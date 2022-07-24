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Во Франции афроамериканец дал подзатыльник святому отцу и украл Библию

Во Франции афроамериканец дал подзатыльник святому отцу и украл Библию

Автор:
24 июля 2022 18:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: афроамериканец   драка   мвятой отец   меса   служба   франция   
443
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Ему не понравилась проповедь и он он решил всё исправить.

Во Франции снова отличились. На этот раз афроамериканец решил, что его оскорбили и ринулся в бой:

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: афроамериканец   драка   мвятой отец   меса   служба   франция   
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19  комментариев
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22k
Добрый Алабай Час назад
Какой, в жопу, афроамериканец? Совсем охерели со своей толерастией. Обычный негрила.
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39k
Бабай 2 минуты назад
Всё, библия пошла по женской линии...
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1k
Росомаха 7 минут назад
Негр есть негр, и никакая "Зелёная книга" меня не переубедит!
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1k
olga 8 минут назад
Не афроамериканец,а афрофранцуз.
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51k
smakido Полчаса назад
Священнослужитель, видимо, вспомнил заповедь :" Не противься злу насилием. "
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85k
Taras Kozalupko 41 минуту назад
Какой поп, таков и приход!


Вот лещ прилетел от ниггера
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21k
BiZ 41 минуту назад
если нигеры стесняются, что они нигеры, может им просто не размножаться?
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27k
Добрый Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Гур Час назад
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6k
Котэ Час назад
ващет во Франции афрофранцуз, или этот черножопый из США приехал?
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
эмигрант,ска,ничего святого
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Во Франции афроамериканец»

Звучит, как бред
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August

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