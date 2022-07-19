70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить

Автор:
19 июля 2022 18:05
Эти ретро-фотографии окунут вас в атмосферу 70-х годов на Западе — время безумной моды, расцвета рок-групп и диско, появления свежих имён в кинематографе и прочее, и прочее. Заглянув в "архив 70-х", можно увидеть, как тогда выглядели люди, чем они были увлечены, как проводили свои дни... И почему это была эпоха, не похожая ни на одну другую.
1. Робин Уильямс в роли первого мужчины-чирлидера команды Denver Broncos, 1979 год
2. «Подходящим мужчиной для этой работы может быть женщина» — Рут Гордон Шнапп, первая женщина, получившая лицензию инженера-строителя в Калифорнии, конец 1970-х
3. Американская кантри-певица Долли Партон в 1976 году
4. Тим Карри в роли доктора Франка-Н-Фертера в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975)
5. Реакция мальчика на встречу с Андре Великаном, 1970-е
6. Фредди Меркьюри из Queen в 1977 году. Фото Нила Престона
7. Шер в фотосессии для своего альбома 1974 года «Dark Lady» (фотограф Ричард Аведон)
8. Харрисон Форд в конце 70-х
9. Мерил Стрип в Нью-Йорке, 1979 год
10. Дэвид Боуи в Париже, 1977 год (Кристиан Симонпьетри)
11. Джейми Ли Кертис воссоздает культовую сцену в душе из фильма «Психо» (1960), в котором снималась её мать Джанет Ли
12. Линда Картер в роли Чудо-женщины, 1975 г.
13. Стюардессы Pacific Southwest Airlines в 70-е годы
14. За кулисами фильма «Челюсти» (1975)
15. Лиза и Луиза Бернс, также известные как близнецы Грейди из «Сияния» (1980), позируют в своих костюмах на съёмочной площадке
16. Хелен Миррен, 1970-е годы
17. Группа Queen в Японии в 1975 году
18. Юная принцесса Диана, 1970-е
19. Пол, Мэри и Хизер Маккартни в Шотландии, 1970 год (фото Линды Маккартни)
20. Нью-Йорк, 1975 год (Джоэл Мейеровиц)
21. Лайза Миннелли и Кэрри Фишер в Studio 54 в Нью-Йорке (1970-е)
22. Робин Уильямс, 1977 год
23. Актриса Эллен О'Нил на скейтборде в 1970-х
25. Анжелика Хьюстон на показе осенней коллекции готовой одежды Halston, 1972 год
26. Сьюзан Сарандон в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975)
27. Мода для старших классов, 1969 (Артур Шац)
28. Джессика Лэнг, 1970-е годы
29. Ломбард-стрит в Сан-Франциско, Калифорния, 1975 год
30. Джейми Ли Кертис дома со своей матерью Джанет Ли, 1978 год
31. ABBA, 1974 год (Вольфганг Хайлеманн)
32. Дэвид Боуи и Элизабет Тейлор в 1975 году (Терри О’Нил)
33. Кейт Буш в костюме летучей мыши, 1978 год
34. Билли Перкинс, Джоди Фостер и Роберт Де Ниро на съемках фильма "Таксист", 1975 год
35. Девушка на концерте Rolling Stones в Гайд-парке, Лондон, 1969 год (фото Яна Харриса)
36. Элтон Джон позирует после получения звезды на Аллее славы в Голливуде, 1975 год (Джефф Роббинс)
37. Долли Партон на концерте в Техасе, 1974 год
38. «Женщины пользуются преимуществами джакузи с подогревом в Санкт-Петербурге, Флорида, 1973 год» (Фото Джонатана Блэра для National Geographic)
39. Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта на вечеринке после премьеры "Бриолина", 1978 год (Брэд Элтерман)
40. Женщина закрывает глаза мужа при виде молодой женщины, снимающей топ на пляже, Франция, 1974 год
41. Автомобили VW Beetle на стоянке администрации порта Нью-Йорка, 1973 год (фото Жан-Пьер Лаффон)
42. Одри Хепберн в арендованном пляжном домике в Тоскане, 1972 год (Лука Дотти)
43. Толпа на концерте LED Zeppelin в Окленде, Калифорния, 1977 (Кевин С. Гофф)
44. Обложки альбома Pink Floyd «Wish You Were Here», 1975 г.
45. Полароидные фотографии Энди Уорхола 70-80-х годов
46. Ким Кэтролл в 1979 году (Гарри Лэнгдон)
47. Fleetwood Mac для обложки Rolling Stone, 1977 год (Энни Лейбовиц)
48. За кулисами фильма «Хэллоуин» (1978)
49. Мик Джаггер, 1973 год
50. Хью Хефнер и Барби Бентон в особняке Playboy в Холмби-Хиллз, 1970 год
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— переведено специально для fishki.net
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