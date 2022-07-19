27 бедолаг, у которых день совершенно не задался

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Когда жизнь даёт трещину, это понятно сразу и без слов. Просто кто-то наверху не хочет, чтобы всё шло благополучно и решает вмешаться...
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2. "Купили дом на аукционе, так что от осмотра отказались. Въезжая, я помял стену и сделал дыру. Это обнаружилось за дырой"
5. "Купил новые шорты-карго и случайно сел на табуретку, которую моя сестра почистила средством с хлоркой"
12. "Впервые использовал рампы для замены масла… при движении задним ходом рампы соскользнули, ударились об контейнер для отработанного масла и окрасили мой гараж в новый цвет"
16. "Моя девушка решила меня подстричь, и всё вроде бы шло хорошо, но потом я услышал вздох"
17. "Это уже второй телевизор, который сломал мой младший брат. Наверное, от Play Station пока придётся отказаться"
21. "Попросила тётю сфотографировать меня так, будто я держу на себе весь мир. Она сказала, что всё вышло идеально. Фотографию я увидела только дома"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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