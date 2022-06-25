Путешествие по России: деревни, аулы и станицы – в чём их отличия?

Путешествуя по России на поездах, вы наверняка замечали, сколько проносится за окнами маленьких и не очень населённых пунктов. Правда, далеко не все могут понять, что же это – село или деревня? Хутор или станица? А может и вовсе маленький городок?
В чём же принципиальная разница между ними? И как понять, что же перед нами?
И начнём с привычного многим города, значение которого сильно изменилось. Раньше таковым называли любое, относительно безопасное поселение, защищённое оборонительным валом.
Сейчас город определяется не только градообразующими предприятиями, но и, в первую очередь, численностью населения (не менее 12 тыс. человек). Хотя, если верить географу Алле Махровой, почти треть российских городов таковыми не являются.
Где-то население заметно поредело, а где-то не осталось промышленности.
Сегодня в России можно найти и посёлков городского типа. Данную административную единицу ввели ещё в 1920-х годах, в рамках территориальной реформы СССР. Чтобы стать таковым, обычный посёлок должен заниматься преимущественно промышленностью, добычей полезных ископаемых или лесным хозяйством.
При этом занятие сельским хозяйством допустимо лишь для 25% населения. Правда, сейчас ПСГ сложно отличить от города, ведь там стоят всё те же хрущёвки, окружённые всеми необходимыми на сегодняшний день магазинами, заведениями и отделениями доставки.
А вот сам по себе посёлок – это маленький населённый пункт, находящийся вблизи административного центра. Правда, все они отличаются лишь родом деятельности. Если все местные жители трудятся на каком-нибудь заводе, значит, посёлок именуется заводским.
Перейдём к вечному противостоянию села и деревни, различия между которыми ищут уже не один десяток лет. Официально, её нет, однако во времена Российской эпохи она была. До наших же дней дошли лишь традиции, мол, в селе обязательность есть церковь.
Кроме того, как правило, именно село считается административным центром и превосходит по своим размерам деревню. К слову, благодаря культурному разнообразию, можно встретить и другие названия этих населённых пунктов.
Например, аулы, которые сегодня ассоциируются с Кавказом и Средней Азией. Хотя изначально так называли деревню в регионах, населённых тюрками, вроде Татарстана или Башкирии. Именно из этих земель и появилось данное название.
Путешествуя по югу, вы можете оказаться в станицах или, проще говоря, в землях, исторически принадлежавших казакам. По большому счёту, это те же самые сёла, коих немало в Адыгее или Краснодарском крае.
А вот хутор – это скорее усадьба, представляющая собой один или несколько домов, объединённых единым хозяйством.
Ну и закончим населёнными пунктами, название которых, вероятно, мало знал. Речь идёт о заимках, преимущественно встречающихся на Дальнем Востоке и в Сибири. Если вы и слышали о них мало, то только потому, что это маленькие, нередко поселения с одним двором, расположенные где-нибудь подальше от освоенных территорий.
А какие поселения, по вашему мнению, наиболее комфортны для проживания сегодня?
Источник:
АНТИФИШКИ
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