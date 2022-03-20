25 снимков с экстремалами, которые были запечатлены на большой высоте

2.

Она считается типом тревожного расстройства, когда человек испытывает сильный страх и тревогу, думая о большой высоте или пребывая на значительной высоте. Акрофобия часто проявляется в виде иррационального страха и бывает даже возникает тогда, когда человек находится не особенно высоко.