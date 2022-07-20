В Красноярском крае белый медведь попал в беду и пришёл за помощью к людям

Он сообразил, что сам не справится и заявился в посёлок Диксон.
Диксон - один из самых северных населённых пунктов России. Климат там суровый и люди тоже.
Хотя они всегда готовы прийти на помощь - даже медведю.
Косолапый разжился сгущёнкой и начал лакомиться, но его язык застрял в жестянке. Медведь пытался его вытащить или разгрызть банку - ничего не вышло. И тогда он пошёл в посёлок к людям.
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Кстати, в Диксоне это не редкость. Только обычно медведи шастают там зимой и наводят страх на местных. Но в этот раз мишаня пришёл за помощью. И её попытались оказать:
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Тоже не получилось, язык намертво застрял в банке, а медведь не уходил и продолжал мучиться. Жители уже боялись, что он помрёт от голода или жажды и обратились в Минэкологии. Там быстро среагировали:
Ветеринары уже отправились в Красноярский край, а завтра их на вертолёте доставят в Диксон. Так что помощь на подходе.
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АНТИФИШКИ
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