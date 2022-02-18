Когда день не задался: 17 ярких примеров из жизни

Иногда все идет не так, как мы планировали - и утро начинается совсем не с кофе! Посмотрим на людей, у которых день конкретно не задался, и какое-то событие напрочь его испортило. Остается только включить позитивное отношение ко всему.

0

"Я ехал со скоростью около 80 км в час, и пластик треснул" 0 Источник:

×

×

"Искал очки три дня" 0 Источник:

"Самая обычная ситуация в Техасе" 0 Источник:

"Переехал в новую квартиру. Сюрприз" 0 Источник:

"Услышал странный звук посреди ночи. Оказывается, мой кот грыз мою любимую гитару Fender Strat. Я был крайне зол" 0 Источник:

"Решила попробовать новую маску для лица, чтобы прихорошиться перед важным интервью. Что-то пошло не так" 0 Источник:

"Мой мозг перестал работать правильно, когда я разбивал четвертое яйцо" 0 Источник:

"Всегда проверяйте, все ли окна закрыли в машине на ночь.." 0 Источник:

"Мы построили этот навес, чтобы защититься от солнца.. Кажется, мы что-то не так рассчитали" 0 Источник:

"Положил фольгу на дно в духовке, чтобы ее было проще чистить. В итоге она намертво прилипла" 0 Источник:

"Какой-то парень просто выбил мое окно своим скейтбордом, и скрылся. Класс" 0 Источник:

Партия авто из Японии превратилась в ледяные скульптуры в Японском море 0 Источник:

"Съела уже половину сэндвича, от голода не смотря на него.. и только в конце увидела эту ужасную плесень" 0 Источник:

Зашел домой - а там расплавилась Sony PlayStation 5 0 Источник:

"А это мою машину увозит эвакуатор прямо перед моими глазами.. Не лучшее, что можно лицезреть" 0 Источник:

"Сегодня миксер случайно "перемешал" мой палец. Крови не было, но болит неслабо" 0 Источник: