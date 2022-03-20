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25 снимков с экстремалами, которые были запечатлены на большой высоте

25 снимков с экстремалами, которые были запечатлены на большой высоте (26 фото)

Автор:
20 марта 2022 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: адреналин   в мире   высота   люди   удивительно   фото   экстремал   
1149
26
Предлагаю вам взглянуть на несколько фотографий с людьми, которые точно не испытывают страха, когда находятся на очень больших расстояниях от земли.
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Источник:

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Метки: адреналин   в мире   высота   люди   удивительно   фото   экстремал   
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11  комментариев
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2k
azuver 2 часа назад
В большинстве случаев ,любители адреналина продолжают свой экстрим в деревянном макинтоше . За строителей и рабочих молчу,работа такая.
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Boom shakalaka Полчаса назад
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994
Leonid Полчаса назад
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612
Олег 41 минуту назад
Абсолютно ВСЕ любители адреналина держат Костлявую за ту самую косу. В ящик прыгают не все конечно - есть те, кто просто остаются инвалидами, везунчики)). Адреналиновая планка повышается с каждым разом. Адреналин - легальней этого наркотика просто не существует, цена вопроса - жизнь.
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9k
GRuslan 48 минут назад
По работе приходилось лазать на 74 метровые башни связи для приёмки работ по монтажу радиорелейных антенн. Первые разы было интересно и не особо страшно, но со временем развился сильный страх от высоты и по сей день не отпускает. А ещё поражался тому, что мне нужно было всего лишь сделать фото объекта, а потом сидя в офисе рассматривать на мониторе косяки подрядчиков, а каково было на такой высоте это все монтировать. Респект таким парням, без них не было бы у нас связи.
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1k
Евгений 51 минуту назад
По моему все что мы видим на фото и есть большое психическое расстройство, за исключением работающих...
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17k
homerchik 2 часа назад
Высоту, говоришь, любишь?
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3k
Мрачный Жнец 2 часа назад
Безумству храбрых венки со скидкой.
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
"чем больше экстремалов - тем меньше экстремалов"(с)
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20k
KOSTELLO 2 часа назад
Мне даже смотреть на это страшно
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Мне очень нравятся шлепки таких экскремалов на асфальте. Потому что это не просто тупые выбл"дки, они заражают своим долбо"бизмом других.
Это не касается ТОЛЬКО строителей в экипировке.
А госпоже Николау с первой фотки желаю не сдохнуть сразу, а выжить. И лежать растением долго-предолго.
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