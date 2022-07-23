Жутко и впечатляюще: на село в Краснодарском крае налетел смерч, а в Сочи настоящий потоп

Похоже, что открылся портал в Асгард и стихия вышла из-под контроля.
Вчера жители села Небуг в Краснодарском крае наблюдали, как в небе образовался гигантский смерч:
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Он разворотил местное кафе:
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К счастью, никто из жителей и туристов не пострадал.
Ну а в Сочи сегодня выпало какое-то нереальное количество осадков и город в прямом смысле ушёл под воду:
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На месте работают спасательные службы и коммунальщики. О пострадавших также не сообщается. Но машины там потрепало изрядно.
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АНТИФИШКИ
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