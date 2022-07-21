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Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает

Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает

Автор:
21 июля 2022 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Диксон   Красноярский край   белый медведь   вертолет   ветеринары   поселок   спасатели   
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За его жизнь боролась целая группа ветеринаров, спасателей, руководителей Минэкологии и «Норникеля».

Вчера интернет облетела новость и косолапом из посёлка Диксон: у него в пасти застряла банка со сгушёнкой и он пришёл за помощью к людям.

В Минэкологии быстро создали рабочую группу и отправили ветеринаров на помощь медведю. На северах погода суровая, из-за этого спасатели застряли в Норильске. Чтобы довезти их до Диксона, предприятие «Норникель» выделило вертолёт, куда поместилась вся группа, а заодно и большая клетка для медведя.


Тем временем, мишаня был совсем плох - голодал уже много дней и совсем ослаб.

Пошатываясь, он побрёл из Диксона - видимо, собрался помирать.


Тут как раз подоспели ветеринары. Они ввели медведю снотворное, вытащили злосчастную банку и обработали рану. Вскоре его на вертолёте увезут подальше от Диксона, где и выпустят на волю. А чтобы он быстрее поправлялся и набирался сил после вынужденной голодовки - оставят три мешка рыбы. Кстати, оказалось, что сладкоежка - медведица. Так что ветеринары спасли не одно животное, а целую будущую семью.

Всем участникам - низкий поклон и благодарность. Шикарно сработали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Диксон   Красноярский край   белый медведь   вертолет   ветеринары   поселок   спасатели   
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20  комментариев
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11k
Alex Djeff Час назад
Наконец-то хорошие новости на фишках. Спасатели молодцы!
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7k
Комменты Галлея. 7 минут назад
Отличная новость
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3
ChePaev 20 минут назад
Блин, ну наконец то! здорово! Я следил за этой новостью со вчерашнего дня, когда по тв в новостях рассказали про этого бедного мишку. В новостях сказали что группа ветеринаров вылетела к нему но больше потом ни слова. Может мишка ушел и его найти не могут, может еще что, мишка очень ослаб, сказали что ему везут 50 кг рыбы в подарок, т.к. он давно не ел. Очень хотелось чтобы ему помогли. Я даже сам в голове постоянно крутил как бы я разрезал эту банку консервную, которая прищемила ему язык. Ну теперь все прошло! Молодцы люди кто его заметил, неравнодушными оказались, сообщили куда надо и в итоге получилась целя операция по спасению.
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427
Alexa Bier 22 минуты назад
хорошие новости всегда приятно. всем спасателям огромное уважение
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23k
Sama Полчаса назад
Рогачевская поди)
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40
Ines Gedusch 49 минут назад
со вчерашнего дня и весь день сегодня ждала эту замечательную новость. Медведей боюсь жутко, но на такие мучения животного, спокойно смотреть невозможно. Да хранит Бог всех участников этой истории
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 59 минут назад
Там короче.. вот так получилось с языком))
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359
Razmutator 74 ☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
Скорей всего. Лизнула блин тушёнки.
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2k
VikaR Час назад
Дай вам Бог здоровья, добрые люди. Медведице - много медвежат и поскорее забыть этот ужас
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13k
Majul Час назад
Молодцы. Все участники и вахтовики и ветеринары.
А Маше долгих лет, здоровья, сытости и много медвежат!
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9k
Бритва Час назад
всё теперь норм у этой медведицы: сёдня на рынке видел - рыбой торгует.
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1
☂-❄НИНЕЛЬ❄-☂ Час назад
браво,наконец то!
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Нужно было этой медведице на ухо какую нибудь клипсу приделать пока спит, чтобы потом по спутнику следить за её дальнейшей судьбой)
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4k
Горожанин Час назад
Вот это реальная хорошая новость. И пример государственного, а не фуфлыжного пиара - не о себе, любимых, а публичность и резонанс - для решения реальных вопросов.
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85k
Taras Kozalupko Час назад
Своих не бросаем!
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18k
Corvus Corax Час назад
"Вскоре его на вертолёте увезут подальше от Диксона, где и выпустят на волю. А чтобы он быстрее поправлялся и набирался сил после вынужденной голодовки - оставят три мешка рыбы. Кстати, оказалось, что сладкоежка - медведица. Так что ветеринары спасли не одно животное, а целую будущую семью"
А можно фото и видео уже "на воле"?
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10k
a_komolow Час назад
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