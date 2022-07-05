Фотоистории невероятных событий

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Иногда в жизни происходят истории, в реальность которых со стороны поверить трудно. И только фотографии доказывают, что все случившееся - только правда и ничего, кроме правды.
96-летний мужчина спас 87-летнюю женщину от удушья с помощью приема Геймлиха. Этот человек - не кто иной, как доктор Генри Геймлих, изобретатель данной техники.
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В 1981 году педиатр, доктор Шеннон, спас младенца, который родился с весом 1,5 килограмма. Его шансы на выживание были 50 на 50. Шеннон заботился о малыше день и ночь, пока его состояние не стабилизировалось. 30 лет спустя доктор Шеннон попал в аварию и оказался зажат внутри горящей машины. Его спас парамедик, которого звали Крис Троки - тот самый малыш, которого доктор выходил тремя десятилетиями ранее.
В 2013 Анаис Бордье увидела на YouTube видео актрисы Саманты Футерман, которая была похожа на нее как две капли воды. Она написала Футерман и выяснила, что они обе родились в Южной Корее в один и тот же день и были удочерены во младенчестве. ДНК-тест позднее показал, что они близнецы, которые с детства были разлучены и нашли друг друга по чистой случайности.
Филиппинский рыбак споткнулся о камень и решил отнести его домой в качестве амулета на удачу. А потом держал его под кроватью 10 лет, пока однажды его дом не сгорел. Лишь после этого он узнал, что этот «камень» на самом деле был самой большой из когда-либо найденных жемчужин и оценивался в 100 000 000 долларов.
Рассказывая о моем местном приюте для животных по национальному телевидению, корреспонденты сосредоточились на Элис, кошке, которую мы усыновили 7 месяцев назад! Мы узнали, откуда она взялась! Мы были в восторге.
Один и тот же кит с поврежденным хвостом , сфотографированный с разницей в 35 лет у побережья Мексики.
Две медсестры, нанятые с разницей в несколько месяцев и работавшие в одну и ту же смену на одном этаже одного и того же госпиталя во Флориде, выяснили, что они - родные сестры, расставшиеся в детстве.
Познакомьтесь с близнецами Джим. Двух однояйцевых близнецов разлучили и усыновили в разные семьи при рождении. Обоих звали Джеймс, оба женились и затем развелись с женщинами по имени Линда, повторно женились на женщинах по имени Бетти, и у каждого была собака по кличке Той. Они даже оба назвали своих сыновей Джеймсом Алланом. Они воссоединились в возрасте 39 лет.
Парень дважды встретился с Киану Ривзом с разницей в 3 года, и Киану оба раза был в одной и той же футболке.
Так ныряльщик нашел потерянное обручальное кольцо, обернутое вокруг кефали у острова Норфолк.
Парень надолго запомнил поездку, когда его электрическая инвалидная коляска случайно застряла в решетке полуприцепа, который провез его несколько километров перед бампером со скоростью около 80 км/ч. При этом и коляска, и ездок остались невредимы.
Пара нашла друг друга на одной и той же детской фотографии, сделанной за много лет до того, как они познакомились и поженились. Они жили в 500 километрах друг от друга и оказались на пляже одновременно только потому, что семья мальчика случайно заехала туда на отдых.
Рон Салливан - чемпион по выживанию после удара молнии. Молния била в него на пожарной каланче, в грузовике, во дворе, дважды, когда он бежал от грозы, на рыбалке. После седьмого удара на него тут же напал медведь - и он смог отогнать его подобранной здесь же палкой.
Парень, выживший в катастрофе самолета, где погиб 71 человек, попал в катастрофу на пассажирском автобусе. 20 человек погибли в ней - а он снова остался жив.
Виновник аварии сбежал с места происшествия и не заметил, что оставил в колесной арке пострадавшего свой номерной знак.
В 1943 году бомбардировщик B-17, на котором стрелком был Алан Маги, был сбит зенитной артиллерией. Алан пролетел более 5 километров без парашюта, прежде чем врезаться в стеклянную крышу железнодорожного вокзала. Он пережил падение и дожил до 84 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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