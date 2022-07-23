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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 112 постов • 12 подписчиков подписаться
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Жутко и впечатляюще: на село в Краснодарском крае налетел смерч, а в Сочи настоящий потоп

Жутко и впечатляюще: на село в Краснодарском крае налетел смерч, а в Сочи настоящий потоп

Автор:
23 июля 2022 17:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Сочи   видео   краснодарский край   небуг   осадки   потоп   смерч   спасатели   
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Похоже, что открылся портал в Асгард и стихия вышла из-под контроля.

Вчера жители села Небуг в Краснодарском крае наблюдали, как в небе образовался гигантский смерч:

Он разворотил местное кафе:

К счастью, никто из жителей и туристов не пострадал.

Ну а в Сочи сегодня выпало какое-то нереальное количество осадков и город в прямом смысле ушёл под воду:

На месте работают спасательные службы и коммунальщики. О пострадавших также не сообщается. Но машины там потрепало изрядно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сочи   видео   краснодарский край   небуг   осадки   потоп   смерч   спасатели   
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9  комментариев
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4k
avix 2 часа назад
А чувак на последнем фото себя явно супергероем возомнил. Ну видно же, что поток такой, что раздавит как лягушку катком, решил проехать на своём Бэтмобиле. Результат - тачка в мясо, чуть сам не сковырнулся. Представляю что с ней после таких водных процедур будет. А мог просто и спокойно сдать назад и переждать в ней же на более высокой точке. Обычно страшно жалко людей, у которых машины стихия уничтожает, но в этом случае он сам себе "злобный Буратино".
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28k
Alex Полчаса назад
Природа как бы намекает, а может уже устала и действует...
Давно пора
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2k
Stilyaga77 38 минут назад
На последнем видео водитель направил машину в воду, по уровню превосходящей высоту капота, с хорошо видимой огромной боковой скоростью потока. При этом, у него в машине двое детей. У меня только один вопрос. Как такой натуральный дебил, с абсолютным вакуумом в черепной коробке смог получить водительское удостоверение ???
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7k
Дети откопали осла 40 минут назад
Жуть конечно, но вот я всегда одного не мог понять : почему когда (не важно где) показывают или случается потоп , все куда то едут по крышу в воде ? Не проще ли оставить машину или переждать ? Серьёзно , обратите внимание , если лужа больше 1 метра , все куда то прутся...
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1k
Alexandr Час назад
То, что сочи будет затоплено было видно еще до олимпиады, новыми развязками все водостоки перекрыли и понастроили басейнов до кучи.
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−5
Евгений 3 часа назад
Нигде так мы не попадали с погодой, как в Краснодарском крае... Отдыхали в Сочи в 2019.. Из 15 дней отдыха, только неделя была благодатная! Всё остальное жуть какая то... Шторм, смерч, про купание всё забыли, аж на неделю... А вот отдых за границей совсем другой!!! Тайланд, Доминикана, Мальдивы просто релакс!!!!...
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18k
Corvus Corax 4 часа назад
Асгард-то только тут с какого перепугу?
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