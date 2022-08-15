Японские инженеры создали пятиметрового Валли

Валли высотой в пять метров и нет, это не работа техно гика, а изобретение японского стартапа Jinki Ittai.
Компания занимается тем, что создает роботов, управляемых дистанционно, которые используются для того, чтобы возводить мосты и другие сложные конструкции.
При помощи пятиметрового робота с головой, как у мультипликационного робо-персонажа можно поднимать тяжелые элементы сложной конструкции на высоту двухэтажного здания.
При этом строители не рискуют своим здоровьем и управляют махиной, сидя в комфортной кабине.
По своей конструкции робот напоминает подъемный кран, а конце которого расположен робот, напоминающий туловище человека.
Источник:
АНТИФИШКИ
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