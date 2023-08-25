FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 466 постов • 238 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Мурманский рыбак выловил зубастую рыбу

Мурманский рыбак выловил зубастую рыбу

Автор:
25 августа 2023 16:42
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Роман Федорцов   зубатка   мурманск   рыба   рыбак   фото   
833
6
1

Моряк и блогер Роман Федорцов снова поймал причудливую рыбу. На челюстях существа несколько рядов зубов, похожих на человеческие. Вероятно, крупная пятнистая рыба является разновидностью угревидной зубатки.

Федорцов работает на траулере и проводит в море по несколько месяцев в поисках загадочных существ.

На этот раз ему попалась разновидность угревидной зубатки. Эти рыбы питаются моллюсками, ракообразными, иглокожими, медузами. Их мощные зубастые челюсти позволяют раздавливать толстые стенки раковин.

Обычно они вырастают до 2,5 м в длину и встречаются в северной части Тихого океана на глубине до 200 м.

Существует предположение, что зубатки моногамны и образуют пары на всю жизнь.


Коллекция Романа пополняется все новыми обитателями глубин океана. Описание его страницы гласит: "Бездна - это немного глубже, чем ты думаешь. Небо за кормой всегда красивое".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: Роман Федорцов   зубатка   мурманск   рыба   рыбак   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
AzuveR Полчаса назад
Страшная и очень вкусная рыба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

489928



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные рисовые поля и сам намочил штаны
"Виноваты бездельники, а не стихия!": Ким Чен Ын загнал чиновников на затопленные...
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?
Набирающие популярность в сообществах
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
Выставка в Манеже в Москве⁠⁠
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#ДТП#Автовсячина#интересно#позитив#дети#Мемы#деньги
#автомобили#автомир#Прикол#авто аварии#забавно#истории#подборка#знаменитости#Прошлое#Россия
#Юмор#животные#аварии#история#факты#милота#в мире#Китай#шоу бизнес#екатеринбург
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее Как отцы фоткаются с детьми и с рыбой. Сразу видно, кому папы рады больше Как отцы фоткаются с детьми и с рыбой. Сразу видно, кому папы рады больше В Нидерландах поймали редкого "лимонного" сома В Нидерландах поймали редкого "лимонного" сома Свежие монстры: российские моряки снова наловили всякой чудо-юдины Свежие монстры: российские моряки снова наловили всякой чудо-юдины Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов Вот так улов: мужчина поймал гигантскую рыбу весом более 50 килограммов

На что жалуетесь?

Вернуться