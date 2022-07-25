В Татарстане напротив мэрии девушки имитировали соитие на крыше автомобиля, в котором сидели парни

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В Татарстане две девушки устроили перфоманс прямо на улице Набережных Челнов. Они забрались на автомобиль и имитировали половой акт. При этом мимо ходили люди, а в машине сидели два парня. Судя по всему, им было немного обидно.
Инцидент произошел на стоянке напротив здания, в котором расположена мэрия Набережных Челнов. Две девушки залезли на старенькую Audi и стали сношаться. При этом в машине сидели парни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Татарстан Юмор видео девушки интересное машина странности фото
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Ещё бы они попробовали две кобылы на современную машину залезть... На этапе капота уже бы напродавливали вмятин и были посланы нах владельцем.
А на тех Ауди ещё их дети смогут "имитировать"...
Так имитировали или сношались?! Определитесь уже.