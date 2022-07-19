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70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить

70-е годы: эпоха, которую больше не с чем сравнить

Автор:
19 июля 2022 18:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1970-е   70-е   жизнь в сша   как это было   назад в прошлое   ретро   старые фотографии   экскурс в прошлое   эпоха   
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Эти ретро-фотографии окунут вас в атмосферу 70-х годов на Западе — время безумной моды, расцвета рок-групп и диско, появления свежих имён в кинематографе и прочее, и прочее. Заглянув в "архив 70-х", можно увидеть, как тогда выглядели люди, чем они были увлечены, как проводили свои дни... И почему это была эпоха, не похожая ни на одну другую.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1970-е   70-е   жизнь в сша   как это было   назад в прошлое   ретро   старые фотографии   экскурс в прошлое   эпоха   
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69k
Доктор Джонс 53 минуты назад
Принт на футболке ржачный...
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Hunson Abadeer 6 минут назад
спасибо за пост! Фотки класс!
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88k
Дмитрий 9 минут назад
Время когда СССР понастроил по всему миру тысячи заводов , фабрик , электростанций по всему миру.
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7k
Артём 11 минут назад
Кто-то, не подглядывая в интернет, может сказать, какое отношение имеет Долли Партон имеет к танку Т-72?
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1k
Fiverknot 48 минут назад
Женщины 70-х шикарны. Тем более что всё своё, всё природное)
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