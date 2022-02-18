FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 616 постов • 218 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Когда день не задался: 17 ярких примеров из жизни

Когда день не задался: 17 ярких примеров из жизни (18 фото)

Автор:
18 февраля 2022 19:37
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Случаи   люди   неудачи   подборка   фейлы   фото   фотографии   
1214
18
Иногда все идет не так, как мы планировали - и утро начинается совсем не с кофе! Посмотрим на людей, у которых день конкретно не задался, и какое-то событие напрочь его испортило. Остается только включить позитивное отношение ко всему.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   Случаи   люди   неудачи   подборка   фейлы   фото   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−7
Игорь 2 часа назад
Это самый высокий уровень невезения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
−1
AnnaKuz 10 минут назад
Ну и жесть. Видимо это реально не их день)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
дмитрий стрельников 23 минуты назад
вот уж действительно не их день!!! сочувствую ребятам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Алина Четверикова 38 минут назад
Искать очки-про меня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Alexandra 40 минут назад
cегодня такое же было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Nikita 44 минуты назад
"Сегодня миксер случайно "перемешал" мой палец. Крови не было, но болит неслабо"
.
Вот дурак! Не знает, что с миксера надо слизывать, а не пальцем соскребать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 46 минут назад
Если бы сломалась педаль тормоза а не педаль газа,и все это на скорости 80 км/ч, было бы гораздо хуже...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Ишкирим! 57 минут назад
B@r@bux , ты дебил с раннего детства, когда в роддоме об кафель башкой херакнули, или это со временем преобретённое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
Ишкирим! Час назад
Батарейки заказывать через Amazon? Ну простите, он бы ещё коробок спичек из китая заказал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−6
Stepanich 2 часа назад
Жизнь боль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−17
kris 2 часа назад
Действительно не задался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Прораб 2 часа назад
Собственно - так вам всем, долбоё.бам и надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала Вот как выглядит боль! 20+ людей, у которых день не задался с самого начала 20+ курьезных фото с просторов сети 20+ курьезных фото с просторов сети 20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте 20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте Смех и слезы: 20+ домашних фейлов, с которыми столкнулись пользователи сети Смех и слезы: 20+ домашних фейлов, с которыми столкнулись пользователи сети 20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце 20+ трогательных кадров из жизни, которые поселят добро в сердце
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29510



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Курьера Delivery Club уволили после невыхода на смену из-за похорон матери
1
377
Курьера Delivery Club уволили после невыхода на смену из-за похорон матери
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
1
336
"У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
Набирающие популярность в сообществах
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
0
24
Где мои 16 лет: почему подростки такие сложные в общении и непонятные для взрослых людей?
Подводные лодки Варшавянка против Вирджинии. Россия vs США
0
23
Подводные лодки Варшавянка против Вирджинии. Россия vs США
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото)
Как кормящая мать зарабатывает на бодибилдерах (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#люди#в мире#аварии#авто аварии#картинки#девушки#дети
#Юмор#животные#интересное#Россия#кино#автомобили#автомир#мигранты#знаменитости#допинг
#интересно#ватермарк#история#Ynews#Приколы#дтп#забавно#подборка#фильм#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться