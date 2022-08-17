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19 тревожных фотографий, которые наглядно покажут, что такое мегалофобия

19 тревожных фотографий, которые наглядно покажут, что такое мегалофобия

Автор:
17 августа 2022 08:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мегалофобия   Размер   в мире   высота   объект   страх   фото   
3473
20

Страх — естественное для человека чувство, которое позволило ему выжить и стать лучше. К сожалению, многие боязни, оставшиеся с прошлого, перекочевали в современную жизнь. Одной из таких фобий является мегалофобия — это боязнь больших предметов, объектов и даже существ.

Человек, страдающий этой проблемой, чувствует себя неспокойно, когда смотрит, например, на небоскрёбы, круизные лайнеры, самолёты, статуи. Ему тяжело на них даже смотреть, не говоря уже о том, чтобы подойти поближе.

Появление таких ощущений не редкость. Ведь многие из нас понимают, что мы просто песчинки в этом огромном мире. Посмотрите фото, представленные ниже, и расскажите в комментариях, какие чувства они у вас вызывают?


Прошлись бы по такой огромной дамбе?

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Кит и человек

В среднем синий кит имеет длину около 30 метров, а его вес может достигать более 150 тонн.


Лодка под мостом


Большой грузовик


А теперь представьте, каким был Титаник


Грозовые тучи над пляжем


Двигатель, разработанный для Boeing 777. Массивная штучка


Нефтяная платформа в море


Макет стадиона, способного вместить миллион зрителей


Статуя возле пещеры Бату, Малайзия


А вы видели двигатель больше?

Уорнер фон Браун рядом с двигателями ракеты «Сатурн-5», использовавшейся для лунных миссий «Аполлон».


Гигантское растения в теплице

Человек кажется лилипутом рядом с таким деревом

Посетил Национальный парк «Секвойя» в 2019 году. Пока не окажешься там, не осознаешь размеров этих деревьев.

Сланцевые пещеры

Извержение вулкана Сент-Хеленс, штат Вашингтон

Скульптура Леди Севера

Американский ландшафтный дизайнер и скульптор Чарльз Дженкс сделал самое большое скульптурное изображение человека на планете. Для проекта он использовал камни, пустую горную породу, а также шлак с шахты.


Вот это аттракцион! Там находятся люди!

Сложно представить, каким гигантским этот камень выглядит вживую, а не на фото

Куммакиви — это валун весом 500 тонн в Финляндии, который вот уже 11 тысяч лет балансирует на вершине другой скалы.


Машина для добычи лигнита или бурого угля

Источник:

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Метки: Мегалофобия   Размер   в мире   высота   объект   страх   фото   
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7  комментариев
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14k
ss 2 часа назад
И какой интерес смотреть футбол на таком стадионе?... Да ещё платить за это деньги!

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1k
Георгиев Александр Вилевич Полчаса назад
Кто в курсе, как определили, что он стоит там 11000 лет? Ни больше, ни меньше....
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1k
qwer 48 минут назад
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14k
ss 2 часа назад
Автор, если тебе становится ни с того ни с сего тревожно, срочно обратись к психиатру. Болезнь нельзя запускать!
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52
andrsavele 2 часа назад
Куммакиви видел собственными глазами. Не страшно.
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