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Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого?

Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого?

Автор:
23 мая 2022 10:15
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   хвост   ящерица   
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Жертвовать частью тела ради спасения самого тела — специфичная практика. Но рептилии делают это уже 289 миллионов лет. И только недавно учёные разгадали суть механизма, который позволяет ящерицам управлять данным явлением. В чём же загадка?

Пазл: собери ящерицу.

Процесс, когда ящерица откидывает хвост, называется автотомия. Предыдущие исследования показывали, что существует два механизма автотомии хвоста. У одних видов рептилий хвост разъединяется между позвонками благодаря специальной хрящевой пластине. Другие же пресмыкающиеся ломают сами себе хребет — для этого в хвостовых позвонках есть трещины, по которым происходит отрыв. Сам процесс запускается мышечным спазмом. Ящерица так сильно напрягает мускулатуру, что хвост буквально трещит по швам. Вот это я понимаю — спину прихватило!

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Стасян, мне чёт так сильно прищемило, аж хвоста не чувствую!

Однако покоя учёным не давал тот факт, что в обычной жизни хвост-то не отваливается просто так. А значит, есть какие-то специальные приспособления, с помощью которых рептилия отбрасывает его. К тому же, пресмыкающиеся контролируют процесс автотомии: когда животное находится без сознания или мертво, хвост просто так не оторвать.

Ломай, ломай! Мы же богатые, новый отрастим!

Новые исследования учёных разгадали эту загадку. Оказывается, хвост рептилий крепится к туловищу природными присосками. На месте предположительного разрыва к оболочке мышц туловища присоединяются специальные грибовидные структуры на хвосте, покрытые нанопорами. Эти поры работают как присоски на капиллярной силе, что не даёт хвостику отвалиться просто так. В случае опасности или испуга, ящерица сгибает хвост в сторону, сила присосок на изломе ослабляется, и несчастная часть тела отваливается по одному из двух вышеперечисленных сценариев.

Одна голова хорошо, а две — лучше. С хвостами та же тема.

Чтобы ящерка не истекла кровью после лишения части тела, специальные мышцы перекрывают каналы, по которым раньше текла кровь. А базальные клетки через месяц-другой вырастят на месте обрубка новый хвост.

Так, человек, ты меня сильно не пугай. А то у меня только-только хвост отрастать начал!

Однако, бывают ситуации, в которых хвост не отпадает полностью, а лишь травмируется. В таких случаях на месте травмы может начаться полноценная регенерация тканей — и у ящерицы вырастет ещё один хвост. А может и не один — в Аргентине нашли чёрно-белого тегу с 6 хвостами!

Тот самый шестихвостый ящер!


Источник:

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Метки: животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   хвост   ящерица   
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13  комментариев
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747
Ольга 15 часов назад
а еще откидывание хвоста обрекает некоторые виды ящериц на холостятское существование, ибо именно длина хвоста рассматривается самками как показатель успешности самца - раз ни разу не отбросил, значит ни разу не попался.
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2k
Кот Полуночный 3 часа назад
Крылья, ноги... Главное - хвост! © )))
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4k
Vlad 9 часов назад
Осталось разгадать на кой он вообще нужен.
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21k
Serg2001 12 часов назад
Отброшенный хвост еще какое-то время очень неприятно извивается... )
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2k
makc 12 часов назад
Просто у ящерок пиропатрон в ж... хвост отстреливает
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20k
sanchesS80 13 часов назад
Странный заголовок статьи.
Можно подумать все животные прямо так умирают от потери хвоста? Сколько раз приходилось видеть диких кошаков без хвостов, не дохнут же. Отрастить новый конечно не могут, но и не помирают.
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161
Lexx 13 часов назад
Ящерица может отбросить хвост не целиком, а к примеру, половину или только кончик. Смотря как схватить.
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8k
Dabus 14 часов назад
Кстати реально, когда ящерица отбрасывает хвост у тебя в руках то хруст буквально слышен. А иногда можно увидеть ящерицу у которой видно что хвост по цвету разделён как бы на два или три сегмента - это означает что это всё были новые хвосты которые она снова отбрасывала и на них опять нарастали новые.
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