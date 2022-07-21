Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает

Вчера интернет облетела новость и косолапом из посёлка Диксон: у него в пасти застряла банка со сгушёнкой и он пришёл за помощью к людям.

В Минэкологии быстро создали рабочую группу и отправили ветеринаров на помощь медведю. На северах погода суровая, из-за этого спасатели застряли в Норильске. Чтобы довезти их до Диксона, предприятие «Норникель» выделило вертолёт, куда поместилась вся группа, а заодно и большая клетка для медведя.