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20 случаев, когда художники-шутники дорисовывали детали картинам

20 случаев, когда художники-шутники дорисовывали детали картинам

Автор:
21 июля 2022 09:41
Сообщество : Искусство
Метки: Юмор   деталь   дорисовал   забавно   картинка   фото   художник   
554
22

Все мы знаем древнюю истину, в которой говорится о том, что можно бесконечно любоваться тремя вещами: как горит огонь, как течёт вода и… Мы бы добавили третьим пунктом созерцание объектов искусства.

Например, художники с Reddit находят на барахолках, гаражных распродажах, да хоть на помойках классические, да и не только, картины и по-своему дорисовывают их. Результаты их работы действительно можно разглядывать бесконечно, ведь новые детали так оживляют оригинальный сюжет.


Привет, Джорджи!

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Бешеные псы

Динозавры украшают, не так ли?

Животное эмоциональной поддержки

Медлительный Леон

Самая обыкновенная ловушка для мух

Велопогоня

Хан, ты не туда повернул!


Теперь стало динамичнее

День отца

Пастушок

Лунной походкой он вышел из Рая

Я нашёл эту безделушку овальной формы и решил, что Майклу тут самое место.


Милейшая маленькая леди

А на орлах всё равно было бы быстрее!

Решил добавить персонажей «Властелина колец» на подержанную картину. Как родные вписались.


Хм, нам нужна лодка побольше

Я съем твою киску

Где ваше воспитание, мистер штурмовик?!

Кокетливый усач

На просторах сети я встретил талантливого художника по имени Блейз. Этот усатый красавчик и девочка с птицей — его рук творения!


Девочка с перс.. кхм… с гулькой

Брод

Эбби Роуд

Первые колонизаторы

Клиент попросил добавить что-то научно-фантастическое. Что ж, не нужно больше слов!

Согласитесь, представленные дорисованные картины очень даже освежили привычный классический сюжет. Так держать, художники и художницы!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   деталь   дорисовал   забавно   картинка   фото   художник   
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3  комментария
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18k
Corvus Corax Час назад
Сам бездарь, но этого мало, надо еще и испоганить чужие полотна...
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−147
Thomsen Час назад
Эбби Роуд разве что.
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9k
MUZSER Час назад
Писать на стенках туалета Увы, мой друг, не мудрено: Среди гав…, вы – все поэты; Среди поэтов, вы – гав..!
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