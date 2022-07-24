Во Франции афроамериканец дал подзатыльник святому отцу и украл Библию

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Ему не понравилась проповедь и он он решил всё исправить.
Во Франции снова отличились. На этот раз афроамериканец решил, что его оскорбили и ринулся в бой:
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АНТИФИШКИ
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Метки: афроамериканец драка мвятой отец меса служба франция
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