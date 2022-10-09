Погребальные костюмы династии Хань

Династия Хань была чрезвычайно мощной и правила с 206 г. до н.э. по 220 г. н.э. Это одна из самых знаковых китайских династий. И сегодня ханьцы остаются основной этнической группой Китая. Есть два основных периода династии Хань: Западная Хань (206 г. до н.э.–9 г. н.э.) и Восточная Хань (25–220 н.э.). Период Троецарствия продолжался с 220 г. по 280 г.