27 бедолаг, у которых день совершенно не задался

Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек

30 человек, у которых день определённо не задался

35 доказательств того, что неудача может подкрасться незаметно

22 фотографии из серии "Жизнь дала трещину"

20 человек, у которых выдался на редкость неудачный день

36 человек, чей день серьезно не задался