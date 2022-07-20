В Красноярском крае белый медведь попал в беду и пришёл за помощью к людям

Диксон - один из самых северных населённых пунктов России. Климат там суровый и люди тоже.

Хотя они всегда готовы прийти на помощь - даже медведю.

Косолапый разжился сгущёнкой и начал лакомиться, но его язык застрял в жестянке. Медведь пытался его вытащить или разгрызть банку - ничего не вышло. И тогда он пошёл в посёлок к людям.