В новосибирском автобусе произошла драка из-за электронной сигареты

Пассажир стал вейпить прямо в салоне и нахамил, когда ему сделали замечание. И тогда к делу подключился неравнодушный гражданин.
Молодой парень ехал в автобусе и зачем-то решил «попыхтеть» не выходя из салона. Пассажиры сделали ему замечание - тот в ответ только посмеялся. Потом кондуктор попросил его выйти на улицу и курить там. Реакции ноль.
Тогда самый массивный из пассажиров подключился к вопросу и набросился с кулаками на незадачливого вейпера. После одного из ударов парень даже прилёг между сидениями. Кстати, часть людей в салоне такой «воспитательный процесс» не поддержала и просила мужчину успокоиться.
Затем пассажир из автобуса вышел, а молодой вейпер остался, чтобы прийти в себя после нокаута.
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АНТИФИШКИ
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На улице, когда так пыхнут перед тобой, особенно зимой, когда огромное облако расплывается на тебя, хочется вмазать сумкой по @бальнику!
Все остальные персонажи вымышлены, совпадения случайны.
Хоть я и не одобряю рукоприкладство, но тут красиво получилось )))
Некоторые учатся только такими методами.