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Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым

Как выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут случиться с каждым

Автор:
24 июля 2022 15:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: бедные люди   неприятности   неприятные ситуации   неудачи   подборка фото   фотографии   
1087
18

Неприятности могут случиться с каждым. Но кто знает, где и когда они нас могут поджидать?

Эти люди уж точно хлебнули неудачу сполна.

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Источник:

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Метки: бедные люди   неприятности   неприятные ситуации   неудачи   подборка фото   фотографии   
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4  комментария
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2k
Диагноз Полчаса назад
Комментарий к фото
Что тут произошло??? Кто то попил квасок и не успел добежать до толчка???
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19k
homerchik 7 минут назад
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2k
Роман 21 минуту назад
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Антибиотик
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50024



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