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Сообщество Таксисты 180 постов • 44 подписчика подписаться
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«Я о тебя сейчас окурок потушу!»: девушка из Пензы бросила бычок в салон такси, потому что водитель отказался открывать багажник

«Я о тебя сейчас окурок потушу!»: девушка из Пензы бросила бычок в салон такси, потому что водитель отказался открывать багажник

Автор:
22 июля 2022 17:28
Сообщество : Таксисты
Метки: Девушка   блогерша   водитель   окурок   пенза   такси   тик ток   
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Ради лайков и просмотров, эта мадемуазель прилюдно унизила человека.

Малоизвестная «звезда Тик Тока» из Пензы захотела снять вирусное видео и не придумала ничего лучше, чем докопаться до трудяги-таксиста. Она заранее включила запись и попросила открыть багажник. Водила отказал, потому что их чемодан туда не помещался, и тогда она выдала:

«Вы что, рофлите что ли б… Вы е… что ли? Я о тебя щас окурок потушу!»

И бросила бычок в водителя.

А когда таксист вышел из машины, издала протяжный крик «Помогите!» и помчалась от него по улице. Потом комментаторы пожалели о том, что он её не догнал.

А ведь будет чьей-то женой… Возможно, и матерью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   блогерша   водитель   окурок   пенза   такси   тик ток   
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16  комментариев
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90k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Предлагаю СЕРВИСАМ ТАКСИ НАВСЕГДА ЗАБАНИТЬ ЭТУ ДАМОЧКУ
Поиздевалась над таксистом - БОЛЬШЕ НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ТАКСИ
Считаю, так буде справедливо
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850
Просто прохожий Полминуты назад
И где здесь "девушка"? Вижу бл_.я__дищу и наркоманку-алкоголичку харю которой обработали ногами бомжи. Такую привязать за одну ногу к машине и таскать по асфальту пока не сточится. А за употребление слов «кринж», «чилить», «рофлить»...и остальных из сленга недоумков рожу надо начинать сразу "РИХТОВАТЬ"(они ведь любят иностранные слова)
.
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4k
A Минуту назад
"Девушка "? Это же шалашовка какая-то
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16k
Вася 3 минуты назад
ещё бл.ть Сталина ругают.. выжигать таким уродцам клеймо на лбу и пусть орёт " памагите мине"
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−129
Insaid From 16 минут назад
сами своих баб так воспитываете
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19
ChePaev 19 минут назад
это не девушка, а 500- рублевое животное, которое идет в довесок на сдачу к таким же как она, когда их по вызову в сауну толпой привозят.
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70k
Максим Полчаса назад
Да это Скарлет Йоханссон прикалывается)

Кстати всегда смеялся с того что времена идут и получаются вот такие казусы.. Йоханссон.. Это сын Йохана. Йохандотер бы её фамилия была) Но.. времена.
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38k
Александр Полчаса назад
Как у автора язык повернулся назвать это чмо девушкой?
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19k
homerchik 36 минут назад
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26k
Юрьевич 51 минуту назад
У неё рожа и так кирпича просит, а тут ещё окурок кинула...
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5k
VL Час назад
палку с сучком в очке лярвы провернуть,
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1k
naf-naf Час назад
Вот я старый, пришлось гуглить, что такое "рофлить"
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Жаль, что не в Питере дело было..., хотя в Пензе своя река есть...
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
да, у нее рожа героинщицы какой-то..
*хоть словечко новое узнал...Рофлите)
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3k
PtDragon 2 часа назад
Ну страшна....

Да ещё и вдобавок дура и сволочь!
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August

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