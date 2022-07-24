Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым

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Неприятности могут случиться с каждым. Но кто знает, где и когда они нас могут поджидать?
Эти люди уж точно хлебнули неудачу сполна.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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