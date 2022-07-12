Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи

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Калани и Джарани Дин родились в 2016 году. Они были бы обычными близняшками, если бы не разный цвет кожи.
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Сейчас они подросли, и теперь они больше похожи друг на друга.
Сейчас девочкам 6 лет: у обеих кудряшки, они одного роста, цвет кожи совсем немного отличается
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Источник:
АНТИФИШКИ
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