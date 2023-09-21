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«Заказала эконом - сиди молча»: девушка сделала замечание таксисту из-за похабной музыки и вот что он ей ответил

«Заказала эконом - сиди молча»: девушка сделала замечание таксисту из-за похабной музыки и вот что он ей ответил

Автор:
21 сентября 2023 17:06
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Девушка   бизнес класс   водитель   замечание   пассажирка   такси   эконом-класс   
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От услышанного она просто «выпала в осадок».

Дама заказала такси эконом-класса, в пути водитель включил музыку. Девушке она не понравилась и она попросила таксиста её выключить. Тот проигнорировал.

Пассажирка сделала ещё одно замечание, а в ответ услышала:

Б****, заказала «эконом» - сиди ***** молча. ***** мать. *******ся, будто на бизнес-классе едешь.

Потом водитель прибавил громкости.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   бизнес класс   водитель   замечание   пассажирка   такси   эконом-класс   
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5  комментариев
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59
ruslan d Час назад
Ну таких деятелей можно очень легко на велосипед с коробкой пересадить
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15k
GROMOZEKA 2 минуты назад
Надо было высморкаться у него в тачке.
Эконом жеж
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5k
Трям 9 минут назад
А можно всю историю с самого начала?
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13k
кот базилий 22 минуты назад
По роже видно дебил, такой и вые..ать может в подворотне, а под плохое настроение и "замочить".
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August

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