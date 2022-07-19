12 примеров, как изображается смех в разных языках

У нас — «ха-ха-ха», у других — KKK и даже 555: как люди в разных уголках планеты пишут, что им очень смешно.
Итак, начнем с русского: когда нам смешно, в мессенджере или соцсетях мы пишем «ха-ха», более молодые поколения часто используют «лол» (от английского laughing out loud, или LOL, что значит «громко смеяться вслух»). А как смеются на других языках?
Английский, в котором все просто: haha или LOL, также часто носители английского пишут LMAO
LMAO — это тоже аббревиатура, популярная в интернет-сленге. Она означает очень сильный смех.
Французы пишут MDR
Эти буквы расшифровываются как Mort de Rire, что дословно означает «смеяться до смерти».
Когда смешно жителям Индонезии, они пишут wakaka, wkwk, а еще xixi
Итальянцы смеются онлайн ahahah или eheheh
В корейском языке смех изображается иероглифами ㅎㅎㅎ или ㅋㅋㅋ
Особенно интересно, как обозначается смех в языках, где в основе письма не латиница. Фактически набор иероглифов ㅋㅋㅋ произносится как ККК, так что латиницей корейцы свои эмоции так и записывают kkk.
Корейцы в своем kkk не одиноки: в Португалии смех тоже обозначается как kkkk
В Польше пишут либо понятное многим ha-ha, а когда очень смешно, то heheszki
Тайцы пишут, когда им смешно 555, и на первый взгляд это очень странно
Но на самом деле в тайском языке цифра 5 звучит как «ха».
В Турции помимо привычного ha-ha есть еще jsjsjs
Но это не единственное звукоподражание смеху, также турки могут написать weqeqwqewqew. А еще в турецком есть и другой способ выразить, что тебе очень смешно: это совершенно беспорядочное сочетание клавиш. Тогда получается совершенно бессмысленный набор букв в духе fdgfhşagjg: видимо, собеседник упал от смеха на клавиатуру.
У вьетнамцев самое популярное — это hihihi
А еще у них смех передается с разными эмоциями. Например, hê hê будет означать гордый смех, а чтобы посмеяться скромно и слабо, достаточно двух hì hì. Также у них есть khà khà khà.
В Японии онлайн смеются www
Вообще для обозначения этой эмоции у них иероглиф 笑い, и он звучит как warai, но японцы любят сокращать просто до www.
Испанцы хохочут jajaja, и чем длиннее это ja, тем смешнее
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АНТИФИШКИ
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