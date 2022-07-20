Как отцы фоткаются с детьми и с рыбой. Сразу видно, кому папы рады больше

Ладно-ладно, кажется, всё-таки можно поверить, что отцы любят своих детей больше, чем рыбу, даже если на фото этого не видно. Тем более, что у пользователей Твиттера нашлись аргументы в пользу их серьёзных лиц.

Возможно, у сурового выражения лица отцов есть объяснение