20 случаев, когда художники-шутники дорисовывали детали картинам

Все мы знаем древнюю истину, в которой говорится о том, что можно бесконечно любоваться тремя вещами: как горит огонь, как течёт вода и… Мы бы добавили третьим пунктом созерцание объектов искусства.
Например, художники с Reddit находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты их работы действительно можно разглядывать бесконечно, ведь новые детали так оживляют оригинальный сюжет.
Привет, Джорджи!
Бешеные псы
Динозавры украшают, не так ли?
Животное эмоциональной поддержки
Медлительный Леон
Самая обыкновенная ловушка для мух
Велопогоня
Хан, ты не туда повернул!
Теперь стало динамичнее
День отца
Пастушок
Лунной походкой он вышел из Рая
Я нашёл эту безделушку овальной формы и решил, что Майклу тут самое место.
Милейшая маленькая леди
А на орлах всё равно было бы быстрее!
Решил добавить персонажей «Властелина колец» на подержанную картину. Как родные вписались.
Хм, нам нужна лодка побольше
Я съем твою киску
Где ваше воспитание, мистер штурмовик?!
Кокетливый усач
На просторах сети я встретил талантливого художника по имени Блейз. Этот усатый красавчик и девочка с птицей — его рук творения!
Девочка с перс.. кхм… с гулькой
Брод
Эбби Роуд
Первые колонизаторы
Клиент попросил добавить что-то научно-фантастическое. Что ж, не нужно больше слов!
Согласитесь, представленные дорисованные картины очень даже освежили привычный классический сюжет. Так держать, художники и художницы!
Источник:
АНТИФИШКИ
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