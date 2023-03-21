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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7381 пост • 861 подписчик подписаться
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Грета Тунберг стала доктором наук

Грета Тунберг стала доктором наук

Автор:
21 марта 2023 12:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: грета тунберг   доктор наук   знаменитости   интересное   учёба   фото   шоу бизнес   экоактивистка   
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Думаете, 20-летняя Грета не успевала учиться? А вот и нет! Экоактивистка из Швеции стала почётным доктором наук факультета теологии. Теология — это наука о религиозном учении.

Знаменитая экоактивистка Грета Тунберг стала почётным доктором наук Университета Хельсинки. Вместе с ней докторами стали президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира. Грета стала доктором наук теологии.

Профессор университета Мартти Ниссинен заявил, что таким образом факультет расширяет свои границы:


Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она.


Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира, уточняет РИА Новости со ссылкой на учебное заведение.

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Метки: грета тунберг   доктор наук   знаменитости   интересное   учёба   фото   шоу бизнес   экоактивистка   
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62  комментария
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2k
Lexx 7 часов назад
Хорошая тенденция. К чёрту многолетнюю учёбу. Теперь академиков и профессоров, будут среди олигофренов и даунов набирать. У кого степень дебильности выше, тот и главнее.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
Даже комментировать этот высер не хочется...
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25k
ПаганецЪ 2 часа назад
А по нечётным будет дурой, как обычно.
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44k
FoxGen 2 часа назад
По чётным доктором, а по нечётным профессором.
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14k
Kucher 2 часа назад
Предлагаю на этом не останавливаться. Надо Гретту канонизировать.
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Ну, с почином. Следующий шаг - назначить Грету профессором экологических наук. Будущее европейской науки в надежных руках.
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17k
AzuveR 2 часа назад
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5k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Не доктором, а докторШЕЙ..
Ну и поделом им! ))
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8k
Vалѣнтиныч 4 часа назад
Браво! Главное , не останавливайтесь !
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5k
Котэ 4 часа назад
оксюморон - теология наука
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39k
Example 6.2.6 4 часа назад
Ну, куда такой медийной персоне и без титула? Несерьёзно. Вон у Кадырова и докторская степень и краповый берет. В любой стране мира, люди любят наделять себя статусами.. а если заплатить, так и королевой красоты можно стать с весьма посредственными внешними данными. Добро пожаловать в капитализм, тут вам не как в Голливудских фильмах. :)
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44k
Aleksandr 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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453
Вася Васильев 4 часа назад
Ясно. Уровень образования в университете хельсинки примерно равен среднему российскому детскому саду.
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24k
Влад 5 часов назад
В общем то верно, вся эта зелёная чушь религия. Ни логики, ни доказательств, но верят. А раз не каноническая значит секта.
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2k
taxcop 5 часов назад
Почётный доктор наук это совсем не одно и то же с доктором наук. Это скорее символическое звание.
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4k
Timur 5 часов назад
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15k
Элитный тигр 5 часов назад
Ахахаха, звание докторов в Финляндии долбоклюям раздают??? Настоящие доктора наук должны оскорбиться...
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 5 часов назад
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144
surender 5 часов назад
Она кода нить повзрослеет? 20 лет, а рожа до сих пор, как у 13-летей
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22
dasn7 surender 3 часа назад
Некому видимо подкатить к ней с колбасой. Докторской. Чисто для здоровья и хорошего настроения.
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3k
VPJ 5 часов назад
Вот...может не понравится...но вспоминается. "Девушка, девушка...а как Вас зовут...А меня Грета Тумберг!!!! Ответ:" НУ И ДУРА!!!!"
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1k
ДимаМоs 6 часов назад
А вот тоже кандидат околовсяческих наук -Венера Михайловна Пустомельская.
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