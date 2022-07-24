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Жужжало большой: Муха-Франкенштейн. Хоботок комара и тело пчелы. Полезный опылитель, которого многие боятся из-за внешнего вида

Жужжало большой: Муха-Франкенштейн. Хоботок комара и тело пчелы. Полезный опылитель, которого многие боятся из-за внешнего вида

Автор:
24 июля 2022 16:23
Метки: интересно   насекомые   факты   
416
8

Хоботок назойливого комара, пушистость милого шмеля, повадки полезной пчелы и природа ненавистной мухи — всё это про жужжало большого. Будучи мухой от хоботка до лапок, он напрочь ломает шаблоны об этой назойливой букахе, которая мешает наслаждаться летом.

И не смейтесь, биологи назвали муху жужжалом не для прикола, ведь у жужжала реально мощное жужжало. Эта летающая карамелька, словно сосед со своей клятой дрелью, капает на мозги своим жужжанием всем, кто ближе десяти метров. И это при том, что сама муха не больше 2 сантиметров. Всё дело в жужжальцах — видоизменённых задних крыльях, которые быстро вибрируют и служат гироскопом. Они помогают жужжалу жужжать в правильном направлении и ловко управлять полётом.

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Вообще муху в жужжале признать крайне сложно. От родственниц насекомышу досталась лишь пара крылышек да фасеточных глаз. В остальном же, жужжало — монстр Франкенштейна из мира насекомых.

Первое, что бросается в глаза — острый и твёрдый хоботок, как у комаров. Но жуткое орудие создано для благого дела — гастрономические предпочтения жужжала ограничиваются исключительно нектаром. А потому этот жужжащий вертолёт ошивается на цветочных полях и твоих дачах. Да-да, насекомое заселило северную часть Европы, Азии и Северной Америки, так что можешь познакомиться с героем нашей статьи лично, на своём огороде.

Хоть жужжало имеет лишь одну пару крыльев, летун из него вышел достойный. Словно колибри он способен зависнуть в воздухе и высасывать цветочную вкуснятину прямо на лету. Для жужжало от этого одни плюсы — ему не нужно тратить время на взлёт и посадку, чтобы напиться как можно большим количеством нектара. А вот для цветов такой подход не всегда хорош — растения просто не успевают обляпать насекомое пыльцой.

При этом опылитель из жужжало всё равно отличный. Он берёт количеством: муха не привередлива в выборе растения и пьёт нектар даже из тех цветов, к которым другие насекомые не приближаются. А благодаря прокаченным скорости и манёвренности жужжало способен опылить ⅔ окружающей его растительности!

А ещё муха способна выполнять круговые рыскания вверх-вниз. Зачем она это делает? На самом деле, шут его знает; может быть, дело в брачных играх? Да, это был прекрасный и ни разу не палевный переход к теме продолжения рода. Это дело у жужжал крайне тёмное. После акта любви самка откладывает пару тысяч яиц. Да не куда попало, а в гнёзда одиночных пчёл.

Вы думали, жужжало похож на пчелу просто так? Ага, щас! Такой внешний вид — идеальная маскировка. Хищники думают, что ты пчела, и стараются тебя не трогать. Пчёлы тоже думают, что ты пчела, поэтому подпускают достаточно близко к своим гнёздам. И это — роковая ошибка. Насколько безобидны взрослые жужжалы, настолько же смертоносны их личинки.

Дети жужжал, выбравшись из яйца, тут же начинают искать свою жертву — личинок пчёл. Присосавшись к хозяину, будущая муха выпивает из него все соки. Буквально. В апреле-мае из нор, усеянных трупами бывших хозяев, выходят уже взрослые жужжалы. Их главная задача — сделать новую кладку, выпить как можно больше нектара и умереть с чувством выполненного долга спустя всего пару недель.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   насекомые   факты   
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11  комментариев
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9k
Василенко Татьяна 15 часов назад
Недавно на даче увидела нечто похожее. Впервые. Прихлопнула от греха подальше...
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30k
Nataly 8 часов назад
Какой хороший мух!
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14k
crazyvantuz 11 часов назад
я себе репу сломал, чо это за шляпа летала

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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 14 часов назад
буду знать
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2k
Трям 15 часов назад
При чем тут "муха-франкенштейн"? Хоть кто-то может объяснить?
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