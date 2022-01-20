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Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно маловат

Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно маловат (27 фото)

Автор:
20 января 2022 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   забавно   люди   огромные   размер   фото   
795
27

Здесь нашлось место и животным, и овощам, и предметам, которые были созданы человеком. Объединяет их одно: они слишком велики для этого мира.

Если вдуматься, мир огромен! Но и в нём есть вещи, которые, кажется, получились ну очень большими. Настолько, что всё окружающее их кажется слишком маленьким. Мы собрали для вас фотографии истинных великанов.


Царь-морковь

×
×

Кто в доме хозяин?


Огромная морская свинка


Вот это гриб


Супердлинная картошка фри


Этот бык на обочине дороги в Аризоне был больше моей машины


Гипербанан


Вот это корги!


Октобас


Это родственник контрабаса, экспериментальный струнно-смычковый инструмент. Он самый крупный по размеру и самый низкий по звучанию.


Кажется, этому псу маловат дом, в котором он живёт


Как вам такой зубчик чеснока?


Сосновая шишка из Новой Зеландии


Не чипсинка, а чипсище


Снеговичок ростом 18,5 метра


Аляскинский лось

Некоторые могут похвастаться соседством с огромными мотыльками

Если бы на фото не было руки, то мы бы решили, что в этом существе нет ничего особенного.

Гигантская труба

Стоит сказать, что и звуки она выдает соответствующие ее размерам.

Моллюск, привезенный с Большого Барьерного рифа

Ввиду его гигантских размеров как-то странно называть его моллюском. Кстати, его примерный возраст — около 100 лет.

Медуза*, чьи размеры впечатлят любого аквалангиста

Встретиться с таким обитателем океана лицом к лицу — большая удача!

Собака размером с медведя

Вес этого домашнего песика составляет 63,5 килограмма. Но несмотря на свои пугающие размеры, он обладает добрым и веселым характером.

Находка в магазине

В супермаркете можно приобрести самые разные фрукты и овощи, но некоторые из них, бывает, шокируют своими размерами.

Монумент «Родина-мать зовет!»

Вот так выглядит высочайшая статуя нашей страны в сравнении с обычными людьми.

Многолетняя экзотическая колоказия

Не зря люди придумали ей смешное прозвище — «слоновьи уши». Ее листья и правда колоссальных размеров.

Кот бенгальской породы

Эти животные имеют не только внушительные размеры, но и мускулистое крепкое тело.

Гигантское красное дерево

Из его древесины изготавливаются самые дорогие и редкие предметы. Такие деревья могут похвастаться особой прочностью и роскошным оттенком.

Яйцо вымершей нелетающей слоновой птицы

Оно в 160 раз больше обычного куриного яйца. Ученые считают, что сама пернатая представительница весила почти 400 килограммов.


* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: в мире   животные   забавно   люди   огромные   размер   фото   
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Егор Час назад
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Aleksandr 2 минуты назад
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Эдуард Губарев Полчаса назад
Тонкая шутка автора про медузу-иноагента. Плюсик.
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