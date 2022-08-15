Японские инженеры создали пятиметрового Валли

Популярные мифы о цифровой безопасности

Новое достижение отечественной робототехники

Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день

Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас

Робот-ищейка: хороший помощник для тех, у кого в голове ветер

Мировая библиотека в вашем кармане - реальность благодаря японскому роботу