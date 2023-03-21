Грета Тунберг стала доктором наук

Знаменитая экоактивистка Грета Тунберг стала почётным доктором наук Университета Хельсинки. Вместе с ней докторами стали президент Финляндии Саули Ниинистё и 28 других деятелей со всего мира. Грета стала доктором наук теологии.

Профессор университета Мартти Ниссинен заявил, что таким образом факультет расширяет свои границы:

Выбирая Грету в качестве почетного доктора, мы сообщаем, что хотим быть такими же смелыми и влиятельными, как она.

Согласно традиции, почетные докторские степени присуждаются на выпускных церемониях университета. В этом году почетными докторами стали в общей сложности 30 выдающихся людей со всего мира, уточняет РИА Новости со ссылкой на учебное заведение.