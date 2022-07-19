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27 бедолаг, у которых день совершенно не задался

27 бедолаг, у которых день совершенно не задался

Автор:
19 июля 2022 16:07
Сообщество : Юмор
Метки: Когда твой день не задался   Юмор   все пошло не так   день не задался   неприятности   неприятности. неудача. люди. день не задался   неудачи   неудачный день   плохой день   
1634
28
Когда жизнь даёт трещину, это понятно сразу и без слов. Просто кто-то наверху не хочет, чтобы всё шло благополучно и решает вмешаться...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Когда твой день не задался   Юмор   все пошло не так   день не задался   неприятности   неприятности. неудача. люди. день не задался   неудачи   неудачный день   плохой день   
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5  комментариев
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10k
a_komolow 41 минуту назад
Очередная пиндоская хренотень!
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10k
Дмитрий Минуту назад
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3k
perekrestok 24 минуты назад
Кажется что там вся страна как Байден. Получается что американцы выбрали типичного американца.
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SandMANn Час назад
27. "У соседей сверху прорвало трубу"

Не страшно – при пожаре паркет подсохнет и станет на время ровным
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46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну уепанские шорты - не жалко)) еще бы гольфики как нить испортить... ппц у него прикид конечно
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