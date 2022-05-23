Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого?

Жертвовать частью тела ради спасения самого тела — специфичная практика. Но рептилии делают это уже 289 миллионов лет. И только недавно учёные разгадали суть механизма, который позволяет ящерицам управлять данным явлением. В чём же загадка?
Пазл: собери ящерицу.
Процесс, когда ящерица откидывает хвост, называется автотомия. Предыдущие исследования показывали, что существует два механизма автотомии хвоста. У одних видов рептилий хвост разъединяется между позвонками благодаря специальной хрящевой пластине. Другие же пресмыкающиеся ломают сами себе хребет — для этого в хвостовых позвонках есть трещины, по которым происходит отрыв. Сам процесс запускается мышечным спазмом. Ящерица так сильно напрягает мускулатуру, что хвост буквально трещит по швам. Вот это я понимаю — спину прихватило!
Стасян, мне чёт так сильно прищемило, аж хвоста не чувствую!
Однако покоя учёным не давал тот факт, что в обычной жизни хвост-то не отваливается просто так. А значит, есть какие-то специальные приспособления, с помощью которых рептилия отбрасывает его. К тому же, пресмыкающиеся контролируют процесс автотомии: когда животное находится без сознания или мертво, хвост просто так не оторвать.
Ломай, ломай! Мы же богатые, новый отрастим!
Новые исследования учёных разгадали эту загадку. Оказывается, хвост рептилий крепится к туловищу природными присосками. На месте предположительного разрыва к оболочке мышц туловища присоединяются специальные грибовидные структуры на хвосте, покрытые нанопорами. Эти поры работают как присоски на капиллярной силе, что не даёт хвостику отвалиться просто так. В случае опасности или испуга, ящерица сгибает хвост в сторону, сила присосок на изломе ослабляется, и несчастная часть тела отваливается по одному из двух вышеперечисленных сценариев.
Одна голова хорошо, а две — лучше. С хвостами та же тема.
Чтобы ящерка не истекла кровью после лишения части тела, специальные мышцы перекрывают каналы, по которым раньше текла кровь. А базальные клетки через месяц-другой вырастят на месте обрубка новый хвост.
Так, человек, ты меня сильно не пугай. А то у меня только-только хвост отрастать начал!
Однако, бывают ситуации, в которых хвост не отпадает полностью, а лишь травмируется. В таких случаях на месте травмы может начаться полноценная регенерация тканей — и у ящерицы вырастет ещё один хвост. А может и не один — в Аргентине нашли чёрно-белого тегу с 6 хвостами!
Тот самый шестихвостый ящер!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Можно подумать все животные прямо так умирают от потери хвоста? Сколько раз приходилось видеть диких кошаков без хвостов, не дохнут же. Отрастить новый конечно не могут, но и не помирают.