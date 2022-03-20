25 снимков с экстремалами, которые были запечатлены на большой высоте

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Предлагаю вам взглянуть на несколько фотографий с людьми, которые точно не испытывают страха, когда находятся на очень больших расстояниях от земли.
1.
Вы, наверное, знаете, или догадываетесь, что боязнь высоты является одной из самых распространённых фобий (за ней следуют публичные выступления). По оценкам, от 3 до 5 процентов населения планеты страдают так называемой акрофобией.
2.
Она считается типом тревожного расстройства, когда человек испытывает сильный страх и тревогу, думая о большой высоте или пребывая на значительной высоте. Акрофобия часто проявляется в виде иррационального страха и бывает даже возникает тогда, когда человек находится не особенно высоко.
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3.
Сегодняшний же наш пост является неформальным тестом, который способен проверить, способна ли ваша интуиция справляться с экстремальными уступами и чрезмерными максимумами, когда вы на них смотрите.
4.
Также подумайте об альпинистах, искателях приключений и острых ощущений, которые живут ради ощущения полёта. Быть может, вы один (одна) из них? Дайте нам знать об этом в комментариях под статьёй!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это не касается ТОЛЬКО строителей в экипировке.
А госпоже Николау с первой фотки желаю не сдохнуть сразу, а выжить. И лежать растением долго-предолго.