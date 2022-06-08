Крысы-спасатели: ученые обучили грызунов искать пострадавших под завалами

В Шотландии крыс, снабженных крохотными рюкзаками, обучают пробираться в разрушенные после землетрясения здания, чтобы спасатели могли установить связь с пострадавшими, погребенными под завалами. Над инновационным проектом работает 33-летняя ученая-исследователь доктор Донна Кин из Глазго.
На обучение первых семи крыс ушло всего две недели. Пока исследователи используют только прототипы рюкзаков с микрофонов, отправляя грызунов в искусственные завалы. В последствии для крыс создадут специальные рюкзаки с микрофонами и видеоаппаратурой, а также отслеживающими местоположение трекерами, что позволит спасателям общаться с пострадавшими от реальных землетрясений. У грызунов будет возможность поработать в полевых условиях, когда их отправят в сейсмоопасную зону Турции для работы с поисково-спасательной командой.
Донна прожила год в Морогоро, Танзания, где работала с некоммерческой организацией APOPO над проектом под названием «Крысы-герои». Она изучала экологию в Стратклайдском университете, а затем получила степень магистра в Кентском университете и докторскую степень в Стерлингском университете, и изначально интересовалась поведением приматов. Однако Донну очаровало то, как легко крысы поддаются дрессировке и быстро обучаются. Она описывает их как «общительных» существ и считает, что проделанная работа спасет жизни.
«Крысы смогут проникать в небольшие пространства, чтобы добраться до жертв, погребенных под завалами, — сказала Донна. — Мы еще не были в реальной ситуации, у нас есть имитация завалов. Когда мы получим новые рюкзаки, мы сможем слушать с того места, где мы находимся, что происходит под завалами, где находится крыса. У нас будет возможность говорить с пострадавшими через крысу».
«Наша коллега — швея, она шьет рюкзаки, она очень талантлива, — добавила Донна. — Мы получаем изготовленные на заказ рюкзаки, в которых будут видеокамера, микрофоны и радиомаяк».
«Это довольно необычно, — признает Донна. — Они очень проворные, они отлично передвигаются в разных средах. Они идеально подходят для поисково-спасательных работ. Они могут жить на что угодно. Они очень хорошо выживают в различных условиях, что показывает, насколько они подходят для поисково-спасательных работ».
Собак используют в аналогичных целях, но крысы обладают преимуществом из-за их небольшого размера и гибкости.
«Они очень хорошо поддаются дрессировке, первый этап — научить их возвращаться на базу — они реагируют на звуковой сигнал, — добавила Донна. — Мы надеемся, что это спасет жизни, результаты действительно многообещающие».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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