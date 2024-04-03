Как девушки-байкеры стали самым востребованным такси Бангладеш

90% женщин в Бангладеш заявили, что к ним постоянно пристают и домогаются в общественном транспорте. Те, что ездят на работу и учебу каждый день, признаются, что живут просто в аду. И это вам не стеснительные японцы, в Бангладеш «приставатели» наглее и безнаказаннее.
«Для женщин и от женщин»
Потому новое приложение, где можно заказать мотоцикл, который довезет тебя до нужного места, с ходу стало получать по 300 заявок в день. Но разве там тебе не придется обнимать со спины водителя? Ничего, этого можно, потому что на красных мотоциклах этой компании ездят только и только девушки.
Называется приложение Lily Ride, и все до единого водители тут – девушки. Компания даже не ожидала, что сразу столкнется с такой невероятной востребованностью, так что даже водителей не хватало. Они наняли, казалось бы, всех девушек с правами в городе, потому пришлось в спешном порядке отправлять на курсы вождения кандидаток на работу без прав.
То, без чего город задыхался
Главное и самое жесткое правило приложения – регистрация по паспорту и личному айди. Зарегистрироваться и вызвать такое мото-такси может только девушка.
Ведь вопрос не только безопасности клиенток, но и чтобы девушек не вызвали вечером в темный криминальный район мужчины с недобрыми намерениями. Это постоянная опасность и ответственность для водителей, но девушки сами не хотят уходить на другую работу.
Почти каждая из них научилась водить мотоцикл после какого-то травмирующего опыта с домогательствами в такси или автобусе. Мотоцикл дал им спокойствие, выход из дома перестал быть стрессом и ожиданием унижений. И они хотят, чтобы другие девушки тоже ощутили эту свободу.
Все девушки-байкеры ездят на красных мопедах и носят красные футболки. Это нужно и как опознавательный знак для клиенток, так и как защитная приметная форма. Если на девушку в красном нападут, это будет легче заметить.
Придумал это все… мужчина
Потому что у него были деньги на приложение. Но попросила об этом Саеда Саифа в 2017 году его жена. Пара жила достаточно обеспеченно, но даже в дорогом такси к женщине приставал таксист и писал ей интимные сообщения по номеру, который достал у перевозчика.
Жена так сильно расстроилась, что сказала, что хотела бы ездить только с женщинами. И что все ее подруги хотят точно такого же. Так родилась бизнес-идея, которая ввиду социальных обстоятельств в стране выстрелила гораздо сильнее, чем в любой прогрессивной стране.
Потому что в других странах половина женщин выберет обычное такси, а тут все женщины захотели «перескочить» на это женское мотто-такси.
А еще – так быстрее
Столица Бангладеш Дакка – старый город, который стремительно, нездорово быстро растет. В нем узкие улочки и миллион машин. Потому пробки тут бывают почти весь день.
Сравните, в 2004 году средняя скорость движения автомобиля по улицам городов была 21,2 км/ч, а через десять лет было 6,8 км/ч. Сегодня едва ли больше четырех километров в час. А мотоциклы могут лавировать в пробках, потому все активно на них пересаживаются.
Выходит, женщины мало того, что в безопасности, так еще и быстрее всех оказываются на месте.
Неожиданный лучик света на фоне депрессивной социальной проблемы.
Источник:
- "Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира
- Такси Gett прекращает работу в России
- В Казани появилось своеобразное такси для антипрививочников
- «Я о тебя сейчас окурок потушу!»: девушка из Пензы бросила бычок в салон такси, потому что водитель отказался открывать багажник
- 20 добрых историй, которые вернут вам веру в таксистов