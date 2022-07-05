Фотоистории невероятных событий

В 2013 Анаис Бордье увидела на YouTube видео актрисы Саманты Футерман, которая была похожа на нее как две капли воды. Она написала Футерман и выяснила, что они обе родились в Южной Корее в один и тот же день и были удочерены во младенчестве. ДНК-тест позднее показал, что они близнецы, которые с детства были разлучены и нашли друг друга по чистой случайности.