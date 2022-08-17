19 тревожных фотографий, которые наглядно покажут, что такое мегалофобия

Человек, страдающий этой проблемой, чувствует себя неспокойно, когда смотрит, например, на небоскрёбы, круизные лайнеры, самолёты, статуи. Ему тяжело на них даже смотреть, не говоря уже о том, чтобы подойти поближе.

Появление таких ощущений не редкость. Ведь многие из нас понимают, что мы просто песчинки в этом огромном мире. Посмотрите фото, представленные ниже, и расскажите в комментариях, какие чувства они у вас вызывают?

Прошлись бы по такой огромной дамбе?