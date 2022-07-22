«Я о тебя сейчас окурок потушу!»: девушка из Пензы бросила бычок в салон такси, потому что водитель отказался открывать багажник

Малоизвестная «звезда Тик Тока» из Пензы захотела снять вирусное видео и не придумала ничего лучше, чем докопаться до трудяги-таксиста. Она заранее включила запись и попросила открыть багажник. Водила отказал, потому что их чемодан туда не помещался, и тогда она выдала:

«Вы что, рофлите что ли б… Вы е… что ли? Я о тебя щас окурок потушу!»

И бросила бычок в водителя.

А когда таксист вышел из машины, издала протяжный крик «Помогите!» и помчалась от него по улице. Потом комментаторы пожалели о том, что он её не догнал.