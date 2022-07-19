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12 примеров, как изображается смех в разных языках

12 примеров, как изображается смех в разных языках

Автор:
19 июля 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Улыбка   Юмор   в мире   интересно   люди   смех   фото   
652
13

У нас — «ха-ха-ха», у других — KKK и даже 555: как люди в разных уголках планеты пишут, что им очень смешно.

Итак, начнем с русского: когда нам смешно, в мессенджере или соцсетях мы пишем «ха-ха», более молодые поколения часто используют «лол» (от английского laughing out loud, или LOL, что значит «громко смеяться вслух»). А как смеются на других языках?


Английский, в котором все просто: haha или LOL, также часто носители английского пишут LMAO

LMAO — это тоже аббревиатура, популярная в интернет-сленге. Она означает очень сильный смех.

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Французы пишут MDR

Эти буквы расшифровываются как Mort de Rire, что дословно означает «смеяться до смерти».

Когда смешно жителям Индонезии, они пишут wakaka, wkwk, а еще xixi

Итальянцы смеются онлайн ahahah или eheheh

В корейском языке смех изображается иероглифами ㅎㅎㅎ или ㅋㅋㅋ

Особенно интересно, как обозначается смех в языках, где в основе письма не латиница. Фактически набор иероглифов ㅋㅋㅋ произносится как ККК, так что латиницей корейцы свои эмоции так и записывают kkk.

Корейцы в своем kkk не одиноки: в Португалии смех тоже обозначается как kkkk

В Польше пишут либо понятное многим ha-ha, а когда очень смешно, то heheszki

Тайцы пишут, когда им смешно 555, и на первый взгляд это очень странно

Но на самом деле в тайском языке цифра 5 звучит как «ха».

В Турции помимо привычного ha-ha есть еще jsjsjs

Но это не единственное звукоподражание смеху, также турки могут написать weqeqwqewqew. А еще в турецком есть и другой способ выразить, что тебе очень смешно: это совершенно беспорядочное сочетание клавиш. Тогда получается совершенно бессмысленный набор букв в духе fdgfhşagjg: видимо, собеседник упал от смеха на клавиатуру.

У вьетнамцев самое популярное — это hihihi

А еще у них смех передается с разными эмоциями. Например, hê hê будет означать гордый смех, а чтобы посмеяться скромно и слабо, достаточно двух hì hì. Также у них есть khà khà khà.

В Японии онлайн смеются www

Вообще для обозначения этой эмоции у них иероглиф 笑い, и он звучит как warai, но японцы любят сокращать просто до www.

Испанцы хохочут jajaja, и чем длиннее это ja, тем смешнее

Источник:

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Метки: Улыбка   Юмор   в мире   интересно   люди   смех   фото   
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
23333?
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1k
Victor 17 минут назад
видимо с приходом интернета япошки стали такие смешные. представьте только песню хахаха.ленинград.спб.ру
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4k
Dimon_ 20 минут назад
][_, [[]] ][_,
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10k
Hunson Abadeer 43 минуты назад
Мухахаха
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20k
Will2006 47 минут назад
Гы-гы
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3k
Deniss 49 минут назад
ПАТСТАЛОМ !
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17k
Александр Сучков Час назад
бугага
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10k
Самка Хорька Час назад
Бггггг
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21k
Егор 2 часа назад
Ссылка vk.com
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