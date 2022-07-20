Американка залезла на кухню "Макдональдса", чтобы приготовить себе еду

Женщина заявила, что будет бороться за вкусный обед и залезла в окно выдачи. На кухне сотрудники ресторана наблюдали за смелой и очень голодной дамой, которая решила приготовить себе еду самостоятельно. Работники не стали выгонять дамочку, вместо этого они сняли её на видео и залили его в TikTok.