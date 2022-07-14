УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море

Героиня нашумевшего в соцсетях ролика так искренне переживала из-за потери своей машины, что автозавод решил подбодрить девушку.
В июне в соцсетях завирусилось видео, на котором жительница Сочи плачет при виде потока воды, уносящего её машину в море. Тогда в городе и его окрестностях пострадало много автолюбителей. Из-за проливных дождей спокойные горные речушки вышли из берегов и в одночасье превратились в бурлящие стремнины, сносящие на своём пути любые препятствия. В море унесло несколько автомобилей, часть из них - с людьми. Виктории повезло - она осталась на берегу, однако женщина не могла сдержать слез, наблюдая, как уплывает её верный УАЗ.
Видео, которое сняла в тот момент Виктория, в соцсеть выложил её родственник. Ролик мгновенно обрёл популярность. Интернет-пользователей так тронула неподдельные эмоции автовладелицы, что в соцсетях даже появились предложения собрать женщине денег на новое авто.
Унесенный водой внедорожник засыпало огромной кучей камней, и, конечно, после такого приключения о восстановлении авто речи не шло. Новой машины семья Виктории себе позволить не могла. Наводнением тогда затопило первый этаж дома, смыло беседку и детскую площадку. Ущерб от разгула стихии был значительным, поэтому семья подсчитывала убытки и не мечтала о новой машине.
Однако через несколько дней после случившегося в личку Виктории постучались представители автозавода УАЗ с щедрым предложением. Компания решила сделать подарок и приняла решение предоставить Виктории Теряевой автомобиль в бессрочное пользование. 12 июля в посёлке Каткова щель жительнице Сочи вручили новенький внедорожник.
Представители автозавода надеются, что нового "железного коня" Виктория полюбит не меньше, чем прежнего друга. Теперь у автовладелицы есть УАЗ Профи с двойной кабиной на пять посадочных мест, вместительным грузовым отсеком и комплектацией с пакетом «Комфорт». Вместе с автомобилем Виктория получила страховой полис, а также комплект зимней резины.
Виктория счастлива и искренне благодарна за подарок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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