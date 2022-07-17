"Веди себя как мужчина!": туриста в Лазаревском избили из-за длинных волос

Молодой гитарист приехал на море с девушкой, однако его романтическим планам помешал представитель местной "полиции нравов".
Среди причин конфликтов, возникающих меж незнакомыми друг другу людьми, недовольство внешностью визави встречается не так уж и редко. Трепетные ценители моды найдут, к чему прицепиться: то пирсинг не тот, то одежда не по сезону. В Лазаревском мужчина докопался до парня из-за длины его волос. Товарищ не стал скрывать своё недовольство и открыто возмутился внешностью молодого человека.
Тот вызов принял и началось... После череды нецензурных оскорблений завязалась драка, в которой музыканту изрядно подпортили лицо.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены жестокости
Сам музыкант рассказывает о конфликте так: "Мы приехали в Сочи 10 июля. Решили пойти искупаться рано утром, когда людей нет. Мы шли по пустой улице, я рассказывал какую-то забавную историю про осьминогов. Потом нас начал преследовать этот человек. Сначала он что-то кричал в мой адрес, потом я начал ему отвечать. Он подошел, и мне пришлось защищаться. Завязалась драка, из которой я вышел проигравшим".
Когда пострадавший обратился в местную клинику, врачи диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили следующее: "30-летний уроженец Республики Дагестан, проживающий в данном поселке, высказал оскорбления в адрес молодого человека, после чего между гражданами завязалась драка". Известно, что избитый написал заявление в полицию, а недовольного местного жителя могут привлечь к административной ответственности по статье «Побои» (наказание - штраф от 5 до 30 тысяч рублей).
Источник:
АНТИФИШКИ
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