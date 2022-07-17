"Веди себя как мужчина!": туриста в Лазаревском избили из-за длинных волос

Среди причин конфликтов, возникающих меж незнакомыми друг другу людьми, недовольство внешностью визави встречается не так уж и редко. Трепетные ценители моды найдут, к чему прицепиться: то пирсинг не тот, то одежда не по сезону. В Лазаревском мужчина докопался до парня из-за длины его волос. Товарищ не стал скрывать своё недовольство и открыто возмутился внешностью молодого человека.

Тот вызов принял и началось... После череды нецензурных оскорблений завязалась драка, в которой музыканту изрядно подпортили лицо.