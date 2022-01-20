Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно маловат

Здесь нашлось место и животным, и овощам, и предметам, которые были созданы человеком. Объединяет их одно: они слишком велики для этого мира.
Если вдуматься, мир огромен! Но и в нём есть вещи, которые, кажется, получились ну очень большими. Настолько, что всё окружающее их кажется слишком маленьким. Мы собрали для вас фотографии истинных великанов.
Царь-морковь
Кто в доме хозяин?
Огромная морская свинка
Вот это гриб
Супердлинная картошка фри
Этот бык на обочине дороги в Аризоне был больше моей машины
Гипербанан
Вот это корги!
Октобас
Это родственник контрабаса, экспериментальный струнно-смычковый инструмент. Он самый крупный по размеру и самый низкий по звучанию.
Кажется, этому псу маловат дом, в котором он живёт
Как вам такой зубчик чеснока?
Сосновая шишка из Новой Зеландии
Не чипсинка, а чипсище
Снеговичок ростом 18,5 метра
Аляскинский лось
Некоторые могут похвастаться соседством с огромными мотыльками
Если бы на фото не было руки, то мы бы решили, что в этом существе нет ничего особенного.
Гигантская труба
Стоит сказать, что и звуки она выдает соответствующие ее размерам.
Моллюск, привезенный с Большого Барьерного рифа
Ввиду его гигантских размеров как-то странно называть его моллюском. Кстати, его примерный возраст — около 100 лет.
Медуза*, чьи размеры впечатлят любого аквалангиста
Встретиться с таким обитателем океана лицом к лицу — большая удача!
Собака размером с медведя
Вес этого домашнего песика составляет 63,5 килограмма. Но несмотря на свои пугающие размеры, он обладает добрым и веселым характером.
Находка в магазине
В супермаркете можно приобрести самые разные фрукты и овощи, но некоторые из них, бывает, шокируют своими размерами.
Монумент «Родина-мать зовет!»
Вот так выглядит высочайшая статуя нашей страны в сравнении с обычными людьми.
Многолетняя экзотическая колоказия
Не зря люди придумали ей смешное прозвище — «слоновьи уши». Ее листья и правда колоссальных размеров.
Кот бенгальской породы
Эти животные имеют не только внушительные размеры, но и мускулистое крепкое тело.
Гигантское красное дерево
Из его древесины изготавливаются самые дорогие и редкие предметы. Такие деревья могут похвастаться особой прочностью и роскошным оттенком.
Яйцо вымершей нелетающей слоновой птицы
Оно в 160 раз больше обычного куриного яйца. Ученые считают, что сама пернатая представительница весила почти 400 килограммов.
Источник:
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