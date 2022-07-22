«Я о тебя сейчас окурок потушу!»: девушка из Пензы бросила бычок в салон такси, потому что водитель отказался открывать багажник

Ради лайков и просмотров, эта мадемуазель прилюдно унизила человека.
Малоизвестная «звезда Тик Тока» из Пензы захотела снять вирусное видео и не придумала ничего лучше, чем докопаться до трудяги-таксиста. Она заранее включила запись и попросила открыть багажник. Водила отказал, потому что их чемодан туда не помещался, и тогда она выдала:
«Вы что, рофлите что ли б… Вы е… что ли? Я о тебя щас окурок потушу!»
И бросила бычок в водителя.
А когда таксист вышел из машины, издала протяжный крик «Помогите!» и помчалась от него по улице. Потом комментаторы пожалели о том, что он её не догнал.
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А ведь будет чьей-то женой… Возможно, и матерью.
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АНТИФИШКИ
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Поиздевалась над таксистом - БОЛЬШЕ НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ТАКСИ
Считаю, так буде справедливо
Я такое даже в сауне пьяный не стану, мне столько не выпить!
Кстати всегда смеялся с того что времена идут и получаются вот такие казусы.. Йоханссон.. Это сын Йохана. Йохандотер бы её фамилия была) Но.. времена.
*хоть словечко новое узнал...Рофлите)
Да ещё и вдобавок дура и сволочь!