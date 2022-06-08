Крысы-спасатели: ученые обучили грызунов искать пострадавших под завалами

«Крысы смогут проникать в небольшие пространства, чтобы добраться до жертв, погребенных под завалами, — сказала Донна. — Мы еще не были в реальной ситуации, у нас есть имитация завалов. Когда мы получим новые рюкзаки, мы сможем слушать с того места, где мы находимся, что происходит под завалами, где находится крыса. У нас будет возможность говорить с пострадавшими через крысу».

«Наша коллега — швея, она шьет рюкзаки, она очень талантлива, — добавила Донна. — Мы получаем изготовленные на заказ рюкзаки, в которых будут видеокамера, микрофоны и радиомаяк».

«Это довольно необычно, — признает Донна. — Они очень проворные, они отлично передвигаются в разных средах. Они идеально подходят для поисково-спасательных работ. Они могут жить на что угодно. Они очень хорошо выживают в различных условиях, что показывает, насколько они подходят для поисково-спасательных работ».

Собак используют в аналогичных целях, но крысы обладают преимуществом из-за их небольшого размера и гибкости.

«Они очень хорошо поддаются дрессировке, первый этап — научить их возвращаться на базу — они реагируют на звуковой сигнал, — добавила Донна. — Мы надеемся, что это спасет жизни, результаты действительно многообещающие».