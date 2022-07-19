12 примеров, как изображается смех в разных языках

Итак, начнем с русского: когда нам смешно, в мессенджере или соцсетях мы пишем «ха-ха», более молодые поколения часто используют «лол» (от английского laughing out loud, или LOL, что значит «громко смеяться вслух»). А как смеются на других языках?

Английский, в котором все просто: haha или LOL, также часто носители английского пишут LMAO

LMAO — это тоже аббревиатура, популярная в интернет-сленге. Она означает очень сильный смех.