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Почувствуй себя муравьём:15 завораживающих огромных объектов

Почувствуй себя муравьём:15 завораживающих огромных объектов

Автор:
20 июля 2022 13:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   высота   люди   объект   размер   фото   
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Человека окружают миллионы различных предметов. Большинство из них имеют вполне стандартные размеры. Например, чайная чашка сегодня осталась примерно в тех же габаритах, что и сотни лет назад.

Но некоторые архитекторы и проектировщики решили изменить величину хорошо знакомых предметов и вещей, превратив их в гигантские арт-объекты. Подобные инсталляции можно встретить в разных странах мира. Они завораживают и заставляют сделать фото каждого, проходящего мимо обывателя.


Жёлтый кролик огромных размеров на площади одного из городов в Швеции

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Самый большой комод в мире, расположенный в США

Гигантское кресло из торгового центра

В универмаге Шанхая установили кресло шириной 7,7 метров. Этот огромный предмет способен трансформироваться в сцену.


Сцена для демонстрации оперы, установленная в 1999 году

Самое большое кресло-качалка в мире

Известная скульптура купальщицы, расположенная в Германии

Алюминиевый скелет огромного змея

В Веллингтоне установили скульптуру в виде гигантской кисти руки

Она весит 400 килограммов и достигает 5 метров в высоту.


Огромная лиса, от вида которой становится слегка не по себе

Студент Латвийской академии художеств Александр Мариноха и его отец Олег создали гигантскую и реалистичную фигуру чернобурой лисицы. Не повезёт тому, кто наткнётся на этот шедевр современного искусства поздно вечером.


Гигантская иголка с пуговицей, обозначающие район искусств на Манхэттене

Куда поедем?

Ложка для великана

Креативная реклама обуви

Гигантский паук висит на улице возле музея в Австралии

Гигантская деревянная прищепка

Источник:

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Метки: в мире   высота   люди   объект   размер   фото   
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