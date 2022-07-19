70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить

Эти ретро-фотографии окунут вас в атмосферу 70-х годов на Западе — время безумной моды, расцвета рок-групп и диско, появления свежих имён в кинематографе и прочее, и прочее. Заглянув в "архив 70-х", можно увидеть, как тогда выглядели люди, чем они были увлечены, как проводили свои дни... И почему это была эпоха, не похожая ни на одну другую.

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1. Робин Уильямс в роли первого мужчины-чирлидера команды Denver Broncos, 1979 год 0 Источник:

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2. «Подходящим мужчиной для этой работы может быть женщина» — Рут Гордон Шнапп, первая женщина, получившая лицензию инженера-строителя в Калифорнии, конец 1970-х 0 Источник:

3. Американская кантри-певица Долли Партон в 1976 году 0 Источник:

4. Тим Карри в роли доктора Франка-Н-Фертера в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975) 0 Источник:

5. Реакция мальчика на встречу с Андре Великаном, 1970-е 0 Источник:

6. Фредди Меркьюри из Queen в 1977 году. Фото Нила Престона 0 Источник:

7. Шер в фотосессии для своего альбома 1974 года «Dark Lady» (фотограф Ричард Аведон) 0 Источник:

8. Харрисон Форд в конце 70-х 0 Источник:

9. Мерил Стрип в Нью-Йорке, 1979 год 0 Источник:

10. Дэвид Боуи в Париже, 1977 год (Кристиан Симонпьетри) 0 Источник:

11. Джейми Ли Кертис воссоздает культовую сцену в душе из фильма «Психо» (1960), в котором снималась её мать Джанет Ли 0 Источник:

12. Линда Картер в роли Чудо-женщины, 1975 г. 0 Источник:

13. Стюардессы Pacific Southwest Airlines в 70-е годы 0 Источник:

14. За кулисами фильма «Челюсти» (1975) 0 Источник:

15. Лиза и Луиза Бернс, также известные как близнецы Грейди из «Сияния» (1980), позируют в своих костюмах на съёмочной площадке 0 Источник:

16. Хелен Миррен, 1970-е годы 0 Источник:

17. Группа Queen в Японии в 1975 году 0 Источник:

18. Юная принцесса Диана, 1970-е 0 Источник:

19. Пол, Мэри и Хизер Маккартни в Шотландии, 1970 год (фото Линды Маккартни) 0 Источник:

20. Нью-Йорк, 1975 год (Джоэл Мейеровиц) 0 Источник:

21. Лайза Миннелли и Кэрри Фишер в Studio 54 в Нью-Йорке (1970-е) 0 Источник:

22. Робин Уильямс, 1977 год 0 Источник:

23. Актриса Эллен О'Нил на скейтборде в 1970-х 0 Источник:

24. Шер, 1973 год 0 Источник:

25. Анжелика Хьюстон на показе осенней коллекции готовой одежды Halston, 1972 год 0 Источник:

26. Сьюзан Сарандон в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975) 0 Источник:

27. Мода для старших классов, 1969 (Артур Шац) 0 Источник:

28. Джессика Лэнг, 1970-е годы 0 Источник:

29. Ломбард-стрит в Сан-Франциско, Калифорния, 1975 год 0 Источник:

30. Джейми Ли Кертис дома со своей матерью Джанет Ли, 1978 год 0 Источник:

31. ABBA, 1974 год (Вольфганг Хайлеманн) 0 Источник:

32. Дэвид Боуи и Элизабет Тейлор в 1975 году (Терри О’Нил) 0 Источник:

33. Кейт Буш в костюме летучей мыши, 1978 год 0 Источник:

34. Билли Перкинс, Джоди Фостер и Роберт Де Ниро на съемках фильма "Таксист", 1975 год 0 Источник:

35. Девушка на концерте Rolling Stones в Гайд-парке, Лондон, 1969 год (фото Яна Харриса) 0 Источник:

36. Элтон Джон позирует после получения звезды на Аллее славы в Голливуде, 1975 год (Джефф Роббинс) 0 Источник:

37. Долли Партон на концерте в Техасе, 1974 год 0 Источник:

38. «Женщины пользуются преимуществами джакузи с подогревом в Санкт-Петербурге, Флорида, 1973 год» (Фото Джонатана Блэра для National Geographic) 0 Источник:

39. Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта на вечеринке после премьеры "Бриолина", 1978 год (Брэд Элтерман) 0 Источник:

40. Женщина закрывает глаза мужа при виде молодой женщины, снимающей топ на пляже, Франция, 1974 год 0 Источник:

41. Автомобили VW Beetle на стоянке администрации порта Нью-Йорка, 1973 год (фото Жан-Пьер Лаффон) 0 Источник:

42. Одри Хепберн в арендованном пляжном домике в Тоскане, 1972 год (Лука Дотти) 0 Источник:

43. Толпа на концерте LED Zeppelin в Окленде, Калифорния, 1977 (Кевин С. Гофф) 0 Источник:

44. Обложки альбома Pink Floyd «Wish You Were Here», 1975 г. 0 Источник:

45. Полароидные фотографии Энди Уорхола 70-80-х годов 0 Источник:

46. Ким Кэтролл в 1979 году (Гарри Лэнгдон) 0 Источник:

47. Fleetwood Mac для обложки Rolling Stone, 1977 год (Энни Лейбовиц) 0 Источник:

48. За кулисами фильма «Хэллоуин» (1978) 0 Источник:

49. Мик Джаггер, 1973 год 0 Источник: