В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты

Молодой парень ехал в автобусе и зачем-то решил «попыхтеть» не выходя из салона. Пассажиры сделали ему замечание - тот в ответ только посмеялся. Потом кондуктор попросил его выйти на улицу и курить там. Реакции ноль.

Тогда самый массивный из пассажиров подключился к вопросу и набросился с кулаками на незадачливого вейпера. После одного из ударов парень даже прилёг между сидениями. Кстати, часть людей в салоне такой «воспитательный процесс» не поддержала и просила мужчину успокоиться.

Затем пассажир из автобуса вышел, а молодой вейпер остался, чтобы прийти в себя после нокаута.