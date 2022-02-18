Когда день не задался: 17 ярких примеров из жизни

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Иногда все идет не так, как мы планировали - и утро начинается совсем не с кофе! Посмотрим на людей, у которых день конкретно не задался, и какое-то событие напрочь его испортило. Остается только включить позитивное отношение ко всему.
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"Услышал странный звук посреди ночи. Оказывается, мой кот грыз мою любимую гитару Fender Strat. Я был крайне зол"
"Решила попробовать новую маску для лица, чтобы прихорошиться перед важным интервью. Что-то пошло не так"
"Мы построили этот навес, чтобы защититься от солнца.. Кажется, мы что-то не так рассчитали"
"Положил фольгу на дно в духовке, чтобы ее было проще чистить. В итоге она намертво прилипла"
"Съела уже половину сэндвича, от голода не смотря на него.. и только в конце увидела эту ужасную плесень"
"А это мою машину увозит эвакуатор прямо перед моими глазами.. Не лучшее, что можно лицезреть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот дурак! Не знает, что с миксера надо слизывать, а не пальцем соскребать....