Грета Тунберг выступила против вступления Швеции в НАТО

5 июля Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в состав НАТО. Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которой уже 19 лет, выступила против в своей соцсети.
Школьница стала популярна в 2019 году, когда в возрасте 15 лет вышла с одиночным пикетом к зданию правительства и потребовала соблюдать положения Парижского соглашения по климату. После этого многие СМИ назвали её голосом поколения. С 2019 года Грета посетила множество заседаний по экологии и даже высказывала своё мнение.
Недавно Грета Тунберг посетила митинг на выставке в Стокгольме. Она разместила на своей странице в Twitter пост с фотографией, где на плакатах было написано «Нет НАТО!».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Больше нато - больше денег на производство оружия, больше денег на оружие - больше загрязнение от его производства(ну и от его уничтожения тоже экология не улучшается).
Хотя вряд ли она вообще об этом думала, скорее всего за что заплатили за то и протестует.