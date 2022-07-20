Как отцы фоткаются с детьми и с рыбой. Сразу видно, кому папы рады больше

Надо признать, симпатия пап совсем не на стороне детей, ведь выражения их лиц говорят сами за себя.
Рассматривая семейные альбомы, люди обнаружили интересную деталь, которая открывает всю правду об отцах. Если сравнить то, как они фотографируются со своими дочерями и с пойманной рыбой, можно сделать открытие, ведь разница очевидна.
В Твиттере показали, как отцы выглядят на фото с дочерьми и на фото с рыбой
Разница очевидна
Суровые мужчины рядом с детьми и счастливые рядом с уловом
Вы только посмотрите! Рядом с дочками мы видим серьёзных мужчин, но стоит в кадре появиться рыбе… и их не узнать! Сразу столько счастья на лицах. Даже несколько обидно.
Это превратилось в целый флешмоб
С мужьями похожая история
Есть и исключения
Вот этот папа одинаково суров на всех фото
Когда у пап нет фото с рыбой
Ладно-ладно, кажется, всё-таки можно поверить, что отцы любят своих детей больше, чем рыбу, даже если на фото этого не видно. Тем более, что у пользователей Твиттера нашлись аргументы в пользу их серьёзных лиц.
Возможно, у сурового выражения лица отцов есть объяснение
Остаётся только смириться, что рыба всегда будет радовать отцов больше, чем всё остальное
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну и конечно соответствующие напитки играют роль