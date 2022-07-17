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"Веди себя как мужчина!": туриста в Лазаревском избили из-за длинных волос

"Веди себя как мужчина!": туриста в Лазаревском избили из-за длинных волос

Автор:
17 июля 2022 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Лазаревское   Сочи   видео   длинные волосы   драка   музыкант   полиция нравов   претензии   хулиган   
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Молодой гитарист приехал на море с девушкой, однако его романтическим планам помешал представитель местной "полиции нравов".

Среди причин конфликтов, возникающих меж незнакомыми друг другу людьми, недовольство внешностью визави встречается не так уж и редко. Трепетные ценители моды найдут, к чему прицепиться: то пирсинг не тот, то одежда не по сезону. В Лазаревском мужчина докопался до парня из-за длины его волос. Товарищ не стал скрывать своё недовольство и открыто возмутился внешностью молодого человека.


Тот вызов принял и началось... После череды нецензурных оскорблений завязалась драка, в которой музыканту изрядно подпортили лицо.



Сам музыкант рассказывает о конфликте так: "Мы приехали в Сочи 10 июля. Решили пойти искупаться рано утром, когда людей нет. Мы шли по пустой улице, я рассказывал какую-то забавную историю про осьминогов. Потом нас начал преследовать этот человек. Сначала он что-то кричал в мой адрес, потом я начал ему отвечать. Он подошел, и мне пришлось защищаться. Завязалась драка, из которой я вышел проигравшим".

Когда пострадавший обратился в местную клинику, врачи диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму.


В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили следующее: "30-летний уроженец Республики Дагестан, проживающий в данном поселке, высказал оскорбления в адрес молодого человека, после чего между гражданами завязалась драка". Известно, что избитый написал заявление в полицию, а недовольного местного жителя могут привлечь к административной ответственности по статье «Побои» (наказание - штраф от 5 до 30 тысяч рублей).



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лазаревское   Сочи   видео   длинные волосы   драка   музыкант   полиция нравов   претензии   хулиган   
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11  комментариев
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 13 минут назад
Какого хера эти животные пытаются всем навязать свои средневековые традиции?
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−2
009e22 Минуту назад
до чего трижды матерь е-банный пут/ лерец страну довёл ...
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9k
DumDum 3 минуты назад
Жалко, что охранник кафе ничего не заметил...
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−2
009e22 5 минут назад
Эпоха Путинизма - олигархический , православный и чуркабесный фашизм.
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−2
009e22 5 минут назад
П У Т Л Е Р С Т А Н !!! СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО ФАШИЗМА ...
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7k
Енот Потаскун 11 минут назад
Чурка возбудился на длинные волосы, но тут такой облом, вот и обиделся?
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355
Карл 12 минут назад
Обезьяна с гор!
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281
<name> 17 минут назад
животное
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−4
bon woo Полчаса назад
черноте руки развязали конкретно, тому кто дал им полную свободу и неприкосновенность, так аукнется, что мало не покажется
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4k
Виктор Штурмаревич 57 минут назад
Носорога в стойло.
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3k
ых 58 минут назад
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