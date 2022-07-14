УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море

Унесенный водой внедорожник засыпало огромной кучей камней, и, конечно, после такого приключения о восстановлении авто речи не шло. Новой машины семья Виктории себе позволить не могла. Наводнением тогда затопило первый этаж дома, смыло беседку и детскую площадку. Ущерб от разгула стихии был значительным, поэтому семья подсчитывала убытки и не мечтала о новой машине.

Однако через несколько дней после случившегося в личку Виктории постучались представители автозавода УАЗ с щедрым предложением. Компания решила сделать подарок и приняла решение предоставить Виктории Теряевой автомобиль в бессрочное пользование. 12 июля в посёлке Каткова щель жительнице Сочи вручили новенький внедорожник.