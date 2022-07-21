20 случаев, когда художники-шутники дорисовывали детали картинам

Например, художники с Reddit находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты их работы действительно можно разглядывать бесконечно, ведь новые детали так оживляют оригинальный сюжет.

Привет, Джорджи!