менее, в 1968 году исследователи объявили об открытии гробницы, описанной в старых текстах. Это была настоящая сенсация для Китая и всего мира. После столетий путаницы относительно легендарных захоронений династии Хань правда была наконец-то раскрыта.

Династия Хань была чрезвычайно мощной и правила с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. Это одна из самых знаковых китайских династий. И сегодня ханьцы остаются основной этнической группой Китая. Есть два основных периода династии Хань: Западная Хань (206 г. до н.э.–9 г. н.э.) и Восточная Хань (25–220 н.э.). Период Троецарствия продолжался с 220 г. по 280 г.

Гробницы правителей династии Хань изменили представления о китайских погребальных практиках. В гробнице, датируемой периодом Вёсен и Осеней (771–476 гг. до н.э.), захоронены правители Цзюнь в Цюйво, тела которых помещены в нефритовые костюмы. В 1983 году в Динсянь провинции Хэбэй исследователи обнаружили один из самых дорогих нефритовых костюмов в истории, который принадлежал правителю Хуай. Костюм изготовлен из 1 203 кусочков нефрита, соединённых золотыми нитями, общий вес которых составляет 2 580 грамм. Самый сложный костюм состоял из 2 498 кусочков нефрита.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Погребальные костюмы   династия   интересно   познавательно   факты   фото   
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4  комментария
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Ненавижу Мразей Минуту назад
я сначала подумал, это огурцы.
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Mowgley Z ⚔ 58 минут назад
Скажите, я в правильном направлении мыслю?


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127k
Игорь 2 часа назад
Во времена империи Хань было несколько десятилетий когда от Атлантики и до Тихого океана было всего три государства. Рим, парфяне и империя Хань. Это было время первого натиска ханьцев на запад. Тогда они проиграли. Потом было ещё несколько. И тоже провальных.
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