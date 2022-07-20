Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Школьница стала популярна в 2019 году, когда в возрасте 15 лет вышла с одиночным пикетом к зданию правительства и потребовала соблюдать положения Парижского соглашения по климату. После этого многие СМИ назвали её голосом поколения. С 2019 года Грета посетила множество заседаний по экологии и даже высказывала своё мнение.