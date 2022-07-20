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Американка залезла на кухню "Макдональдса", чтобы приготовить себе еду

Американка залезла на кухню "Макдональдса", чтобы приготовить себе еду

Автор:
20 июля 2022 12:59
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Макдоналдс   Юмор   америка   видео   интересное   прикол   фото   
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В США девушка приехала в "МакАвто" чтобы заказать перекусить. Но сотрудники "Макдональдса" заявили, что кухня временно не работает «из-за отсутствия перчаток». Тогда дама решила взять всё в свои руки.

Женщина заявила, что будет бороться за вкусный обед и залезла в окно выдачи. На кухне сотрудники ресторана наблюдали за смелой и очень голодной дамой, которая решила приготовить себе еду самостоятельно. Работники не стали выгонять дамочку, вместо этого они сняли её на видео и залили его в TikTok.

Надо сказать, что девушке удалось приготовить себе еду под надзором поваров.

Источник:

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Метки: Еда   Макдоналдс   Юмор   америка   видео   интересное   прикол   фото   
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7  комментариев
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863
likiloki 4 часа назад
В обезьяний ареал вошел чужак! Шок, ор, обмороки. Хорошо хоть какашками не бросались
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Баянищев 3 часа назад
У меня друг видел фильм, который точно так же начинается)))
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42
eutace 3 часа назад
чё, не постанова?
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1k
Мурчелло 4 часа назад
Больше пожрать негде было?
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2k
Трям 5 часов назад
Хули эти дикие обезьяны так визжат?
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WhiteRat

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