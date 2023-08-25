Мурманский рыбак выловил зубастую рыбу

Моряк и блогер Роман Федорцов снова поймал причудливую рыбу. На челюстях существа несколько рядов зубов, похожих на человеческие. Вероятно, крупная пятнистая рыба является разновидностью угревидной зубатки.
Федорцов работает на траулере и проводит в море по несколько месяцев в поисках загадочных существ.
На этот раз ему попалась разновидность угревидной зубатки. Эти рыбы питаются моллюсками, ракообразными, иглокожими, медузами. Их мощные зубастые челюсти позволяют раздавливать толстые стенки раковин.
Обычно они вырастают до 2,5 м в длину и встречаются в северной части Тихого океана на глубине до 200 м.
Существует предположение, что зубатки моногамны и образуют пары на всю жизнь.
Коллекция Романа пополняется все новыми обитателями глубин океана. Описание его страницы гласит: "Бездна - это немного глубже, чем ты думаешь. Небо за кормой всегда красивое".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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