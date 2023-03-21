Грета Тунберг стала доктором наук

Думаете, 20-летняя Грета не успевала учиться? А вот и нет! Экоактивистка из Швеции стала почётным доктором наук факультета теологии. Теология — это наука о религиозном учении.
Знаменитая экоактивистка Грета Тунберг стала почётным доктором наук Университета Хельсинки. Вместе с ней докторами стали президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира. Грета стала доктором наук теологии.
Профессор университета Мартти Ниссинен заявил, что таким образом факультет расширяет свои границы:
Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она.
Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира, уточняет РИА Новости со ссылкой на учебное заведение.
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Ну и поделом им! ))