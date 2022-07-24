Жужжало большой: Муха-Франкенштейн. Хоботок комара и тело пчелы. Полезный опылитель, которого многие боятся из-за внешнего вида

Хоть жужжало имеет лишь одну пару крыльев, летун из него вышел достойный. Словно колибри он способен зависнуть в воздухе и высасывать цветочную вкуснятину прямо на лету. Для жужжало от этого одни плюсы — ему не нужно тратить время на взлёт и посадку, чтобы напиться как можно большим количеством нектара. А вот для цветов такой подход не всегда хорош — растения просто не успевают обляпать насекомое пыльцой.