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В Татарстане напротив мэрии девушки имитировали соитие на крыше автомобиля, в котором сидели парни

В Татарстане напротив мэрии девушки имитировали соитие на крыше автомобиля, в котором сидели парни

Автор:
25 июля 2022 08:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Татарстан   Юмор   видео   девушки   интересное   машина   странности   фото   
227
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В Татарстане две девушки устроили перфоманс прямо на улице Набережных Челнов. Они забрались на автомобиль и имитировали половой акт. При этом мимо ходили люди, а в машине сидели два парня. Судя по всему, им было немного обидно.

Инцидент произошел на стоянке напротив здания, в котором расположена мэрия Набережных Челнов. Две девушки залезли на старенькую Audi и стали сношаться. При этом в машине сидели парни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Татарстан   Юмор   видео   девушки   интересное   машина   странности   фото   
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13  комментариев
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11k
Мистер Фикс Час назад
Как угодно готовы жопу вывернуть, лишь бы обратить на себя внимание...
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6k
Shade116 18 минут назад
В этот момент резко давить на газ, будет представление получше))
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43
Артём 22 минуты назад
В Екатеринбурге одна барышня дважды "тверканула" и это не осталось без внимания и была награждена 3 дневной экскурсий в изолятор
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651
HalloFreeSpace Полчаса назад
А в чем суть акции ?
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1k
Hornet Полчаса назад
Ауди отделалась легким испугом.
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256
Миха Полчаса назад
скучно как-то, без огонька ...
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117
Андрей 36 минут назад
Лучше Лаврова не скажешь:
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69k
Доктор Джонс 54 минуты назад
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31k
Fat Lynx 56 минут назад
Я как-то наивно полагал, что в Татарстане с головами у людей получше... А нет, наивно заблуждался.
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8k
КОСТЯН 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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834
Вован Час назад
Намекали парням.
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30k
Игорь Час назад
"залезли на старенькую Audi"
Ещё бы они попробовали две кобылы на современную машину залезть... На этапе капота уже бы напродавливали вмятин и были посланы нах владельцем.
А на тех Ауди ещё их дети смогут "имитировать"...
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13k
FatZilla Час назад
>>и стали сношаться<<

Так имитировали или сношались?! Определитесь уже.
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