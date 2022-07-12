FISHKINET
«Дети Шарикова». Как выглядят сыновья актера Владимира Толоконникова (16 фото) «Дети Шарикова». Как выглядят сыновья актера Владимира... Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую... Исследование: "спорт выходного дня" ничем не хуже ежедневной активности Исследование: "спорт выходного дня" ничем не хуже ежедневной... Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто... Фотоподборка Фотоподборка На злобу дня: короткометражный фильм "Сучка" На злобу дня: короткометражный фильм "Сучка" Жаркий спор с батей на кухне Жаркий спор с батей на кухне В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск Всегда есть нюанс... а порой и не один Всегда есть нюанс... а порой и не один Под флюсом: пост о тонкостях сварки Под флюсом: пост о тонкостях сварки Эти дизайнеры - чертовы гении! Эти дизайнеры - чертовы гении! Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам «Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин... Коты, которые оккупировали магазины - и не собираются уходить Коты, которые оккупировали магазины - и не собираются уходить «Чёрный барон» Гражданской войны: почему его боялись и ненавидели? «Чёрный барон» Гражданской войны: почему его боялись и ненавидели? Эффектный акробатический трюк от начинающего мотоциклиста из Томска Эффектный акробатический трюк от начинающего мотоциклиста из Томска Йожика картинки. Выпуск 161 Йожика картинки. Выпуск 161 Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим двигателем на шоссе Пилот с малым лётным опытом смог посадить самолёт с отказавшим... Кошка-мать прогнала расшалившегося котёнка, а потом заправила смятое им покрывало Кошка-мать прогнала расшалившегося котёнка, а потом заправила...
Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи

Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи

Автор:
12 июля 2022 08:09
Метки: Генетика   близняшки   интересно   истории   межрасовые близнецы   природа   фото   
2740
9

Калани и Джарани Дин родились в 2016 году. Они были бы обычными близняшками, если бы не разный цвет кожи.

×
×

Родители признались, что многие не верили, что малышки - близняшки из-за разного цвета кожи.


Сейчас они подросли, и теперь они больше похожи друг на друга.



Сейчас девочкам 6 лет: у обеих кудряшки, они одного роста, цвет кожи совсем немного отличается


Инстаграм* запрещен в РФ

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Генетика   близняшки   интересно   истории   межрасовые близнецы   природа   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Андрей Ма-С Час назад
почернела белая????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Шаманов Андрей Ма-С Час назад
Загорела на Солнышке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
793
alex 11 минут назад
Родители - из разряда больных извращенцев. Хз что у них в голове
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Тамара Полчаса назад
Не близнецы, а двойняшки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Ame onna Полчаса назад
Обожаю близнецов. Всяких. Они такие мистические, внеземные.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Rus77 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−11
80k
parallax 39 минут назад
Одну видимо по неосторожности засветили. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
3k
Евгений 54 минуты назад
Нигры как нигры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lo_Kon 59 минут назад
Ничего необычного тут нет. Девочки не близнецы, а двойняшки. Отличаются не только цветом кожи, но черты лица разные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Типа граф Час назад
Мамаша видимо мечтает бабосов на них заработать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29128



Другие посты автора
Популярное
14 реальных вакансий, которые больше напоминают несмешной анекдот от работодателя
14 реальных вакансий, которые больше напоминают несмешной анекдот от работодателя
Всемирная кукуруза, срок годности воды, заменитель энергетика и другие интересные факты обо всём на свете
Всемирная кукуруза, срок годности воды, заменитель энергетика и другие интересные...
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 11- 12 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность
Трактор Lamborghini с трёхцилиндровым дизелем. Столько лет прошло, а он работает
Трактор Lamborghini с трёхцилиндровым дизелем. Столько лет прошло, а он работает
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
Авария дня. В Йошкар-Оле при столкновении двух авто пострадал ребёнок
«Дети Шарикова». Как выглядят сыновья актера Владимира Толоконникова (16 фото)
«Дети Шарикова». Как выглядят сыновья актера Владимира Толоконникова (16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#интересное#дети#кино#шоу бизнес#аварии#Приколы#фотографии
#Юмор#интересно#подборка#животные#дтп#СССР#природа#автомобили#сарказм#авто аварии
#факты#люди#картинки#Россия#знаменитости#США#кот#истории#сатира#автомир
Лето в ритме танца: главные опен-эйры, которые пройдут в ближайшее время Лето в ритме танца: главные опен-эйры, которые пройдут в ближайшее время На дачном участке в Беларуси стоит заброшенный вагон Московского метро На дачном участке в Беларуси стоит заброшенный вагон Московского метро Как меняются оставленные человеком места и позабытые предметы Как меняются оставленные человеком места и позабытые предметы "Крестный отец": вспоминая великих "Крестный отец": вспоминая великих 17 фото старейшего спа-курорта мира, где, по легендам, купался Геркулес 17 фото старейшего спа-курорта мира, где, по легендам, купался Геркулес 15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса 15-летний рыбак вытащил из воды редкую рыбу-альбиноса

На что жалуетесь?

Вернуться