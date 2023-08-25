Мурманский рыбак выловил зубастую рыбу

На этот раз ему попалась разновидность угревидной зубатки. Эти рыбы питаются моллюсками, ракообразными, иглокожими, медузами. Их мощные зубастые челюсти позволяют раздавливать толстые стенки раковин.

Обычно они вырастают до 2,5 м в длину и встречаются в северной части Тихого океана на глубине до 200 м.

Существует предположение, что зубатки моногамны и образуют пары на всю жизнь.