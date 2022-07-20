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В Красноярском крае белый медведь попал в беду и пришёл за помощью к людям

В Красноярском крае белый медведь попал в беду и пришёл за помощью к людям

Автор:
20 июля 2022 17:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Диксон   Красноярский край   банка   белый медведь   ветеринары   поселок   сгущенка   спасение   
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Он сообразил, что сам не справится и заявился в посёлок Диксон.

Диксон - один из самых северных населённых пунктов России. Климат там суровый и люди тоже.

Хотя они всегда готовы прийти на помощь - даже медведю.

Косолапый разжился сгущёнкой и начал лакомиться, но его язык застрял в жестянке. Медведь пытался его вытащить или разгрызть банку - ничего не вышло. И тогда он пошёл в посёлок к людям.

Кстати, в Диксоне это не редкость. Только обычно медведи шастают там зимой и наводят страх на местных. Но в этот раз мишаня пришёл за помощью. И её попытались оказать:


Тоже не получилось, язык намертво застрял в банке, а медведь не уходил и продолжал мучиться. Жители уже боялись, что он помрёт от голода или жажды и обратились в Минэкологии. Там быстро среагировали:

Ветеринары уже отправились в Красноярский край, а завтра их на вертолёте доставят в Диксон. Так что помощь на подходе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Диксон   Красноярский край   банка   белый медведь   ветеринары   поселок   сгущенка   спасение   
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782
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 2 часа назад
В Красноярском крае белый медведь попал в беду и пришёл за помощью к людямПосмотреть
В Красноярском крае белый медведь попал в беду и пришёл за помощью к людям
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2k
Yus Час назад
Несчастный край, до этого то у нас и ветеринаров не было. ДБ!
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3k
Babangdida 2 часа назад
Умный мишка! Так помогли или как?
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