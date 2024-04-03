Как девушки-байкеры стали самым востребованным такси Бангладеш

«Для женщин и от женщин»

Потому новое приложение, где можно заказать мотоцикл, который довезет тебя до нужного места, с ходу стало получать по 300 заявок в день. Но разве там тебе не придется обнимать со спины водителя? Ничего, этого можно, потому что на красных мотоциклах этой компании ездят только и только девушки.

Называется приложение Lily Ride, и все до единого водители тут – девушки. Компания даже не ожидала, что сразу столкнется с такой невероятной востребованностью, так что даже водителей не хватало. Они наняли, казалось бы, всех девушек с правами в городе, потому пришлось в спешном порядке отправлять на курсы вождения кандидаток на работу без прав.