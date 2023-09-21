«Заказала эконом - сиди молча»: девушка сделала замечание таксисту из-за похабной музыки и вот что он ей ответил

Дама заказала такси эконом-класса, в пути водитель включил музыку. Девушке она не понравилась и она попросила таксиста её выключить. Тот проигнорировал.

Пассажирка сделала ещё одно замечание, а в ответ услышала:

Б****, заказала «эконом» - сиди ***** молча. ***** мать. *******ся, будто на бизнес-классе едешь.

Потом водитель прибавил громкости.