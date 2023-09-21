«Заказала эконом - сиди молча»: девушка сделала замечание таксисту из-за похабной музыки и вот что он ей ответил

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От услышанного она просто «выпала в осадок».
Дама заказала такси эконом-класса, в пути водитель включил музыку. Девушке она не понравилась и она попросила таксиста её выключить. Тот проигнорировал.
Пассажирка сделала ещё одно замечание, а в ответ услышала:
Б****, заказала «эконом» - сиди ***** молча. ***** мать. *******ся, будто на бизнес-классе едешь.
Потом водитель прибавил громкости.
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