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Путешествие по России: деревни, аулы и станицы – в чём их отличия?

Путешествие по России: деревни, аулы и станицы – в чём их отличия?

Автор:
25 июня 2022 20:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   аул   в России   в чём отличия   посёлок   станица   сёла и деревни   
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Путешествуя по России на поездах, вы наверняка замечали, сколько проносится за окнами маленьких и не очень населённых пунктов. Правда, далеко не все могут понять, что же это – село или деревня? Хутор или станица? А может и вовсе маленький городок?

В чём же принципиальная разница между ними? И как понять, что же перед нами?


И начнём с привычного многим города, значение которого сильно изменилось. Раньше таковым называли любое, относительно безопасное поселение, защищённое оборонительным валом.


Сейчас город определяется не только градообразующими предприятиями, но и, в первую очередь, численностью населения (не менее 12 тыс. человек). Хотя, если верить географу Алле Махровой, почти треть российских городов таковыми не являются.

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Где-то население заметно поредело, а где-то не осталось промышленности.

Сегодня в России можно найти и посёлков городского типа. Данную административную единицу ввели ещё в 1920-х годах, в рамках территориальной реформы СССР. Чтобы стать таковым, обычный посёлок должен заниматься преимущественно промышленностью, добычей полезных ископаемых или лесным хозяйством.


При этом занятие сельским хозяйством допустимо лишь для 25% населения. Правда, сейчас ПСГ сложно отличить от города, ведь там стоят всё те же хрущёвки, окружённые всеми необходимыми на сегодняшний день магазинами, заведениями и отделениями доставки.

А вот сам по себе посёлок – это маленький населённый пункт, находящийся вблизи административного центра. Правда, все они отличаются лишь родом деятельности. Если все местные жители трудятся на каком-нибудь заводе, значит, посёлок именуется заводским.


Перейдём к вечному противостоянию села и деревни, различия между которыми ищут уже не один десяток лет. Официально, её нет, однако во времена Российской эпохи она была. До наших же дней дошли лишь традиции, мол, в селе обязательность есть церковь.

Кроме того, как правило, именно село считается административным центром и превосходит по своим размерам деревню.  К слову, благодаря культурному разнообразию, можно встретить и другие названия этих населённых пунктов.

Например, аулы, которые сегодня ассоциируются с Кавказом и Средней Азией. Хотя изначально так называли деревню в регионах, населённых тюрками, вроде Татарстана или Башкирии. Именно из этих земель и появилось данное название.

Путешествуя по югу, вы можете оказаться в станицах или, проще говоря, в землях, исторически принадлежавших казакам. По большому счёту, это те же самые сёла, коих немало в Адыгее или Краснодарском крае.

А вот хутор – это скорее усадьба, представляющая собой один или несколько домов, объединённых единым хозяйством.

Ну и закончим населёнными пунктами, название которых, вероятно, мало знал. Речь идёт о заимках, преимущественно встречающихся на Дальнем Востоке и в Сибири. Если вы и слышали о них мало, то только потому, что это маленькие, нередко поселения с одним двором, расположенные где-нибудь подальше от освоенных территорий.

А какие поселения, по вашему мнению, наиболее комфортны для проживания сегодня?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Города России   аул   в России   в чём отличия   посёлок   станица   сёла и деревни   
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7  комментариев
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45k
А.Берестенко Час назад
Станица Коневская в Краснодарском крае - почти 45 тыщщ населения
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19k
Вишенка Крокодилова 16 минут назад
"Сегодня в России можно найти и посёлков городского типа". - от автора "Вы рыбов продаете?"
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338
Nuucha 59 минут назад
Село - есть церковь, есть рынок и проводятся ярмарки, есть государственные службы (почта, околоток и т.п.) есть постоялый двор или гостиница.
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−18
Damvrot Час назад
ну и хули , в штатах такие же "дыры" можно полно найти , если от крупных городов отъехать .
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Антибиотик
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