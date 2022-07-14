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УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море

УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море

Автор:
14 июля 2022 08:16
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Сочи   авто   автовладелица   видео   наводнение   подарок   уаз   
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Героиня нашумевшего в соцсетях ролика так искренне переживала из-за потери своей машины, что автозавод решил подбодрить девушку.

В июне в соцсетях завирусилось видео, на котором жительница Сочи плачет при виде потока воды, уносящего её машину в море. Тогда в городе и его окрестностях пострадало много автолюбителей. Из-за проливных дождей спокойные горные речушки вышли из берегов и в одночасье превратились в бурлящие стремнины, сносящие на своём пути любые препятствия. В море унесло несколько автомобилей, часть из них - с людьми. Виктории повезло - она осталась на берегу, однако женщина не могла сдержать слез, наблюдая, как уплывает её верный УАЗ.


Видео, которое сняла в тот момент Виктория, в соцсеть выложил её родственник. Ролик мгновенно обрёл популярность. Интернет-пользователей так тронула неподдельные эмоции автовладелицы, что в соцсетях даже появились предложения собрать женщине денег на новое авто.


Унесенный водой внедорожник засыпало огромной кучей камней, и, конечно, после такого приключения о восстановлении авто речи не шло. Новой машины семья Виктории себе позволить не могла. Наводнением тогда затопило первый этаж дома, смыло беседку и детскую площадку. Ущерб от разгула стихии был значительным, поэтому семья подсчитывала убытки и не мечтала о новой машине.


Однако через несколько дней после случившегося в личку Виктории постучались представители автозавода УАЗ с щедрым предложением. Компания решила сделать подарок и приняла решение предоставить Виктории Теряевой автомобиль в бессрочное пользование. 12 июля в посёлке Каткова щель жительнице Сочи вручили новенький внедорожник.


Представители автозавода надеются, что нового "железного коня" Виктория полюбит не меньше, чем прежнего друга. Теперь у автовладелицы есть УАЗ Профи с двойной кабиной на пять посадочных мест, вместительным грузовым отсеком и комплектацией с пакетом «Комфорт». Вместе с автомобилем Виктория получила страховой полис, а также комплект зимней резины.


Виктория счастлива и искренне благодарна за подарок.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Сочи   авто   автовладелица   видео   наводнение   подарок   уаз   
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8  комментариев
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954
Шурман 54 минуты назад
Было бы за что плакать ,а УАЗ молодцы ! В глазах приподнялись .
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3k
perekrestok 9 минут назад
В бессрочное пользование - это типа ездить по доверенности? Это еще лучше - налоги платить женщине не надо! Молодцы УАЗ! Жду когда дизель выпустят.
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12k
Проктолог-иллюзионист 14 минут назад
Почет УАЗу, приятно удивлен.
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12k
Alex 16 минут назад
УАЗ молодцы! Хорошая новость.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Вот что значит - наплакала!.. Колёсики одни торчат!
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1k
Tabas_co 50 минут назад
Ну вот, есть же отличные новости! Приятно слышать!
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