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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

Автор:
20 июля 2022 10:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: враг   грета тунберг   знаменитости   интересное   нато   фото   швеция   шоу бизнес   
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5 июля Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в состав НАТО. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которой уже 19 лет, выступила против в своей соцсети.

Школьница стала популярна в 2019 году, когда в возрасте 15 лет вышла с одиночным пикетом к зданию правительства и потребовала соблюдать положения Парижского соглашения по климату. После этого многие СМИ назвали её голосом поколения. С 2019 года Грета посетила множество заседаний по экологии и даже высказывала своё мнение.

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Недавно Грета Тунберг посетила митинг на выставке в Стокгольме. Она разместила на своей странице в Twitter пост с фотографией, где на плакатах было написано «Нет НАТО!».

Кроме того, Тунберг и ее единомышленники призвали защитить «свободный Курдистан», уточняет РЕН ТВ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: враг   грета тунберг   знаменитости   интересное   нато   фото   швеция   шоу бизнес   
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15  комментариев
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70k
Viktor 4 часа назад
Смотрите-ка, аутистка, а мыслит правильно, порой!
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99k
Nobby 2 часа назад
"Нравится, не нравится - НАТО расширяется"
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9k
Бритва 3 часа назад
а чё грета про сво говорила, а то я, наверное, пропустил
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1k
Мурчелло 3 часа назад
18 ей уже.
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9k
Ф Ив 3 часа назад
Надо же, никогда бы не подумал, что в этом вопросе из всех шведов Грета окажется самой здравомыслящей.
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3k
Master Bo 3 часа назад
Активизировали????
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14k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
а есть видео где Гретта Тумблер [мат] Шведов?
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11k
Александр 4 часа назад
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antonium 4 часа назад
Дауниха решила свое мнение высказать? Да кто она такая? Грязь из под ногтей.
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−126
Thomsen 4 часа назад
Каким боком курды и НАТО к изменению климата? Или им пох*й повестка, лишь бы протестнуть? Не хватает для комплекта ещё плакатов в защиту популяции суринамского перепончатолапого тушкана и однополых браков между мухами.
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60k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
ну конечно . Эрдоган встретился с Путиным так что пора создать ему проблемы с курдами .
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