FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9341 пост • 1336 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Японские инженеры создали пятиметрового Валли

Японские инженеры создали пятиметрового Валли

Автор:
15 августа 2022 23:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ВР   Япония   интересно   робот   робототехника   шлем виртулаьной реальности   
5479
3

Валли высотой в пять метров и нет, это не работа техно гика, а изобретение японского стартапа Jinki Ittai.

Компания занимается тем, что создает роботов, управляемых дистанционно, которые используются для того, чтобы возводить мосты и другие сложные конструкции.

×
×

При помощи пятиметрового робота с головой, как у мультипликационного робо-персонажа можно поднимать тяжелые элементы сложной конструкции на высоту двухэтажного здания.

При этом строители не рискуют своим здоровьем и управляют махиной, сидя в комфортной кабине.

По своей конструкции робот напоминает подъемный кран, а конце которого расположен робот, напоминающий туловище человека.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ВР   Япония   интересно   робот   робототехника   шлем виртулаьной реальности   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
doker 9 часов назад
Валли мы любим не за то, что он кран. А за это...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Эдуардо 2 часа назад
Роботы бывают разные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
BuG 3 часа назад
Это не Валли, это номер 5!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Cornho 9 часов назад
Так что такое "Валли"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32840



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Еще 25 различных фактов об американских фильмах
Еще 25 различных фактов об американских фильмах
Незатейливый смысл: названия музыкальных групп с курьезным или забавным переводом
Незатейливый смысл: названия музыкальных групп с курьезным или забавным переводом
Набирающие популярность в сообществах
Британский музей вернет 72 бенинских артефакта в Нигерию
Британский музей вернет 72 бенинских артефакта в Нигерию
Уровень взаимоотношений Дерила Сабары со своей женой — ходим в туалет вместе
Уровень взаимоотношений Дерила Сабары со своей женой — ходим в туалет вместе
Популярные мифы о цифровой безопасности
Популярные мифы о цифровой безопасности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ЧСВ бабуля

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#дтп#интересное#фотографии#картинки#сарказм#автомобили#Мемы
#интересно#животные#прикол#авто аварии#новости#познавательно#люди#Разное#Еда#сатира
#Юмор#в мире#аварии#подборка#СССР#природа#позитив#Россия#забавно#собаки
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности Новое достижение отечественной робототехники Новое достижение отечественной робототехники Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас Торговые автоматы в СССР. Похоже, некоторые идеи японцы взяли у нас Робот-ищейка: хороший помощник для тех, у кого в голове ветер Робот-ищейка: хороший помощник для тех, у кого в голове ветер Мировая библиотека в вашем кармане - реальность благодаря японскому роботу Мировая библиотека в вашем кармане - реальность благодаря японскому роботу

На что жалуетесь?

Вернуться