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В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты

В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты

Автор:
14 июля 2022 14:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   Салон   автобус   вейпер   гражданин   драка   нокаут   
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Пассажир стал вейпить прямо в салоне и нахамил, когда ему сделали замечание. И тогда к делу подключился неравнодушный гражданин.

Молодой парень ехал в автобусе и зачем-то решил «попыхтеть» не выходя из салона. Пассажиры сделали ему замечание - тот в ответ только посмеялся. Потом кондуктор попросил его выйти на улицу и курить там. Реакции ноль.

Тогда самый массивный из пассажиров подключился к вопросу и набросился с кулаками на незадачливого вейпера. После одного из ударов парень даже прилёг между сидениями. Кстати, часть людей в салоне такой «воспитательный процесс» не поддержала и просила мужчину успокоиться.

Затем пассажир из автобуса вышел, а молодой вейпер остался, чтобы прийти в себя после нокаута.

Источник:

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Метки: Новосибирск   Салон   автобус   вейпер   гражданин   драка   нокаут   
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32  комментария
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4k
Димка Смола/67 40 минут назад
Блать как найти мужика с автобуса ??? Если ты читаешь это приезжай в Смоленск, тут работы для тебя тьма, возле каждого ТЦ да и в нутри много, мамкины курилки.
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5k
Умница-красавица 19 секунд назад
Надеюсь, вейп ему в жопу засунули, чтобы уже окончательно вкурил, как себя в автобусе ведут..
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2k
Лёха 2 минуты назад
"остался, чтобы прийти в себя после нокаута." Там даже нокдауна не было. Чмо молодое даже не огребло. А жаль.
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14k
Сергей 3 минуты назад
Ну, видно - морда дебильная! Он слов не поймет все равно!
На улице, когда так пыхнут перед тобой, особенно зимой, когда огромное облако расплывается на тебя, хочется вмазать сумкой по @бальнику!
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22k
Дмитрий 4 минуты назад
Мамкин курец потерялся в пространстве и времени, когда свет в башке потушили. Мужику уважуха за наглядный пример о вреде курения. Вот только не понял какого хяу баба на сиденье верещит... в следующий раз ей вот такой малчык за воротник нассыт, но только будет уже поздно.
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15k
ВОВЧЕГ 5 минут назад
Раз 10 пересмотрел, это было великолепно, но мало!
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8k
Ntvl 5 минут назад
мужик красавчик, а то б.лять, всякое говно тиктокерское и ему подобное а.хуело в край от безнаказанности!
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20k
Очевидное-Невероятное 6 минут назад
Вкратце для протокола: закурил в автобусе, вырубился от первой же сигареты...
Все остальные персонажи вымышлены, совпадения случайны.
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149
Flint Очевидное-Невероятное 3 минуты назад
Доктор Ливси фигни не скажет)
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6k
Психологическая поддержка 8 минут назад
Не из за электронной сигареты, а из за тупорылой гниды
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7k
Дети откопали осла 10 минут назад
БИС !!!
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10k
Ivan 12 минут назад
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3k
Natalia 16 минут назад
Есть люди, которые понимают только насилие. Они в этом выросли. У них психика уже иначе устроена. Этот парень не будет больше курить не потому что нельзя и рядом люди. А потому что можно по голове получить. И вся их жизнь будет в этом насилии. Потому что нормальные люди с такими в один круг общения не пойдут
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960
svarog19692007 19 минут назад
Молодца мужчина !
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1k
ss202 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
EvgeniySAN 20 минут назад
Чувак потерялся на время, ибо нех )))
Хоть я и не одобряю рукоприкладство, но тут красиво получилось )))
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34k
Опаньки 22 минуты назад
и бабе матерной надо было
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54
Дмитрий 23 минуты назад
Какой то укурок гашеный)
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60
Robot Terminatorovich 24 минуты назад
Браво! Всё правильно!!! Жалко больше ни кто не подключился и не выкинули из салона какашку дымящую!
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6k
Том Джоуд Полчаса назад
Сам курильщик, но за удар коленкой - аплодирую!
Некоторые учатся только такими методами.
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39k
kalinser Полчаса назад
О вреде курения!
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11k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Мне какой то чувак сидя рассказывал,что это не вредит окружающим. Я ему в лицо пукнул,и сказал,что это полностью натурально,и не навредит никому . Ему не понравилось. Но в драку лезть он не решился.
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