Путешествие по России: деревни, аулы и станицы – в чём их отличия?

В чём же принципиальная разница между ними? И как понять, что же перед нами?

И начнём с привычного многим города, значение которого сильно изменилось. Раньше таковым называли любое, относительно безопасное поселение, защищённое оборонительным валом.

Сейчас город определяется не только градообразующими предприятиями, но и, в первую очередь, численностью населения (не менее 12 тыс. человек). Хотя, если верить географу Алле Махровой, почти треть российских городов таковыми не являются.