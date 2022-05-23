Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого?

Одна голова хорошо, а две — лучше. С хвостами та же тема.

Чтобы ящерка не истекла кровью после лишения части тела, специальные мышцы перекрывают каналы, по которым раньше текла кровь. А базальные клетки через месяц-другой вырастят на месте обрубка новый хвост.