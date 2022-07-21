Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает

За его жизнь боролась целая группа ветеринаров, спасателей, руководителей Минэкологии и «Норникеля».
Вчера интернет облетела новость и косолапом из посёлка Диксон: у него в пасти застряла банка со сгушёнкой и он пришёл за помощью к людям.
В Минэкологии быстро создали рабочую группу и отправили ветеринаров на помощь медведю. На северах погода суровая, из-за этого спасатели застряли в Норильске. Чтобы довезти их до Диксона, предприятие «Норникель» выделило вертолёт, куда поместилась вся группа, а заодно и большая клетка для медведя.
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Тем временем, мишаня был совсем плох - голодал уже много дней и совсем ослаб.
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Пошатываясь, он побрёл из Диксона - видимо, собрался помирать.
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Тут как раз подоспели ветеринары. Они ввели медведю снотворное, вытащили злосчастную банку и обработали рану. Вскоре его на вертолёте увезут подальше от Диксона, где и выпустят на волю. А чтобы он быстрее поправлялся и набирался сил после вынужденной голодовки - оставят три мешка рыбы. Кстати, оказалось, что сладкоежка - медведица. Так что ветеринары спасли не одно животное, а целую будущую семью.
Всем участникам - низкий поклон и благодарность. Шикарно сработали.
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АНТИФИШКИ
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А Маше долгих лет, здоровья, сытости и много медвежат!
А можно фото и видео уже "на воле"?